Ulkoministeri Haavisto Ylelle: Ensimmäiset suomalaiset evakuoitu Sudanista

Ensimmäiset suomalaiset on saatu evakuoitua Sudanista, kertoo ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

– Ihan uusimman tiedon mukaan ensimmäiset suomalaiset on saatu Sudanista turvaan naapurimaihin, Haavisto kertoo Ylelle.

Haavisto ei kerro tarkemmin evakuoitujen lukumäärää tai sitä, mihin maahan tai minkä tahon kyydissä heidät on onnistuttu kuljettamaan Sudanin rajan yli.

– Evakuointiyhteyksiä pyritään suojaamaan sen vuoksi, ettei niihin kohdistu sotilaallista häirintää tai minkäänlaisia iskuja, Haavisto perustelee.

Suomi on tukeutunut evakuoinnissa yhteystyöhön, sillä useat maat pyrkivät tällä hetkellä evakuoimaan omia kansalaisiaan Sudanista.

– Meillä on ollut erittäin intensiivinen yhteistyö Pohjoismaiden, Ruotsin ja Norjan kanssa, Yhdysvaltojen kanssa sekä Ranskan kanssa, jolla on vahva läsnäolo Khartumissa. Tämän yhteistyön avulla on saatu myös ratkaisuja evakuointiin, Haavisto avaa.

Sudanin pääkaupungissa Khartumissa on ollut sunnuntaina ennen ensimmäistä evakuointia kymmenkunta suomalaista, joiden joukossa myös lapsia.

Khartumissa yhä olevien suomalaisten osalta evakuoinnin aikataulusta ei vielä ole tarkkaa tietoa, sillä turvallisuustilanne elää koko ajan.

