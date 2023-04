Oma täti synnytti Antti Suden – enää sama ei olisi mahdollista

21-vuotias Antti Susi on syntynyt sijaissynnytyksellä. Hänestä nykyinen lainsaadäntö on epäoikeudenmukainen niitä kohtaan, jotka eivät pysty saamaan lasta perinteisin keinoin.

Nuoren miehen ääni vastaa puhelimeen huminan keskeltä.

Antti Susi, 21, on juuri aloittanut ruokakuljetuksen Salosta kohti Tuusulaa.

Tällä kertaa kyydissä on säilykehedelmiä ja -kurkkuja. Susi ja hänen avopuolisonsa ajavat molemmat ruokarekkoja työkseen.

Antti Susi sanoo heti puhelimessa, että totta kai hän esiintyy haastattelussa omalla nimellään ja kasvoillaan. Se on ihan selvää. Asiasta on sovittu äidin kanssa.

Susi on harvinainen haastateltava, koska hän on syntynyt vuonna 2001 sijaissynnyttäjän, äitinsä siskon avulla.

Tällainen sijaissynnytys on ollut Suomessa kiellettyä vuodesta 2007, eli Susi on viimeisiä ennen lakimuutosta tällä keinolla syntyneitä suomalaisnuoria.

Nyt hän puhuu tässä jutussa siitä, miltä viimeaikainen keskustelu sijaissynnytyksestä – sen kieltämisestä tai sallimisesta – on hänestä tuntunut.

Poika, äiti, täti

– Me ollaan puhuttu se asia selväksi jo silloin, kun olin pentu. Siitä ei ole tarvinnut käydä enempää keskusteluja.

Näin Antti Susi vastaa, kun häneltä kysyy, puhuuko hän sijaissynnytystaustastaan vielä äitinsä Christina Söderlundin kanssa.

Susi ei osaa verrata omaa suhdettaan hänet synnyttäneeseen tätiinsä – onko se läheisempi kuin sukulaisiin yleensä. Täti on kyllä aina ollut elämässä mukana.

– Hän on ollut ihminen, jolle on voinut kertoa jostain asiasta, josta ei omille vanhemmille ole viitsinyt sanoa, Susi toteaa.

Luotettava aikuinen on se termi, jota hän haluaa tädistään käyttää. Oma äiti on aina vähän tiukempi.

Suhde äitiin on läheinen. He näkevät pari kertaa viikossa.

Toive omasta lapsesta

Suden äidille Christina Söderlundille lapsen hankkiminen tuli ajankohtaiseksi yli kolmekymppisenä.

Asia ei ollut itsestään selvä, sillä Söderlundin miehellä oli jo lapsi edellisestä liitosta. Mies oli häntä myös huomattavasti vanhempi.

Mutta Söderlund ei edes harkinnut ketään toista lapsensa isäksi.

– Hän oli elämäni mies, Christina Söderlund sanoo.

Lapsi sai alkunsa, mutta raskaus ei päättynyt hyvin. Vauva kuoli synnytyksessä, ja myös Söderlundin henki oli vaarassa.

Kun hän monen tunnin jälkeen heräsi sairaalassa, lääkäri kertoi lapsen kuolleen. Seuraavana päivänä selvisi lisäksi, että hänen kohtunsa oli jouduttu poistamaan.

”Sisko ilmoitti, että näin toimitaan”

Söderlundin sisko Birgitta Sainio asui siihen aikaan perheineen Vaasan seudulla ja saapui vierailulle Saloon.

Siskolla oli lapset jo hankittu. Christina Söderlundin mukaan he eivät silloin olleet kovinkaan läheisissä väleissä, koska asuivat kaukana toisistaan.

Siskokset olivat kuitenkin saaneet kasvatuksen, jossa keskeisenä oli vahva velvollisuudentunto. Söderlund koki, ettei voi pyytää siskoaan sijaissynnyttäjäksi, mutta tämä teki asiassa oman ratkaisunsa.

– Sisko itse ilmoitti, että näin toimitaan, Söderlund kertaa.

Antti Susi sai alkunsa vielä 2000-luvun alussa hedelmöityshoitoja antaneessa Väestöliitossa.

Siskokset ovat kertoneet koko tarinansa Ylen Inhimillinen tekijä -ohjelmassa kaksikymmentä vuotta sitten, jolloin Susi oli vasta puolitoistavuotias. Ohjelma on katsottavissa Ylen Elävässä arkistossa.

