Jälleen yksi kuollut Tromssassa lumivyöryssä – maalis-huhtikuun aikana jo viisi uhria

Sunnuntaina Tromssan lähellä Kvalöyalla lumivyöryn alle jäänyt turisti on löydetty kuolleena, kertoo NRK. Tromssassa ja Finnmarkissa on ollut lukuisia lumivyöryjä, joissa on kuollut jo viisi ihmistä.

Avaa kuvien katselu Kuva Lyngenin tuntureilta. Maaliskuussa alueella kuoli lumivyöryn alle jäänyt italialainen matkailija. Vuosi sitten alueella kuoli kolme ranskalaismiestä, jotka olivat osa yhdeksän hengen ryhmää. Kuva: Marius Hoe/Framtid i Nord/EPA-EFE