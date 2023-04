"Ohjausta kädestä pitäen ja Punaisen ristin yhteystiedot" – kiovalainen yritys myy ukrainalaisille mahdollisuutta päästä pakolaiseksi Suomeen

Ukrainalainen Inna Brjanšuk harkitsi äitinsä kanssa muuttoa Ukrainasta Suomeen, mutta heitä pelotti lähteä tuntemattomaan.

Yllättäen Brjanšukin äiti törmäsi netissä mainokseen. Yrityksen sivuilla (siirryt toiseen palveluun) tarjottiin maksullista apua ukrainalaisille Suomeen muutossa ja palvelu sisälsi muun muassa majoittumisen omaan asuntoon, verokortin ja jopa Punaisen ristin työntekijöiden yhteystiedot.

– Äitini soitti heille. He kehottivat tekemään päätöksen nopeasti ja lupasivat auttaa kaikessa. Oli kuulemma kiire, kertoo Brjanšuk.

Nettisivulla olikin laskuri, joka kertoi, paljonko on vielä aikaa saada palvelu alennettuun hintaan: 290 eurolla 550 euron sijaan. Laskuri näytti, että aikaa alennuksen loppumiseen oli enää kaksi vuorokautta – tosin laskuri aloitti laskemisen alusta uudelleen joka kerta kerta kun päivitti nettisivun.

Sivulla mainitussa firman osoitteessa – Kiova, Konevan katu 10/1, toimisto 128 – sijaitsee tavallinen kerrostalo, jossa on enimmäkseen asuinhuoneistoja ja jonkin verran toimistoja. Hakukoneella sama osoite löytyy myös toisesta täsmälleen samannäköisestä sivustosta, joka tarjoaa muuttoa Kanadaan.

”Kanadalaiselta” verkkosivulta löytyy Ukrainan maatunnuksella varustettu puhelinnumero, mutta puhelut menevät suoraan vastaajaan. Suomeen muuttoa tarjoavalla nettisivulla puhelinnumero taas on jostain syystä puolalainen.

Avaa kuvien katselu Suomeen muuttoa tarjoavalla nettisivulla on puolalainen puhelinnumero. Kuva: Kuvakaappaus myfinland.co.ua -yrityksen verkkosivuilta

Ylen toimittaja soitti ilmoitettuun puhelinnumeroon ja esittäytyi asiakkaaksi. Toimitus päätti käyttää poikkeuksellisia tiedonhankintamenetelmiä, eli esiintyä asiakkaana, koska yhteiskunnallisesti merkittäviä tietoja ei tässä tapauksessa voinut saada tavanomaisin keinoin.

Puheluun vastattiin heti ja alettiin kehua firman palveluita.

– Saatte ilmaisen majoituksen Helsingissä ja sosiaalitukia. Autamme teitä hankkimaan halvat liput noin 20 eurolla, sitten (Suomessa) autamme laatimaan asiakirjat oikein, tulemme vastaan asemalle ja viemme kaikkiin virastoihin. Tärkein asia on vuoden pituinen työviisumi, voitte työskennellä missä tahansa, kertoi mies ukrainan kielellä.

Halvoilla lipuilla yhtiö tarkoittanee Finnairin ukrainalaisille suunnattua 95 prosentin alennusta (siirryt toiseen palveluun) Varsovasta, Krakovasta, Budapestistä ja Prahasta Suomeen suuntautuville lennoille. Alennus koskee kaikkia ukrainalaisia ja toimii tarjouskoodilla Ukraine95. Yle on kirjoittanut tästä useaan otteeseen.

Puhelimessa mies pyysi yhteystietoja Viber-viestipalvelussa, jotta yhteydenpitoa voisi jatkaa sovelluksen kautta. Viberissä miehen nimeksi oli merkitty Grygori Osokorkov. Yrityksen Youtube-kanavalla Grygori (ilman sukunimeä) ilmoitetaan yrityksen yhteyshenkilöksi.

Osokorkov totesi, että yritys ei ole vielä saanut palautetta asiakkailtaan, mutta Suomessa asuu ihmisiä, jotka ovat jo käyttäneet heidän palveluitaan. Hänen mukaansa firma työskentelee pakolaisten kanssa ympäri Eurooppaa.

Avaa kuvien katselu Sivuilla listataan palveluita, joita yritys tarjoaa ukrainalaisille. Näitä ovat muun muassa apu lentolippujen ja asunnon löytämisessä, vastaanotto Suomessa ja Punaisen Ristin työntekijöiden yhteystiedot. Kuva: Kuvakaappaus myfinland.co.ua -yrityksen verkkosivuilta

Palvelut, joita yritys mainostaa, eli asunto, tilapäiseen suojeluun perustuva oleskelulupa ja oikeus työskennellä Suomessa vuoden ajan, ovat kuitenkin Suomessa saatavilla ilmaiseksi. Mistä asiakas sitten maksaa?

