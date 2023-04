Luvassa jopa 20 senttiä lunta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen – etelässäkin sataa ensi viikolla vettä lähes joka päivä

Ylen meteorologi Elias Paakkasen ruudulla lämpimän ilman rintama liikkuu Keski-Suomen yli kohti pohjoista. Kuulostaa keväisen mukavalta, mutta mielikuva pettää.

Lämmin ilma kuljettaa nimittäin paljon kosteutta. Ja kun tuo lämmin ja kostea ilma törmää yhteen pohjoisen kylmän ilmamassan kanssa, kosteus tiivistyy ja sataa alas lumena. Ja sitä tulee paljon.

– Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun seudulla ajokeli on huomenna aamulla työmatkaliikenteen kannalta tosi huono, Paakkanen sanoo.

– Ensi yön ja aamun aikana sinne voi sataa jopa 20 senttiä lunta. Pyryttäminen alkaa tänään illalla kahdeksan jälkeen.

Kainuussa autoilijoilla on toki yhä alla talvirenkaat – luntakin on siellä yhä yli 70 senttiä. Pohjois-Pohjanmaalla on kuitenkin ollut jo lumettomiakin alueita.

– Toivottavasti siellä ei vielä ole talvirenkaita pois vaihdettu, Paakkanen sanoo.

Ilmatieteen laitoksen varoituskartan mukaan (siirryt toiseen palveluun) ajokeli muuttuu erittäin huonoksi keskiyöstä alkaen lumipyryn vuoksi Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Tiistaista alkaen Etelä-Suomessa sataa lähes joka päivä

Etelä–Suomessa kelpaa kesärenkailla ajella jatkossakin. Viikon mittaan sateet kuitenkin yleistyvät.

– Tiistaina liikkuu lämmin rintama sadekuuroineen kohti pohjoista, ja keskiviikkona on saapumassa seuraava. Lähes päivittäin on sadekuuroja luvassa, Paakkanen sanoo.

Tämä on tietysti myös hyvä uutinen katupölystä ja siitepölystä kärsiville. Nuo sateet tulevat myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa pääosin vetenä.

Entä viikon päässä odottava vappu? Siitä on Paakkasen mukaan vielä liian aikaista sanoa mitään varmaa.

– Kun eilen katsoin säämalleja, ne tarjoilivat Etelä-Suomeenkin valkoista vappua, hän sanoo.

– Nyt ennusteet ovat keskimääräisen vappusään mukaisia. Etelässä 10 astetta – paikoin paistaa ja paikoin sataa. Mutta se voi heilahtaa siitä suuntaan tai toiseen.

