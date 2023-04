Kuopion uudeksi kaupunginjohtajaksi valittiin Soile Lahti: ”Teen työtä omalla persoonallani”

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti on valittu Kuopion kaupunginjohtajaksi.

– Tuntuu hieman häkeltyneeltä, kun oli tuo yksimielinen päätös. Antaa hyvät lähtökohdat tehdä työtä, kertoi iloinen Soile Lahti.

Kaupunginvaltuusto päätti asiasta kokouksessaan maanantaina illalla.

Pielavedellä syntynyt Lahti on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Fimean johtajana, Maaningan kunnanjohtajana sekä Pohjois-Savon Te-toimiston johtajana. Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajana hän aloitti tammikuussa 2020.

Soile Lahti on ensimmäinen nainen Kuopion kaupunginjohtajana.

– Yksi lasikatto rikotaan nyt Kuopiossa, sanoi puheenvuorossaan vihreiden valtuustoryhmän Marja Berg.

Lahti itse pitää työnteossa sukupuolta sivuseikkana.

– Olen ollut ennenkin tässä tilanteessa, Maaningalla muun muassa. Sukupuoli ei kuitenkaan määrittele sitä, miten työtä tekee, sanoo Lahti.

Valmistelutyöryhmä esitti Soile Lahden valintaa kaupunginvaltuustolle yksimielisesti. Myös valtuustoryhmät tukivat Lahden valintaa omissa puheenvuoroissaan, joista useimmissa korostettiin, että tulevalla kaupunginjohtajalla on hyvä Kuopion tuntemus.

Avaa kuvien katselu Jarmo Pirhonen saa Kuopion hyvin tuntevasta Soile Lahdesta seuraajan elokuun alussa. Kuva: Anna Ronkainen / Yle

– Saan johdettavakseni maailman parhaan kaupungin. Haasteitakin on, turvallisuustilanne ja kotoperäiset syrjäytymisen ja mielenterveyden haasteet. Myös taloustilanne on jonkinlainen uhkakuva ja kilpailu osaajista on kovaa erityisesti täällä Itä-Suomessa, pohtii Soile Lahti.

Kuopion kaupungin mukaan valintaesitys perustui kokonaisarvioon, jossa on huomioitu viran kelpoisuusehtojen täyttäminen, työ- ja johtamiskokemus, haastattelu sekä erillinen johtaja-arviointi. Kokonaisarvion perusteella Lahti oli soveltuvin hakija Kuopion kaupunginjohtajaksi.

Hän kuvailee olevansa tämän ajan johtaja, joka haluaa olla luomassa positiivista kaupunkikuvaa.

– Julkinen hallinto on palvelua.

Lahti ajattelee, että hyvä johtajuus kytkeytyy persoonaan. Omassa johtamisessaan hän korostaa henkilöstön kuuntelemista.

– Olen saanut olla pidetty johtaja avissa ja te-keskuksessa ja se on ollut mukava ja tärkeä asia.

Kuopion kaupunginjohtajan virkaan haki 14 henkilöä. Heistä kolme oli mukana loppuvaiheen johtaja-arvioinneissa. Lahden lisäksi johtaja-arvioinneissa olivat mukana Jyväskylän kaupungin elinkeinojohtaja Anne Sandelin ja Turun strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila.

Nykyinen kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen jää eläkkeelle 1. elokuuta alkaen. Soile Lahdesta tulee Kuopion kymmenes kaupunginjohtaja.

Kuopion asioita hän aikoo nyt opiskella ja tutkia tarkemmin ennen työnteon aloittamista. Tulevat linjaukset työhön tarkentuvat myöhemmin.

– Vuorovaikutuksellisuus ja viestintä varmasti nousee Kuopion johdossakin, vaikkeivat ne uusia asioita olekaan. Niitä teen omalla persoonallani.