– Suomi auttaa tässä kaikessa, me vain ohjeistamme paikan päällä, Osokorkov vastaa, eikä peittele yrityksen ”liikeideaa”.

Hän patistaa tekemään päätöksen nopeasti ja lähettää samana päivänä vielä muutaman Viber-viestin.

Kun toimittaja pyytää häntä lähettämään sopimuksen, mies selittelee sopimuksen puuttumista viestitse:

”Se on tavallinen sopimusmalli, voit itse löytää sellaisia internetistä. Kaikki on kiinni osapuolten luottamuksesta ja halukkuudesta. Jotkut tekevät tätä ilmaiseksi, toiset taas veloittavat rahaa.”

Osokorkov perustelee firman toiminnan laillisuutta toteamalla, että he eivät ota rahaa etukäteen, vaan ainoastaan paikan päällä Suomessa.

Hakukoneella Grigori Osokorkovin nimellä näyttää vain melko suositun Tiktok-bloggaajan. Bloggaaja muistuttaa Ylen toimittajan puheluun vastannutta henkilöä sekä ääneltään että kasvoiltaan, ainakin Viberissä olevan kuvan perusteella. Hän puhuu videoillaan kuitenkin vain venäjää ja useimmiten Puolasta käsin sekä toisinaan kertoo humanitaarisen avun keräämisestä Ukrainalle.

Avaa kuvien katselu Internet-haku Grigori Osokorkovin nimellä löytää suositun Tiktok-bloggaajan. Kuva: Kuvakaappaus tik tokilta.

Migri: Epäillään, että joku yrittää hyötyä ukrainalaisten tilanteesta

Maahanmuuttovirastosta kerrotaan Ylelle, ettei se tee yhteistyötä eikä ole ollut yhteydessä yrityksiin, jotka tarjoavat tällaisia palveluja ukrainalaisille.

– Kuluneen vuoden kuluessa on tullut vastaan erilaisia huhuja ja yksittäisiä tilanteita, joissa on jäänyt epäilys, että ulkopuolinen toimija on pyrkinyt jollakin tavalla hyötymään maahan saapuvien ukrainalaisten tilanteesta. Näissä tilanteissa ukrainalaisia on ohjeistettu ja heille on kerrottu, kuinka Suomessa toimitaan, Maahanmuuttoviraston viestintäasiantuntija Hanna Paasikoski kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.

Kaikki vastaanottopalvelut, kuten majoitus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelut ovat maksuttomia Suomessa turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeville, toteaa Suomen Punainen Risti (SPR). SPR:n viestinnän asiantuntija Sari Häkkinen korostaa, että järjestö ei ole osallisena tällaisessa kaupallisessa toiminnassa.

– Emme tee yhteistyötä mainitun ilmoittajan emmekä myöskään muiden vastaavien yritysten tai organisaatioiden kanssa. Olemme olleet yhteydessä ilmoituksen yhteydessä mainittuun sähköpostiosoitteeseen ja pyytäneet poistamaan Punaiseen Ristiin liittyvät maininnat.

Häkkinen muistuttaa, että kotimaastaan pakenevat ihmiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, ja heidän suojelemiseensa virheelliseltä tiedolta ja mahdolliselta hyväksikäytöltä on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Myöhemmin Ylen toimittaja otti uudelleen yhteyttä Grigori Osokorkoviin puhelimitse, kertoi tekevänsä juttua ja pyysi kommentteja. Osokorkov vastasi, että hän on vain palkattu työntekijä, eikä voi antaa johdon yhteystietoja. Miehen mukaan yritys on jo pitkään myynyt muuttopalveluita Kanadaan, Amerikkaan ja nyt Eurooppaan. Yrityksellä on Kiovassa vain juridinen, ei fyysistä osoitetta.

Osokorkov myös vakuutti, että yrityksellä ei ole yhteyksiä Suomen viranomaisiin.

– Meillä ei ole yhteyksiä Punaiseen Ristiin tai muihin suomalaisiin virastoihin. Tämä on luultavasti epätarkasti kirjoitettu verkkosivuille, Osokorkov sanoi puhelimitse.

Tämän jutun julkaisuhetkellä verkkosivulla oli edelleen Suomen Punaisen Ristin henkilökunnan yhteystietoja.

Huijarit myyvät laajasti ukrainalaisille mahdollisuutta työskennellä Suomessa

Jo ennen sotaa yleisin Suomeen lähteviin ukrainalaisiin kohdistunut petos oli työpaikan kauppaaminen.

