Kuski hurjasteli 209 kilometriä tunnissa Lahdenväylällä, ja ajokortti lähti hyllylle

Kuljettajan on syytä tarkkailla auton nopeusnäyttöä niin taajamassa kuin sen ulkopuolella.

Pääkaupunkiseudulla kuljettajat ovat viime päivinä kaasutelleet kovilla nopeuksilla, ja Helsingin poliisi on joutunut määräämään 24 ajokieltoa.

Heistä kaksitoista kuljettajaa syyllistyi törkeään liikenteen vaarantamiseen, eli ajoi ylinopeutta ennemän kuin 50 kilometriä tunnissa. Kaksitoista kuljettajaa syyllistyi vakavaan piittaamattomuuteen, eli ajoi ylinopeutta 36–50 kilometriä tunnissa. Lisäksi poliisi kirjasi ylinopeussakkoja 55:lle kuljettajalle.

Yksi korttinsa menettäneistä ajoi Lahdenväylällä 209 kilometriä tunnissa, kun sallittu nopeus olisi ollut 100. Toinen ajoi Tuusulanväylän 80 kilometrin nopeusrajoitusalueella 163 kilometriä tunnissa ja kolmas Lauttasaaren sillalla 50 kilometrin nopeusrajoitusalueella 94 kilometriä tunnissa.

– Turhan paljon näin vakavia liikennerikkomuksia lyhyessä ajassa, sanoo Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pasterstein.

Poliisi on valvonut viime viikolla ylinopeuksia koko maassa. Helsingissä valvottiin sisääntuloväyliä, mutta muutoinkin kaupungissa.

Pastersteinin mukaan nopeudet ovat olleet monesti vieläkin kovempia Itä- ja Länsi-Uudenmaan poliisin alueilla.

– Osa kiinnijäämisistä voi johtua siitä, että valvontaa on kohdistettu vähän uudella tavalla, hän sanoo.

Alkuvuoden saldo Helsingissä Alkuvuoden aikana tammi-maaliskuussa Helsingissä tehtiin 69 ilmoitusta törkeistä liikenteen vaarantamisista. Vuonna 2022 vastaavana aikana määrä oli 58. Liikennevirhemaksuja määrättiin tammi-maaliskuussa 1 514, kun vuotta aiemmin määrä oli samana ajankohtana 1 170.

Nuoria ja keski-ikäisiä miehiä, nopeita menopelejä

Ylikomisario Pastersteinin mukaan rangaistuksen saaneet ovat pääosin henkilöautojen kuljettajia, mutta joukossa on myös muutama moottoripyöräilijä.

– Pääosin, noin 80 prosenttia kiinni jääneistä on miehiä.

Keski-ikäisillä kuljettajilla on yleensä melko uusia ja tehokkaita autoja, nuoremmilla kalusto vaihtelee vanhoista uusiin, jopa urheiluautoihin.

– Se houkuttelee testaamaan autoja, mutta yleiset tiet on väärä paikka siihen. Pitää mennä suljetulle radalle testaamaan tehoja.

Kuljettajilla oli käytössään sekä sähkö- että polttomoottoriautoja.

Vähintään 21 päiväsakkoa ja ajokielto

Jokainen kaahari saa tuntuvat sakot sekä ajokiellon.

Vakavista piittaamattomuuksista kuljettajalle lankeaa vähintään 21 päiväsakkoa, lisäksi kuljettaja menettää ajo-oikeutensa määräajaksi. Törkeässä liikenneturvallisuuden vaarantamisessa oikeus langettaa tuomion, joka on usein yli 30 päiväsakkoa.

– Rangaistus voi olla paljon enemmänkin, jos tapaukseen liittyy muita rikkeitä, esimerkiksi päihtyneenä ajamista tai vaarallista ohittelua tai muuta vastaavaa.

Poliisin mukaan moni kuljettaja ottaa kovia riskejä, sillä ajokielto (siirryt toiseen palveluun) on vähintään kuukauden, mutta teon vakavuuden mukaan useista kuukausista yli vuoteen.

– Ylinopeuksilla saavutetut aikasäästöt ovat minimaalisen pieniä. Samalla kuitenkin vaarantaa itsensä, kyydissä olijat ja muut tiellä liikkuvat.

Useiden kuukausien ajokielto vaikuttaa taloudellisiin riskeihin erityisesti, jos kuljettaja on ammattiautoilija tai yrittäjä.

Helsingissä jää helposti kiinni

Helsingissä kiinnijäämisriski on korkea. Ylinopeutta ajavat on helppo havaita tutkalla liikenteestä. Poliisin on helppo ohjata heidät sivuun ja määrätä rangaistukset.

– Meillä liikkuu jatkuvasti tunnuksettomia poliisiautoja ja -moottoripyöriä, samoin tunnustuksellisia moottoripyöriä ja partioita. Me todellakin valvomme ja pyrimme saamaan suuret ylinopeudet pois ennen taajama-alueita, siksi valvontaa on sisääntuloväylillä.

Osa kuljettajista jää kiinni myös peltipoliisien kameroiden räpsyntöihin. Ylikomisario muistuttaa kaikkia autoilijoita vastuusta.

Uudenmaan ely-keskus on jo suunnitellut kaikille pääkaupungin sisääntuloväylille kiinteät valvontapisteet molempiin suuntiin. Toteutusaikataulu on vielä avoin.

– Näiden kameratolppien käyttöönotto rauhoittaa merkittävästi ylinopeuksia. Kovasti toivon ja odotan niiden tuloa väylille lähivuosina.