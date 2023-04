Keniassa uskonnolliseen liikkeeseen kohdistuvassa rikostutkinnassa löydetty lähes 50 ruumista

Itä-Keniassa Malindin kaupungissa viranomaiset kertoivat sunnuntaina löytäneensä kaikkiaan jo 47 ruumista tapauksessa, jonka arvellaan liittyvän uskonnollisen liikkeen toimintaan.

– Olemme tänään kaivaneet esiin 26 uutta ruumista, ja näin ollen löytyneiden ruumiiden kokonaismäärä nousee 47:ään, sanoo rikostutkintaa johtava Charles Kamau.

Hän sanoi, että ruumiiden lisäksi etsinnät jatkuvat myös kultin eloonjääneiden löytämiseksi. Poliisi käynnisti etsintäoperaation sen jälkeen, kun ensimmäiset ruumiit löydettiin viime viikolla.

Malindin kaupungin lähellä sijaitsevan Shakaholan metsäalue on eristetty etsintäoperaation ajaksi.

Tapaus on käynnistänyt täysimittaisen rikostutkinnan Good News International Church -liikettä kohtaan. Poliisi on jo aiemmin pidättänyt liikkeen johtajan Makenzie Nthengen. Hänen kerrotaan käskeneen seuraajiaan näännyttämään itsensä, jotta he voisivat ”tavata Jeesuksen”.

Liikkeen johtaja vapautettiin takuita vastaan

Paikallisen median mukaan Nthenge oli ilmoittautunut poliisille ja saanut syytteen viime kuussa sen jälkeen, kun kaksi lasta oli nääntynyt hengiltä vanhempiensa huostassa. Nthenge vapautettiin sittemmin takuita vastaan.

Paikallisen median mukaan poliisi on myös pidättänyt kuusi Nthengen seuraajaa.

Yksi viranomaisten löytämä liikkeen jäsen oli kieltäytynyt syömästä, vaikka hänen kuntonsa oli selvästi heikko, kertoi Hussein Khalid ihmisoikeusjärjestö Haki Africasta. Järjestö oli antanut poliisille vihjeen liikkeen toimista.

– Kun hänet tuotiin tänne, hän kieltäytyi täysin ensiavusta ja sulki suunsa tiukasti. Hän yksinkertaisesti kieltäytyi saamasta apua ja halusi jatkaa paastoamista kuolemaansa asti, Khalid kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Khalid arvelee joidenkin liikkeen jäsenten yhä piileskelevän viranomaisilta läheisessä metsässä.

Hän kehotti Kenian hallitusta lähettämään joukkoja auttamaan etsinnöissä, jotta liikkeen jäsenet löydettäisiin ennen kuin he nääntyvät hengiltä.

Kenian sisäministerin Kithure Kindikin mukaan turvallisuusjoukkoja on jo lähetetty riittävästi paikalle, sillä rikospaikaksi julistettu 325 hehtaarin Shakaholan metsä on saatu eristettyä.

Lähteet: AFP, Reuters