Helsinkiläisellä Andrei Makaroffilla, 20, on kaima Venäjän duumassa, ja sen takia hän on joutunut ongelmiin – näin Makaroff asiasta kertoo

Helsinkiläisen Andrei Makaroffin, 20, elämä vaikeutui, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Syynä on se, että hänellä on venäläläinen, Euroopan Unionin pakotelistalle asetettu kaima, johon Makaroff nyt sekoitetaan.

Andrey Makarov johtaa Venäjän duuman budjetti- ja verokomiteaa.

Katso videolta, millaista harmia nimiasia on aiheuttanut ja miten Andrei Makaroff tilanteeseen suhtautuu.

Makaroffin tapauksesta voi lukea tarkemmin tästä artikkelista.

EU on asettanut noin 1 500 sotaan liitettyä henkilöä pakotelistalle. Tästä on aiheutunut vaikeuksia myös useille henkilöille, joilla ei ole Venäjän tai sodan kanssa mitään tekemistä. Asiasta on uutisoinut esimerkiksi New York Times (siirryt toiseen palveluun).