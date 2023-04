Tampereen yliopistollisen sairaalan ensiavussa pistettiin työtavat uusiksi, eivätkä akuuttilääkärit enää karkaa muualle

TAYSin Acutassa lääkäreiden määrä on oleellisesti parantunut vain muutamassa vuodessa. Esimerkiksi tiimityöskentelyyn panostamalla päivystyksestä on saatu rakennettua mieluisa työpaikka.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa havahduttiin 2020-luvun alussa siihen, että päivystykseen oli vaikeuksia saada riittävästi akuuttilääkäreitä. Heitä ei myöskään saatu pysymään Acutassa esimerkiksi erikoislääkäriksi valmistumisen jälkeen.

Syitä tilanteelle lähdettiin etsimään, ja taustalta paljastui muun muassa akuuttilääkäreiden silloinen kapea työnkuva yhteispäivystyksen erikoisalapäivystäjien rinnalla. Myös esihenkilöstön sitouttamisessa oli haasteita ja lääkärijohtajien vaihtuvuus oli poikkeuksellisen suurta.

Ongelmaa lähdettiin vuonna 2021 ratkomaan uudistamalla työn tekemisen tapaa. Prosessiuudistus tarkoitti käytännössä esimerkiksi sitä, että töitä alettiin tehdä tiimeissä.

– Meillä on kolme eri hoitolinjaa, joissa potilaita hoidetaan tulosyyn mukaan. Tiimissä on eri kokemustason lääkäreitä. Kokenut lääkäri on aina paikalla, ja konsultaatiota on helppo pyytää matalalla kynnyksellä, päivystyksen vastuualuejohtaja Mikko Franssila kertoo.

Ei enää suolakaivos

Franssilan mukaan akuuttilääketiede on aiemmin jäänyt yliopistosairaalassa muiden erikoisalojen varjoon. Tärkeää on ollut muodostaa akuuttilääkäreiden työnkuvasta mielekäs ja tarjota riittävästi haasteita.

Keskeistä on ollut myös se, että työkuormasta on saatu kohtuullinen.

– Työkuorma on jaettu tiimille, eikä ole yksin hirveätä listaa katsomassa, sekin auttaa ruuhkan hallintaan, Franssila sanoo.

Paljon huomiota on kiinnitetty myös työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen. Lasten harrastukset ja muut menot saa hoidettua, kun vuoroja on mahdollista toivoa joustavasti.

Avaa kuvien katselu Tampereen yliopistollisen sairaalan ensiapupäivystys on monen muun toiminnon tavoin käynyt läpi ison myllerryksen uuden sote-alueen astuttua voimaan. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Uudistuksen tulokset erinomaisia

Uudistukset tehtiin käynnissä olleesta koronaviruspandemiasta huolimatta erinomaisin tuloksin.

Franssila kertoo, että ennen prosessiuudistusta Acutassa oli vakituisessa virkasuhteessa vain kuusi erikoislääkäriä. Heistä viisi oli akuuttilääketieteen erikoislääkäreitä.

– Vuosi prosessiuudistuksen jälkeen Acutassa työskenteli jo viisitoista erikoislääkäriä, joista kymmenen oli akuuttilääketieteen erikoislääkäreitä.

Vuoden aikana valmistuneista erikoislääkäreistä viisi jäi työskentelemään Acutaan ja lähes kaikki tällä hetkellä Acutassa akuuttilääketieteeseen erikoistuvista lääkäreistä ovat ilmoittaneet halukkuudestaan jatkaa töitä myös valmistumisen jälkeen.

Avaa kuvien katselu ”Toiveenamme on, että toiminnan vakiinnuttua muutoksen vaikutukset aletaan huomaamaan myös Acutan ulkopuolella. Potilaat hyötyvät siitä, että heidät on tutkittu ja hoidettu päivystyksessä monipuolisesti”, sanoo päivystyksen vastuualuejohtaja Mikko Franssila. Kuva tammikuulta 2023. Kuva: Katri Tapola / Yle

– Lääkärihenkilöstön pysyvyys näkyy toiminnan kehittämisessä ja vaikuttaa myönteisesti myös muiden ammattiryhmien toimintaan, Franssila uskoo.

Acutan ruuhkista ja ongelmista on puhuttu julkisuudessa paljon. Kyseessä ei kuitenkaan ole ollut Acutan sisäinen ongelma, vaan kyse on ollut jatkohoitopaikkojen puutteesta ja siitä, että päivystykseen on ohjautunut paljon potilaita, jotka eivät sinne kuulu.

Tällä hetkellä Acutan tilanne on Franssilan mukaan kohtalaisen hyvä.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta tiistaihin 25.4. kello 23:een saakka.