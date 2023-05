Vitsailuväleissä kuninkaan kanssa – valokuvaaja Arthur Edwards Ylelle: Olen odottanut Charlesin kruunajaisia yli 40 vuotta

Valokuvaaja Arthur Edwards on vitsailuväleissä Englannin kuninkaan kanssa. Videolla hän kertoo muun muassa ensitapaamisestaan Lady Diana Spencerin kanssa.

Neljä sukupolvea, 45 vuotta. Niin pitkään brittivalokuvaaja Arthur Edwards on työskennellyt kuninkaallisen perheen kanssa.

Nyt 82-vuotias Edwards on yhden koko uransa – ja elämänsä – koskettavimman hetken äärellä. Läheiseksi tulleen kuningas Charles III:n kruunajaiset vietetään toukokuun 6. päivänä Westminster Abbeyssa. Kuvaaja-aitiossa eturivissä aikoo seistä jo hieman kumaraan painunut konkari. Tätä hetkeä hän ei halua mistään hinnasta jättää näkemättä ja ikuistamatta.

Brittityyliin kuvaajakonkaria huolettaa se, että kruunajaisväki saa vettä niskaansa.

– Toivotaan vaan nyt, että olisi hyvä sää, sanoo Arthur Edwards Ylen haastattelussa.

– Ei ole ollenkaan mukavaa, jos joudumme käyttämään sadetakkeja. Kyttään koko ajan pitkän aikavälin sääennustetta, että näkisin millainen sää on tulossa.

Edwards ryhtyi kuvaamaan prinssi Charlesia toimeksiantajalleen iltapäivälehti The Sunille jo 1970-luvulla.

Avaa kuvien katselu Walesin prinssi Charlesin naissuhteet kiinnostivat yleisöä loputtomiin 1970-luvulla. Kuva: BritBox Nordic

Ensimmäinen loisto-otoksen hän sai prinssistä poolo-ottelussa. Ottelun jälkeen Charles jäi taputtamaan poniaan ja syötti sille kourastaan sokeria. Edwards kertoo päässeensä alle puolen metrin etäisyydelle prinssistä ja kuvasta tuli varsin viehättävä.

Diana astuu kuvaan

Ponikuvan jälkeen Edwards alkoi seurailla prinssiä ahkeraan. The Sun janosi kuvia valtakunnan tavoitelluimmasta poikamiehestä ja hänen elämästään.

Matkakuluissa ei säästelty, kun reportterit ja kuvaajat seurasivat Charlesia eri puolille maailmaa. Edwards lensi hänen perässään muun muassa Intiaan ja Himalajan vuoristoon.

Tyttöystäviä vauhdikkaalla prinssillä tuli ja meni.

Dianasta alkoi tihkua huhuja kesällä 1980. Oltiin jälleen kuninkaallisten suosimassa poolo-ottelussa. Arthur Edwards lähti etsimään yleisön joukosta nuorta naista, joka voisi olla prinssin mielitietty. Viimein löytyi sievä nuori nainen, jolla roikkui D-kirjain ketjussa kaulalla. Lady Diana Spencer myöntyi pyyntöön poseerata kuvassa.

Hän nojaa kuvassa poskeaan kämmeneensä ja katsoo veikeästi kameraan.

– Kuulin myöhemmin, että tyttö oli vain 19-vuotias ja ajattelin, ettei prinssi nyt sentään teini-ikäisten kanssa seurustele. Ja niin kuva laitettiin lehden arkistoon, nauraa Edwards.

Myöhemmin Edwards huomasi prinssin piilottelevan Dianaa medialta. Tästä pääteltiin, että suhde on sittenkin vakavaa sorttia ja kihlausta alettiin odottaa. Dianan kuva kaivettiin esiin arkistosta ja painettiin lehteen. Etukanteen tietenkin.

Avaa kuvien katselu Dianan ensimmäinen poseeraus Edwardsin kameralle vuonna 1980. Kuva: Arthur - A Life with the Royals / BrittBox

Avaa kuvien katselu Se päätyi ensin lehden arkistoon ja sitten etusivulle. Kuva: Arthur - A Life with the Royals / BrittBox

Skandaalilehden kuvaajasta ritariksi

Arthur Edwards aloitti kuvaajan uransa nuorena poikana osittain pakon edessä. Isän yllättävä kuolema oli suistanut perheen köyhyyteen ja pojan oli lähdettävä tienaamaan. Äiti näki, että Arthurilla on visuaalista silmää ja osti tälle vähistä rahoistaan kameran. Sen myötä poika pääsi paikallislehteen töihin.

Vaikka The Sun on monen mielestä kevyt julkaisu, jopa törkylehti, siinä ilmestyvät jutut ja mehevät kuvat muun muassa kuninkaallisista saavat lukijat ahmimaan sen sisältöjä. Kuvaajat kilpailevat etusivun kuvista.

Edwardsin elämäntyöstä on nyt tehty myös dokumentti. Dokumenttielokuva Arthur - A Life with the Royals tulee katsottavaksi Brit Boxiin 3. toukokuuta. Dokumentissa Charles huutelee kuvausryhmälle ja Edwardsille nauraen:

– Ai, kameraryhmä seuraa teitä Edwards! Se on kyllä teille ihan oikein!

