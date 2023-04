Hiekanmurunenkin voi olla syynä 121-metrisen tornitalon hissiongelmiin

Lumo One -kerrostalossa, kuvassa vasemmalla, on ollut ongelmia hissien kanssa heinäkuusta 2022 lähtien, eli kun talon asukkaan saapuivat.

Helsingin Kalasatamassa sijaitsevan Lumo One -tornitalon asukkaat kertoivat viime viikonloppuna Ylelle pitkäaikaisista ongelmista talon hisseissä.

Kertomuksien mukaan esimerkiksi hissien ovet eivät ole aina toimineet ja asukkaita on jäänyt hissiin jumiin.

Tornitalon asuntosijoitusyhtiö Kojamo Oyj:n Lumo-kotien aluejohtaja Laura Koiranen on pahoillaan asukkaiden hissien ongelmista. Hän kertoo, että tilannetta selvitään tällä hetkellä perin pohjin hissiyhtiö Koneen kanssa.

– Kaikkien tahtotila on, että asukkaat pääsevät hissillä kotiin. Ei ole tarkoituksenmukaista, että kukaan joutuisi kävelemään portaita pitkin ja sellaista tilannetta ei ole minun tietääkseni tapahtunutkaan, kertoo Koiranen.

Koiranen kertoo, että he eivät ole hissiyhtiö Koneen kanssa löytäneet yksittäistä vikaa hisseissä.

– Tyypillisesti esimeriksi esineet ovien välissä ja hiekanmurut voivat aiheuttaa vikatilanteen.

Asukkaat ovat jääneet jumiin hissiin

Lumo One -tornitalo on yksi Suomen korkeimmista asuinrakennuksista, jossa on 31 kerrosta ja korkeutta 121 metriä. Talossa on 291 vuokra-asuntoa ja käytössä on kolme hissiä.

Laura Koiranen kertoo, että talon hissejä suunniteltaessa on huomioitu esimerkiksi kuormittavuus ja kuinka paljon asukkaita talossa on.

Yksi asukkaista kertoi jääneensä viime marraskuussa jumiin pimeään hissiin naapurinsa kanssa. Lopulta he pääsivät hissistä pois avaamalla oven lihasvoimin ja ryömimällä ulos. Tapauksen jälkeen asukas ilmoitti tapahtuneesta Lumolle, mutta ei saanut asiaan henkilökohtaista vastausta.

Laura Koirasen mukaan hissistä aiheutuneet vikailmoitukset ohjataan aina hissiyhtiölle. Lisäksi hissin hätäpainike ja palvelunumero ohjaavat hississä olevan henkilön suoraan hissiyhtiölle.

Koirasen mukaan Lumo-kodit saavat hissiyhtiön käynneistä vikailmoituskäyntiraportteja, jotka käydään läpi.

– Olemme saaneet asukkailta ilmoituksia ja varsinkin tämän päivän jälkeen aiomme tiedottaa koko taloa ehkäisevistä toimenpiteistä.