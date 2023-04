Ni Tar Tar Thein, 17, tuli Myanmarista Suomeen lukioon – pikkulukiot toivovat ulkomaisista opiskelijoista täydennystä luokkiin ja apua työvoimapulaan

Lähilukioyhdistyksen tavoitteena on saada lähivuosina maamme pikkulukioihin tuhansia kansainvälisiä opiskelijoita. Ennen lukio-opintoja Suomessa opiskelijat opettelevat suomen tai ruotsin, jotta he jäisivät tänne pysyvästi.

Myanmarilainen Ni Tar Tar Thein halusi tulla Suomeen muun muassa siksi, että täällä on turvallista ja koulutus korkeatasoista. Tie toi nuoren naisen Keski-Suomeen Kinnulaan.

– Aluksi luulin, että matematiikka ja fysiikka olisivat vaikeita, mutta suomen kieli on paljon vaikeampaa, hän sanoo.

Ni Tar Tar Thein myöntää, että toisinaan koti-ikävä vaivaa. Siihen apuna on kinnulalainen tukiperhe ja koulun puolesta kuraattori sekä opinto-ohjaaja.

Viime syksynä maamme pienissä lukioissa aloitti noin 140 pääasiassa kaakkoisaasialaista opiskelijaa. Tulevaisuudessa kansainvälisten opiskelijoiden määrän toivotaan nousevan jopa tuhansiin.

Sysmän lukio Päijät-Hämeessä on yksi lukioista, jotka tahtovat avata ovensa kansainvälisille opiskelijoille. Pienen paikkakunnan pienelle lukiolle tulijoilla olisi selkeää hyötyä.

– Turvaamme tällä tulevaisuuteen sysmäläisten nuorten opiskelun, lukiosivistyksen opiskelupaikkakunnalla, sanoo Sysmän lukion rehtori Simo Sinervo.

Lukioiden oppilasmäärän turvaamisen lisäksi ajatuksena on mahdollistaa tulevaisuuden osaajien maahanmuuttoa ja helpottaa siten työvoimapulaa.

Avaa kuvien katselu Sysmässä ollaan valmiita ottamaan lukioon kansainvälisiä opiskelijoita. Uutukaiseen koulurakennukseen mahtuisi hyvin muutamia uusia opiskelijoita joka vuosi. Kuva: Mika Moksu / Yle

Elämää väestökatopaikkakunnille

Kansainvälisten opiskelijoiden määrän lisäystä ajaa erityisesti Suomen Lähilukioyhdistys. Sillä on kunnianhimoisena tavoitteena tuoda maahan lähivuosina jopa tuhansia lukio-opiskelijoita ulkomailta.

Ensi syksynä kansainvälisten lukio-opiskelijoiden määrä nousee pariin sataan, heidän lisäkseen tulee yhtä suuri joukko ammatilliseen koulutukseen.

Kotimaassaan nuoret opiskelevat suomen tai ruotsin kielen ja hankkivat suomalaista peruskoulua vastaavan oppimäärän. Suomessa he hankkisivat ylioppilastutkinnon pikkupaikkakuntien lukioissa.

– Jos me otamme tänne englannin kielellä opiskelevia korkeakouluihin, niin he eivät niin varmasti jää maahamme kuin he, jotka osaavat suomea jo tänne tullessaan. Tällä hetkellä meillä 180 jäsenlukiota, puolet Suomen lukioista. Näistä 41:llä on jo kansainvälisiä opiskelijoita joko nyt tai ensi syksynä, Suomen Lähilukioyhdistyksen puheenjohtaja Jukka O. Mattila kertoo.

Avaa kuvien katselu Turvallinen ympäristö ja hyvätasoinen opetus houkuttavat opiskelijoita ulkomailta. Arjen turvaakin järjestetään esimerkiksi tukiperheiden muodossa. Kuva: Mika Moksu / Yle

Turvaverkkoa avuksi koti-ikävää vastaan

Kehittyvistä maista tuleville opiskelijoille merkittävimmät houkuttimet ovat kotimaata turvallisempi elinympäristö ja turvatumpi elintaso. Vaikka se tarkoittaakin oman perheen jättämistä taakse.

Nuorelle voi olla kova paikka, kun elämää myllertää fysiologinen ja henkinen kehittyminen, eikä äidin tai isän turvaa olekaan heti saatavilla.

17-vuotias Ni Tar Tar Thein sanoo suoraan, että koti-ikävä vaivaa joskus kovasti. Tukea arkeen hän saa koulun kuraattorilta ja ohjaajalta, ja koulun ulkopuolella hänellä turvanaan tukiperhe. Kavereiden kanssa hän pelaa ja käy muun muassa kirjastossa.

– Viestittelen tukiperheeni kanssa ahkerasti, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Ni Tar Tar Thein, 17, kertoo nauttivansa opiskelusta Suomessa. Haaveissa siintää jatko-opinnot Helsingin yliopistossa. Kuva: Mika Moksu / Yle

Vastaavaa tukiverkostoa pyritään tarjoamaan myös muille kansainvälisille opiskelijoille. Niin myös Sysmässä. Lukion rehtori lupailee, että tuki on parempaa kuin kotimaan sisällä opiskelupaikan perässä muuttaville.

– On ilman muuta selvää, että sellainen pitää järjestää. Pieniin lukioihin rakennetaan varaisä- ja varaäitijärjestelmä, ja asumisen tuki voidaan kohtuudella toteuttaa. Jos ajatellaan kotimaata, niin ei esimerkiksi Utsjoelta Tampereelle muuttavan opiskelijan arjesta koulun ulkopuolella koulu paljon kanna huolta, sanoo Sysmän lukion rehtori Simo Sinervo.