Avaa kuvien katselu Kuningatar Elisabet kiinnittää Arthur Edwardsin rintaan Yhdistyneen kansakunnan ritarikunnan merkin vuonna 2012. Kuva: Arthur - A Life with the Royals / BrittBox

Kihlaus käynnisti Lady Di -manian

Edwards kertaa vielä mielessään Charlesin ja Dianan kihlautumista. Hän muistelee aikaa, jolloin vielä lähetettiin sähkeitä.

– Lähetin kihlautumisen johdosta Charlesille sähkeen, jossa onnittelin häntä ja Dianaa ja toivotin kaikkea hyvää tulevaan.

– Hän lähetti sähkeeseen vastauksen, että kiitos vaan, ja toivottavasti tämä tekee teistä (kuvaajista) tarpeettomia, Edwards nauraa.

Kuvaajista ja reporttereista ei tullut tarpeettomia, sillä kihlauksesta alkoi pyörremyrsky. Alkoi Lady Di -mania. Media seurasi nuorta paria joka paikkaan.

Charlesin ja Dianan häät olivat maailmanlaajuinen mediatapaus. Arthur Edwards kertoo dokumentissa, kuinka päätti mennä kuvaamaan St Paulin katedraalin viereisen rakennuksen parvekkeelle. Sieltä sai hyvän otoksen Dianan hääpuvun seitsemän metriä pitkästä laahuksesta. Etusivun kuvaksi siitä ei ollut, mutta kokonaisen sisäaukeaman kyllä.

Avaa kuvien katselu Edwardsin mukaan prinsessa Diana oli aina tyylikäs ja säkenöivä. Valokuvaajan unelma. Kuva: Arthur - A Life with the Royals / BrittBox

Edwards lähti mukaan kaikille pariskunnan tärkeille matkoille. Hän kuvasi muun muassa Australiassa, jossa valtavat väkijoukot seurasivat kruununprinssiä ja prinsessa Dianaa. Pariskunnan kiinnostavammasta osapuolesta ei ollut epäilystäkään. Välillä hovin tiedottajan piti anella, että joku kuvaisi myös prinssi Charlesia, ei vain säihkyvää prinsessaa.

– Diana oli äärimmäisen miellyttävä ihminen. Hänen tapansa toimia oli erilainen kuin se, mihin hovissa oli aiemmin totuttu. Hän ei ollut niin etäinen.

– Kun olin heidän reissullaan Nigeriassa, näin kuinka Diana meni leprasairaalassa sairaiden luo, piteli heitä hellästi kädestä ja katsoi syvälle silmiin. Hän oli vastustamaton!

Charles on valmiimpi kuin kukaan

Pian kruunattavan kuningas Charlesin Arthur Edwards arvelee olevan enemmän kuin valmis tehtäväänsä. Charles on nyt 75-vuotias ja on koko elämänsä ajan tiennyt tulevansa kuninkaaksi.

Edwards arvostaa Charlesissa moni piirteitä. Kuningas on ollut monessa asiassa aikaansa edellä.

– Hän puhui jo 30 vuotta sitten painavin sanankääntein ilmastonmuutoksesta. Brasiliassa ja Kamerunissa hän vetosi maan johtajiin, etteivät he kaataisi ja polttaisi sademetsiä.

– Kun prinssi Charles puhui luomuruoan puolesta, hänelle naurettiin. Nyt joka supermarket myy luomua ja kaikki haluavat syödä luomuruokaa, Edwards huomauttaa.

Edwardsin mukaan juhlamieli kuplii ympäri valtakuntaa.

Tuntuu, että kuningas Charles III saa tukea monelta taholta. Hänen nykyinen vaimonsa kuningatar Camilla on vahva ihminen. Myös Walesin prinssi William ja prinsessa Catherine lapsineen seisovat Charlesin rinnalla. Kansaltakin sataa luottamuksen osoituksia.

Avaa kuvien katselu Arthur Edwards on seurannut myös Camillan pitkää tietä kuningattareksi. Kuva: Arthur - A Life with the Royals / BrittBox

– Tosin Harry ei tunnu koskaan pääsevän yli äidin menetyksestä. Hän oli vain pieni lapsi, jonka isä tuli yöllä herättämään ja sanomaan, että äiti on kuollut. Ymmärrän häntä.

Arthur Edwards huokaisee. Surullisiakin aikoja on koettu kuninkaallisen perheen kanssa. Mutta nyt on juhlan aika.

Avaa kuvien katselu Arthur Edwards kameroineen on valmiina suureen juhlapäivään. Silloin vahditaan muun muassa Buckinghamin palatsin parveketta, jonne kuningaspari tulee vilkuttamaan. Kuva: BritBox Nordic

Edwards näkee jo mielessään kansanjoukot paraatien varrella ja odottamassa kuningasta parvekkeelle vilkuttamaan. Kaikilla kännykkä kädessään. Tänä päivänä jokainen on kuvaaja. Siitä Edwardsilla ei ole pahaa sanottavaa. Kännykkäkamerat ovat hyviä ja hyödyllisiä kapistuksia.

Hän aikoo silti virittää järjestelmäkameransa vielä kerran ja asettua asemiin kuvaamaan vastakruunattua kuningasparia.

– Kun näet hyvän kuvan, ota se!