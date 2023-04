Surisevat sähköbussit saapuvat Jyväskylään – uudistus ei tule nostamaan lippujen hintoja, kertoo kaupungin palvelupäällikkö Kari Ström

Kolme sähköbussia aloittaa liikennöinnin toukokuussa. Tarkoituksena on, että kesästä 2024 lähtien paikallisliikenne kulkee pelkästään sähköllä, biodieselillä ja biokaasulla.

Jyväskylän ensimmäiset sähköiset paikallisliikenteen linja-autot aloittavat liikennöinnin toukokuussa. Sähköbussit tulevat aluksi linjoille 12, 18 ja 18K.

Liikennöinnistä vastaa tuttuun tapaan Jyväskylän Liikenne. Toimitusjohtaja Harri Saarenpää uskoo, että matkustajat voivat hypätä sähköbussin kyytiin ensimmäistä kertaa vapun jälkeen.

Lopullinen aikataulu on kuitenkin kiinni kuljettajien koulutuksista, joissa heidät opetetaan käyttämään uusia autoja.

Ensimmäiset kolme linjaa on valittu niiden reittien mukaan. Ne kulkevat lähellä autojen latauspaikkoja, jotka tulevat sijaitsemaan Sorastajantien varikolla.

– Kyse on uudesta käyttövoimasta koko Keski-Suomen alueella. Jos tuleekin jotain alkukankeuksia, niin ei tarvitse hinauttaa autoja Muuramesta tai Tikkakoskelta saakka, Saarenpää perustelee.

Yhteensä 64 sähköbussia

Kolme sähköbussia on vasta alkusoittoa, sillä ensi vuonna niitä on tulossa Linkki-liikenteeseen 61 lisää. Tavoitteena on, että kesästä 2024 lähtien Linkki-paikallisliikenne kulkee pelkästään sähköllä, biodieselillä ja biokaasulla.

Ajoneuvokannan sähköistäminen ja latausinfrastruktuurin rakentaminen on Jyväskylän Liikenteelle yli 30 miljoonan euron investointi. Saarenpään mukaan yksi sähköbussi maksaa noin puoli miljoonaa euroa, kun taas dieselbussi noin 250 000 euroa.

– Säästö syntyy pidemmän ajan kuluessa. Käyttökustannus sähköbussilla on kolmasosa tai neljäsosa dieselbussin kustannuksista, Saarenpää sanoo.

Vaikka bussit maksavat paljon, Jyväskylän kaupungin palvelupäällikkö Kari Strömin mukaan uudistus ei tule vaikuttamaan lippujen hintoihin.

Nykyisiin linja-autoihin verrattuna sähköbussit ovat hiljaisempia, mutta turvallisuussyistä niiden ulkopuolella kuuluu pientä surisevaa ääntä. Lisäksi kyyti on tasaisempaa.

Kari Strömin mukaan uudistuksella tulee olemaan myönteisiä ilmastovaikutuksia, koska sähköbussien käytöstä ei synny päästöjä.

Savonlinnassa koko paikallisliikenne sähköistyi vuodenvaihteessa. Kokemukset ovat olleet hyviä, eikä esimerkiksi talvi tuonut mukanaan yllätyksiä.

Niin matkustajat kuin kuljettajat ovat kiitelleet busseja juuri niiden hiljaisuudesta, kertoo Savonlinjan liikennejohtaja Jukka Komulainen.

Savonlinnan lisäksi sähköbusseja on jo nyt käytössä esimerkiksi Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Suomen ensimmäinen pikaladattava sähköbussi aloitti liikennöinnin Espoossa vuonna 2016.

Oletko joskus ollut sähköbussin kyydissä? Voit keskustella aiheesta tiistaihin 25. huhtikuuta kello 23:een saakka.