Christina Söderlund kertoi sisarensa kanssa jaetusta äitiydestä Inhimillinen tekijä -ohjelmassa vuonna 2003.

Väestöliiton lapsettomuushoidot aloitettiin vuonna 1986. Kolmenkymmenen vuoden aikana 11 000 lasta sai alkunsa Väestöliitossa tehdyistä lapsettomuushoidoista.

Näistä pieni osa oli ennen vuoden 2007 lakimuutosta myös sijaissynnytykseen tähdänneitä hedelmöityshoitoja. Enää Väestöliitossa ei tehdä lapsettomuushoitoja.

Avaa kuvien katselu Salolainen Antti Susi viettää vapaa-aikaa kotona ja koiran kanssa. Kuva: Kamal Afarin / Yle

Antti Sudelle sijaissynnytys on luonnollinen asia

– En ole koskaan kohdannut ennakkoluuloja, sanoo Antti Susi.

Hänen mielestään on naurettavaa, ettei sijaissynnytys ole Suomessa nykyisin mahdollista.

– Koen suurta sympatiaa niitä kohtaan, jotka eivät pysty saamaan lasta.

Susi muistaa olleensa todella nuori, ehkä alle kahdeksan, kun hänelle kerrottiin tavasta, jolla hän oli tullut maailmaan.

– Kun siitä on kerrottu aina ja myös painotettu, että olen sijaissynnytetty mutta vanhempieni biologinen lapsi, en ole ajatellut siitä mitään erityistä. Tiedän, että se on erityinen tapa tuoda lapsi maailmaan, mutta en näe sitä mitenkään outona.

Omaa ajattelua asiasta on tullut lisää, kun hän on alkanut ymmärtää, mitä sijaissynnytys tarkoittaa.

– Kun olen itse nähnyt ihmisiä, joilla on ongelmia saada omaa biologista lasta, on herännyt ajatus, että sijaissynnytys on aika tärkeä asia, Susi toteaa.

Kaverit eivät ihmetelleet sen enempää

Susi muistaa kertoneensa alkuperästään kavereillekin hyvin nuorena.

– Murrosiän ennakkoluuloja ei ollut kenelläkään vielä siinä vaiheessa.

Antti Susi koki muiden suhtautumisen taustaansa varsin ymmärtäväiseksi. Tosin hän epäilee, että tilanne voisi olla erilainen tänä päivänä.

Nyt ei samassa tilanteessa välttämättä saisi osakseen samanlaista ymmärrystä ja hyväksyntää, hän pohtii.

– Jos jollain on joskus ollut jotain napistavaa minusta, se ei ole liittynyt siihen, millä tavalla olen syntynyt.

Tukkatyyli on saattanut ärsyttää enemmän, hän sanoo ja naurahtaa.

Susi ei tiedä koskaan tavanneensa ketään toista sijaissynnytettyä. Sille ei toisaalta ole ollut tarvettakaan.

Terveiset päättäjille

Suden vapaa-aika kuluu kotona ja koiran kanssa. Tarkoitus on viiden vuoden sisällä ryhtyä opiskelemaan jotain, mutta hän ei vielä tiedä, mitä.

– Joku helpompi ammatti kuin rekkakuski. Se on rankkaa duunia. Palkkataso on ihan ok, mutta vähän liikaa tulee tehtyä työtunteja.

Hän ei näe omalla taustallaan olevan vaikutusta siihen, miten ja milloin itse mahdollisesti haluaa perhettä perustaa vai haluaako ollenkaan.

– Toistaiseksi emme ole perustamassa muuta perhettä kuin tämä minun, tyttöystävän ja meidän koiramme ja mahdollisesti vielä toisen lemmikin perhe.

Suden mukaan perheen perustaminen ei ole hänen omassa kaveripiirissään ainakaan tässä vaiheessa kauheasti ”muodissa”. Tämä on ehkä valitettavakin tieto niille, joita suomalaisten syntyvyys huolettaa.

Päättäjille Antti Susi haluaa lähettää sellaisia terveisiä, että nykyinen lainsäädäntö on epäoikeudenmukainen niitä kohtaan, jotka eivät pysty saamaan lapsia perinteisin keinoin ja jotka joutuvat lähtemään ulkomaille lapsionneaan etsimään.