Yle on moneen otteeseen kertonut, että vaikka Suomessa on laitonta myydä työllistymiseen tähtääviä palveluita, monet ukrainalaiset maksavat mahdollisuudesta työllistyä. Useimmissa tapauksissa avoimet työpaikat osoittautuivat tekaistuiksi.

Yle sai selville, että olemattomien työpaikkojen myyminen ukrainalaisille jatkuu edelleen, vaikka jokainen ukrainalainen voi tarvittaessa vapaasti tulla etsimään työtä Suomesta. Tällä työnhakusivustolla (siirryt toiseen palveluun) on esimerkiksi tarjolla töitä ”Coca-Colan (siirryt toiseen palveluun) tehtaalla Helsingissä” 3500 euron kuukausipalkalla ja Nestlén (siirryt toiseen palveluun) tehtaalla 2400 euron palkalla. Näitä työpaikkoja ei löydy yritysten suomalaisilta sivuilta.

Avaa kuvien katselu Tällä sivustolla on esimerkiksi tarjolla töitä Coca-Colan Helsinki-tehtaalla 3500 euron kuukausipalkalla. Näitä työpaikkoja ei löydy yritysten suomalaisilta sivuilta. Kuva: Kuvakaappaus layboard.com/ -yrityksen verkkosivuilta.

Ukrainan poliisi kommentoi Ylelle vielä ennen sotaa, että väärennettyjä ilmoituksia tehtailevia huijareita on hyvin vaikeaa saada oikeuden eteen ja työnhakijoiden pitäisi olla varovaisempia.

Ukrainalaiset maksavat huijareille, koska he eivät uskalla lähteä Suomeen omin päin

Avaa kuvien katselu Ukrainalainen Margo Roi kertoo, että monet pelkäävät Suomeen matkustamista muun muassa huonon kielitaidon vuoksi. Kuva: Margo Roi

Yhdeksän vuotta sitten Suomeen muuttanut ukrainalainen Margo Roi (viralliselta nimeltään Margarita Obraztsova) perusti sodan alkaessa pakolaistietojärjestö FinUa:n (siirryt toiseen palveluun). Hän kertoo, että monet ukrainalaiset pelkäävät matkustaa Suomeen omin päin ennen kaikkea puutteellisen kielitaidon vuoksi.

– Ihmiset eivät osaa ollenkaan tai tarpeeksi englantia, he eivät puhu suomea, he pelkäävät eksyvänsä, koska maa on tuntematon. He haluavat löytää jonkun, johon voi luottaa, Roi kertoo Ylelle.

Roi huomauttaa, että Suomessa on useita keskuksia ja kymmeniä vapaaehtoisryhmiä, jotka auttavat ukrainalaisia heille tuntemattomassa maassa. Kaikki tämä toiminta on täysin ilmaista.

– Olemme esimerkiksi koonneet verkkosivuillemme yksityiskohtaisia ohjeita (siirryt toiseen palveluun) siitä, miten Suomeen pääsee. Meillä on myös chatti (siirryt toiseen palveluun) Telegramissa, jossa vastaamme kysymyksiin. Jos ihminen pelkää eksyvänsä, hän voi monessa sosiaalisen median ryhmässä pyytää jonkun tulemaan itseään vastaan esimerkiksi lentoasemalle. Näin voi tehdä muun muassa Ukrainalaiset Suomessa -ryhmässä (siirryt toiseen palveluun), Roi kertoo.

Juuri tässä ryhmässä Inna Brjanšuk kysyi neuvoa pakolaisille muuttopalveluita myyvästä yrityksestä. Hän oli jo tekemässä sopimusta yrityksen edustajien kanssa, mutta ryhmässä hänelle selitettiin, että tällaiselle toiminnalle ei ole perusteita.

Ryhmän aktivistit myös jättivät kommentteja yrityksen Youtube-kanavalle varoittaakseen muita. Negatiiviset kommentit poistettiin välittömästi.

Tällä välin mainosvideota (siirryt toiseen palveluun) siitä, miten ”Suomeen voi muuttaa pakolaisena” on katsottu yli 600 kertaa.

Kaikki vastaanottopalvelut ovat maksuttomia Suomessa turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeville. Joulukuussa kuvatulla videolla näytetään Mäkikylän vastaanottokeskusta, jonne odotettiin saapuvaksi ihmisiä ensisijaisesti Ukrainasta.

Tekstin ovat venäjän kielestä kääntäneet Anna Mattila, Katja Liukkonen ja Heidi Zidan. Juttu on ilmestynyt myös ukrainaksi ja venäjäksi.