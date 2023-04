Pipa-koira on kolmen rodun risteytys, ja sellaisen haluaa nyt moni pennunostaja

Monirotuisten koirien kysyntä on kasvanut, sillä ihmiset haluavat persoonallisia lemmikkejä. Suosiota selittää myös ihmisten kritiikki rotujalostusta kohtaan.

Reilut puoli vuotta sitten Wilma Valkonen selaili koirien myyntipalstaa, kun vastaan tuli kolmea eri rotua olevien pentujen myynti-ilmoitus. Valkonen tiesi heti, että pentueessa olisi hänen tuleva koiransa.

– Halusin persoonallisen pennun, jollaista ei heti kävelisi vastaan kadulla. Tykkään olla erilainen.

Nyt yhdeksän kuukautta vanha Pipa juoksee innolla pallon perään Valkosen pihassa. Siinä on havannankoiraa, coton de tulearia ja shetlanninlammaskoiraa.

Monirotuisten koirien suosio on kasvanut viime vuosina niin paljon, että niiden hinnatkin lähentelevät rotukoirien hintoja. Suosion taustalla on kasvanut kritiikki koirien rotujalostusta kohtaan sekä ihmisten halu saada persoonallisia lemmikkejä.

Avaa kuvien katselu Valkosen mielestä Pipa muistuttaa roduistaan eniten havannankoiraa, mutta trimmaus vaikuttaa paljon ulkonäköön. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Ostajat uskovat sekarotuisten olevan rotukoiria terveempiä

Pipa-koira maksoi 1200 euroa. Suunnilleen samalla hinnalla voi saada esimerkiksi puhdasrotuisen labradorinnoutajan pennun. Wilma Valkonen on tyytyväinen, että pennun hinta oli kohtuullinen, sillä kääpiökokoisista, monirotuisista pennuista voi joutua maksamaan yli kaksituhattakin euroa.

Pipan roduista kaksi oli Valkoselle ennestään tuttuja: havannankoira ja coton de tulear. Shetlanninlammaskoirista hänellä ei ollut kokemusta, ja se mietitytti.

Valkoselle oli tärkeää tietää, millainen koira pennusta aikuisena kasvaisi.

– Halusin tietää, minkä luonteisia rotuja pennuissa on, ja mitä terveysongelmia roduista löytyy. Se olisi saanut hälytyskellot soimaan, jos kasvattaja ei olisi tiennyt, mitä rotuja koirassa on.

Avaa kuvien katselu Valkonen ei osannut odottaa, että Pipalle tulisi perhoskoiramaiset korvat, sillä millään sen roduista ei ole sellaisia. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Jyväskyläläinen eläinlääkäri Suvi Heinola uskoo, että monirotuisten suosion kasvu on vastalause ulkonäköön keskittyvälle rotujalostukselle, joka on saanut aikaan paljon terveysongelmia rotukoirilla. Moni ajattelee sekarotuisten koirien olevan terveempiä kuin puhdasrotuisten.

– Ilmassa on selvästi muutosta. Niin moni on kuullut rotukoirien ongelmista, että se vaikuttaa, Heinola arvelee.

Avaa kuvien katselu Eläinlääkäri Suvi Heinolalla on muun muassa hyvin harvinainen, australian koolie -rotuinen koira, joka paimentaa lampaita. Kuva: Jarkko Riikonen / Yle

Rotuja yhdistellään myös erikoisen ulkonäön toivossa

Ei ole kuitenkaan itsestään selvää, että useamman rodun risteyttäminen tuottaisi terveitä koiria. Monirotuisten koirien geeniperimä on kyllä laajempi kuin puhdasrotuisilla, mutta se ei takaa terveyttä. Kahden sattumanvaraisesti valitun koiran yhdistäminen voi tuottaa pennun, jolla onkin kaikkien rotujensa ongelmat riesanaan.

Esimerkiksi kääpiökokoisilla koirilla on samankaltaisia terveysongelmia riippumatta siitä, ovatko ne moni- vai puhdasrotuisia.

Avaa kuvien katselu Pipa on Valkosen mielestä paljon ihanampi koira kuin hän osasi odottaa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Toisaalta kiinnostavaa on, että monirotuisten koirien suosion taustalla on paitsi koirien terveys, myös ihmisten halu saada erikoisen näköisiä koiria. Niinpä myös roturisteytyksiä kasvatetaan ulkonäkö edellä siinä missä monia puhdasrotuisiakin.

