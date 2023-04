Emmi Nuorgamin kolumni: Suomesta ei saa tulla maa, jossa ihmisoikeudet ottavat askeleita taaksepäin

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Kuuntele kolumneja Yle Areenassa

Huhtikuussa Instagramiin ilmestyi parodiatili RuPublicans (siirryt toiseen palveluun), jolla julkaistaan yhdysvaltalaisten konservatiivipoliitikkojen kuvia. Tili poikkeaa muista parodiatileistä sillä, että kuvat ovat tekoälyn taiteilemia ja poliitikot esitetään potreteissa drag-artisteina. RuPublicans on saanut nimensä yhdysvaltalaisen drag-ikonin ja kansainvälisesti supersuositun RuPaul's Drag Racen luojan RuPaulin mukaan.

Tilille valitut poliitikot eivät ole sattumanvaraisia, vaan edustavat Yhdysvaltojen nopeasti kasvavaa, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä vastustavaa liikettä. Eri osavaltioiden konservatiivipoliitikot ovat viime vuosina puuhanneet yli 400 lakialoitetta (siirryt toiseen palveluun), joilla kaikilla tähdätään sateenkaari-ihmisten oikeuksien rajoittamiseen ja itseilmaisun kriminalisoimiseen. Tennesseestä tuli huhtikuun alussa ensimmäinen osavaltio, joka teki drag-taiteesta laitonta julkisilla paikoilla. Tennesseen vanavedessä ainakin 14 muuta osavaltiota on vaatinut samaa (siirryt toiseen palveluun).

Kieltojen taustalla on konservatiivipoliitikkojen virheellinen käsitys siitä, mitä drag oikeastaan edes on.

Drag on taiteenlaji, jossa leikitellään usein sukupuolirooleilla ja niiden rajojen rikkomisella. Sen historia on teatteriviihteessä ja Suomen ensimmäisen ammattimaisen drag-esityksen loi 1970-luvun lopussa arvostettu teatterijohtaja Reijo Paukku (siirryt toiseen palveluun). Luultavasti jokainen yli 40-vuotias suomalainen on jossain vaiheessa elämäänsä nähnyt lavalla Mega-Paulan, Pola Ivankan, Miss Divetin (siirryt toiseen palveluun) tai ShoWhatin Jarkko Valteen ja Osku Heiskasen, jotka ovat 90-luvulta lähtien olleet yritysjuhlien ja risteilyjen supersuosittuja ohjelmanumeroita.

Kenellekään tuskin tuli vuonna 1998 mieleen, että Katri Helenaa ostoskeskuksen esiintymislavalla esittävä drag-artisti olisi paikalla houkuttelemassa lapsia pimeille kujille. Siksi onkin älytöntä, että kaiken drag-taiteen kieltämistä lapsilta on nyt ryhdytty vaatimaan myös Suomessa.

Kyse on halusta rajoittaa sateenkaari-ihmisten kokoontumista ja itseilmaisua.

Viime kesänä Oodissa järjestetty satuhetki johti poliisioperaatioon, kun mielenosoittajat vaativat drag queen Gaylien 2000 pitämän satutunnin perumista (siirryt toiseen palveluun). Gaylien 2000 esitti kaukaiselta planeetalta maapallolle saapunutta hahmoa, jolla oli valkoinen turkki, sydämenmuotoiset silmälasit ja pörröiset tassut. Jos konservatiiviset mielenosoittajat eivät olisi tienneet Gaylienin olevan drag queen, eivät he olisi erottaneet häntä jääkiekko-ottelun maskotista tai Pikku Kakkosen aamuohjelman hahmosta.

Huhtikuussa Helsingin kaupunki perui Malmi-talolla Drag Kids -dokumenttielokuvan näyttämisen painostuksen vuoksi. Dokumentissa seurataan lapsia, jotka harrastavat dragia ja rakastavat näyttäviä meikkejä, kimaltavia asuja ja idoleidensa, kuten Lady Gagan esittämistä.

Koska Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ei ollut tehnyt Kanadan yleisradion, Canadian Broadcasting Corporation CBC:n elokuvalle ikärajatarkastusta, oli sen ikärajaksi asetettava K18. Kohu oli valmis. Dragista pöyristyneet ihmiset leimasivat dokumentin pedofiliaan ja lasten seksualisointiin yllyttäväksi – vaikka ikärajaluokituksen selitys löytyikin byrokratiasta. Esimerkiksi Ruotsissa KAVIa vastaava taho, Statens medieråd, on antanut dokumentille luokitukseksi barntillåten, (soveltuu lapsille), vuonna 2021 (siirryt toiseen palveluun). Dokumentti on myös ikärajattomassa jakelussa Kanadan yleisradioyhtiö CBC:n verkkopalvelussa.

Hysteria, joka dragin ympärillä leijuu, tuntuu älyttömältä.

Putouksessa kilpaili tänä keväänä sketsihahmo Esteri Vakkilainen, jota esitti Joonas Kääriäinen. Tampereella toukokuussa pelattavissa miesten jääkiekon MM-kisoissa on pörröisiin tassuihin ja pehmeään turkkiin pukeutuva maskotti Spiky.

Tietojeni mukaan kukaan ei ole pöyristynyt näistä hahmoista. Minusta se lähinnä alleviivaa sitä, että todellisuudessa kyse ei ole dragista. Ei edes lapsista. Kyse on halusta rajoittaa sateenkaari-ihmisten kokoontumista ja itseilmaisua.

Siksi Helsingin kaupungin päätös kieltää dokumentin esittäminen uhkausten vuoksi oli väärä. Suomesta ei voi tulla maa, jossa ihmisoikeudet ottavat askeleita taaksepäin.

Emmi Nuorgam

Kirjoittaja on äiti, joka ajattelee, että vastuu lasten seksualisoinnista on aina aikuisilla, eikä koskaan lapsilla itsellään.

Kolumnista voi keskustella 26.4. kello 23.00 saakka.