Yliopisto-opiskelijoilta täystyrmäys Karjalan radan junaliikenteen katkolle – tekeillä kannanotto liikenneyhteyksien puolesta

Etenkin matkustamisen hinnan ja matka-aikojen mahdollisilla muutoksilla on merkitystä opiskelijoille. Opiskelijat arvioivat, että alueen vetovoimaisuus laskee huonontuvien liikenneyhteyksien mukana.

Itä-Suomen yliopiston opiskelijat ovat huolissaan alueensa saavutettavuudesta. Ylioppilaskunta ISYY:n hallituksesta arvioidaan, että heikentyvät liikenneyhteydet vähentävät uusien opiskelijoiden ja asukkaiden kiinnostusta Itä-Suomea kohtaan.

Väylävirasto ilmoitti viime viikolla, että suora junaliikenne Helsingin ja Joensuun välillä katkeaa ensi vuoden ajaksi. Syynä on huonokuntoisen sillan uusiminen Kiteen Syrjäsalmella.

Opiskelijat ovat ahkeria junan käyttäjiä. Huolta aiheuttavat etenkin matka-aikojen pidentyminen ja mahdolliset ylimääräiset kulut.

Ylioppilaskunnan hallituksen varapuheenjohtaja ja Joensuun kampuspuheenjohtaja Julia Lautala kertoo, että ISYY aikoo reagoida tilanteeseen.

– Uutisen tultua puhuimme hallituksen kokouksessa aiheesta. Aiomme tehdä asiasta jonkinlaisen kannanoton, vaikkapa Joensuun kaupungin kanssa.

Vielä ei ole tiedossa, millä katkeava junaliikenne tullaan korvaamaan. Väylävirasto, VR, teollisuus ja kunnat neuvottelevat asiasta lähiaikoina.

Lautala arvioi, että vaivattomin ratkaisu tilanteeseen olisi bussiyhteys Syrjäsalmen sillan kohdalle. Bussimatkailu voi kuitenkin olla etenkin lemmikinomistajalle vaikeaa tai jopa mahdotonta. Pitkää kiertoreittiä esimerkiksi Pieksämäen kautta hän pitää uuvuttavana ja stressaavana.

Myös Joensuun ja Kuopion välinen liikenne takkuaa

Huonontuneet liikenneyhteydet vaikuttavat ISYY:n mielestä myös siihen, kuinka helposti Itä-Suomi valitaan opiskelupaikaksi.

Tuleva Karjalan radan katko ei vaikuta ISYY:n hallituksen puheenjohtaja ja Kuopion kampuspuheenjohtaja Eetu Hyvösen matkustamiseen. Hän ymmärtää kuitenkin käyttökatkon aiheuttaman huolen.

– Joillekin raideyhteys Etelä-Suomeen päin on jopa elintärkeä, että pääsee tapaamaan muualla asuvaa perhettä ja kavereita.

Avaa kuvien katselu Joillain opiskelijoilla on myös tarvetta matkustaa opintojen puolesta kahden kampuksen välillä. Kuvassa Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampusta. Kuva: Emilia Saukkonen / Yle

Kuopiosta junalla pääsee Helsinkiin vaivatta. Se, että Joensuusta matkustaisi ensin Kuopioon ja siitä Helsinkiin, tuntuu Eetu Hyvösestä ja Julia Latvalasta huonolta vaihtoehdolta. Kaupunkien väliä pääsee liikkumaan lähinnä yksityisautolla tai parituntisella bussikyydillä, joten matka-aika etelään pitenisi joka tapauksessa.

Eetu Hyvönen pitää hyviä ja toimivia julkisen liikenteen kulkuyhteyksiä tärkeinä vetovoima- ja elinvoimatekijöinä.

– On hienoa, että ministeriötasollakin Itä-Suomen liikenneyhteyksiin on kiinnitetty huomiota. Emme ole lopulta kovinkaan kaukana esimerkiksi pääkaupunkiseudusta, mutta se on täysin kiinni hyvistä liikenneyhteyksistä, Eetu Hyvönen tiivistää.