Etenkään ulkomailla ei ole tavatonta, että kasvattaja yhdistää eri rotuja vain tavoitellakseen hauskan näköisiä koiria, sillä ne menevät kaupaksi.

– Eläinsuojeluyhdistyksissäkin tiedetään, että jos kotia etsii erikoisen värinen koira, kyselyitä tulee ovista ja ikkunoista. Samaan aikaan tavallinen, musta koira on koiratarhalla ties kuinka kauan, Suvi Heinola sanoo.

Eläinlääkäri: Kaikki koirat pitäisi tutkia ennen pennuttamista

Heinola peräänkuuluttaa koirien terveyden tutkimista riippumatta siitä, ovatko ne puhdas- vai monirotuisia.

– Eläinlääkärinä ajattelen, että on tosi tärkeää, että pentuja suunniteltaessa katsottaisiin vanhempien terveyttä, luonnetta ja hyvinvointia. Niiden perusteella päätettäisiin, onko pentuja järkevää teettää.

Monirotuisten koirien terveyden tutkiminen on vielä harvinaista, mutta kiinnostus siihen on kasvussa.

Wilma Valkonen sai kuitenkin heti ensimmäisellä vierailullaan pentujen luona käteensä nivaskan Pipan vanhempien terveystutkimuksia. Niiltä oli muun muassa kuvattu lonkat.

– Ilman papereita pentu olisi jäänyt hankkimatta, Valkonen sanoo.

Avaa kuvien katselu Valkonen harrastaa Pipan kanssa agilitya. Sitä varten he harjoittelevat esimerkiksi seuraamista kotona. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Monirotuisiakin voi kasvattaa tavoitteellisesti

Kasvaneesta kiinnostuksesta monirotuisia kohtaan kertoo myös se, että niitä on alettu kasvattaa tavoitteellisesti kuten puhdasrotuisia koiria.

Tavoitteellinen kasvattaminen tarkoittaa, että monirotuistenkin sukulinjat olisivat tiedossa, koirat olisivat terveystutkittuja ja kasvattajat sitoutuneita toimimaan vastuullisesti, kuten tekemään kauppakirjat pennuista.

Suomeen on perustettu monirotuisille koirille oma rekisteri, josta löytyvät monirotuisen pennun kasvattajan tiedot, sukutaulu ja vanhempien terveystutkimukset.

Rekisteriä on kuitenkin tällä hetkellä yhden naisen, sen perustaneen Nina Ojalan projekti. Rekisterissä on vain 607 koiraa.

Suvi Heinola huomauttaa, että maailmanlaajuisesti tarkasteltuna Suomi on koirien rekisteröinnin suhteen erikoinen maa. Täällä koiran rekisteröiminen on monille koiraihmisille tärkeää, ja suurin osa koirista on rekisterissä.

– Muualla maailmassa monirotuisia tai rekisteröimättömiä rotukoiria on valtaosa koirapopulaatiosta, Heinola sanoo.

Avaa kuvien katselu Pipa on toistaiseksi ollut terve koira. Valkosta jännittää, ettei sille satu mitään, koska Pipa on niin pieni. Se painaa vain 2,3 kiloa. Kuva: Esa Huuhko / Yle

Koiramaailmassa on jo pitkään vallinnut kiihkeä kahtiajako monirotuisten puolustajien ja puhdasrotuisuuden kannattajien välillä. Wilma Valkonen on pohtinut, mistä se kumpuaa. Hänen on vaikea ymmärtää monirotuisten syrjintää.

– Kohdistuuko se koiriin itseensä vai niihin ihmisiin, jotka monirotuisia ostavat ja kasvattavat? Että ajatellaanko heidän olevan jotenkin vastuuttomia? Se on outoa.

Valkosta harmittaa, että koiria jaotellaan kahteen leiriin. Hän toivoisi, että ihmiset laittaisivat koirien terveyden niiden ulkonäön edelle riippumatta siitä, onko koira puhdas- vai sekarotuinen.

– Ei oltaisi niin itsekkäitä, että ajatellaan vain miltä koira näyttää.