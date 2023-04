Amerikkalainen lasinpuhaltaja jäi asumaan Tampereelle ja se on harvinaista – Suomen vetovoimaisin kaupunki ei kiinnosta ulkomailla

Lasinpuhaltaja Dylan Katz kehuu Tamperetta samasta syystä kuin moni muukin: kaupunki on hänen mielestään sopivan kokoinen. Video: Juha Kokkala / Yle

Tampereen ongelma on, että koulutusta vastaavaa työtä on vaikea saada. Nyt kansainvälisiä osaajia yritetään houkutella uudella ohjelmalla.

Useana vuonna Suomen vetovoimaisemmaksi kaupungiksi valittu Tampere ei vedä asukkaita maan rajojen ulkopuolelta. Kansainvälisiä osaajia ei saada houkuteltua Tampereelle eikä heitä saada jäämään.

Tähän asti muuttovoitto on pitänyt väestönkehityksen plussan puolella. Kaupunki on kuitenkin jäänyt kuuden suurimman kaupungin joukossa sijalle viisi, kun verrataan kaupunkien kansainvälistymistä.

Ohi porhaltavat pääkaupunkiseudun kaupungit sekä Turku.

Nyt ennakoituun osaamispulaan on kehitetty Welcoming city -ohjelma.

Avaa kuvien katselu Iina Ojala sanoo, että Tampere tarvitsee sekä kansainvälistä vetovoimaa että pitovoimaa. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Suhdetoiminta- ja markkinointipäällikkö Iina Ojala kertoo, että Tampereella on kartoitettu, millä aloilla työntekijöistä on tällä hetkellä pulaa ja mihin pula tulevaisuudessa kohdistuu.

Viime vuonna on tehty myös tähän liittyviä taustaselvityksiä. Kaupungilta on haastateltu sekä täällä olevia että täältä lähteneitä kansainvälisiä osaajia.

– Yksi merkittävä haaste on, että koulutusta vastaavaa työtä on täällä vaikea saada. Lisäksi alkuvaiheen palvelut koettiin usein hitaiksi. Se ei houkuttele jäämään.

Myös kielen oppiminen saattaa olla este jäämiselle.

Kaupunkiin ulkomailta muuttaneet ovat tyytyväisiä elämäänsä

Britanniasta kotoisin oleva Stephen Wright työskentelee professorina Tampereen yliopistolla. Hän on asunut kaupungissa neljä vuotta ja on tuntenut itsensä tervetulleeksi.

– Jäin tänne, koska pidän pohjoisesta elämäntavasta. Tampere oli kuin magneetti, joka veti minua puoleensa. Emme haluaisi asua missään muualla, sanoo Wright.

Avaa kuvien katselu Stephen Wright parantaisi yhteyksiä pääkaupunkiseudulle. Junayhteys on hidas eikä paikallinen lentokenttä enää tarjoa yhteyttä pääkaupunkiseudulle. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Hän pitää tärkeänä, että kaupungista löytyy tarpeeksi korkean teknologian yrityksiä ja osaajille työpaikkoja. Se saa pysymään paikallaan.

Wright kertoo, ettei kaipaa Helsingin tyylisiä isompia kansainvälisiä yhteisöjä.

– En usko, että ulkomaalaisten omat yhteisöt ovat loppujen lopuksi niin tärkeitä.

Tampereen Hiedanrannassa omassa studiossaan työskentelevä lasinpuhaltaja Dylan Katz on asunut kaupungissa kymmenen vuotta. Amerikkalainen Katz kertoo jääneensä, koska Tampere on yksinkertaisesti mukava paikka elää.

– Kaupunki on minun mielestäni oikean kokoinen. Tämä on tarpeeksi suuri, että täällä on mielenkiintoista tekemistä, mutta tarpeeksi pieni, etten tunne olevani hukassa tai hämmentynyt, sanoo Katz.

Avaa kuvien katselu Dylan Katz ei usko, että on lähivuosina muuttamassa kaupungista yhtään mihinkään. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Muutto on aina henkilökohtainen asia, mutta Katz ei keksi, mitä kaupunki voisi tehdä paremmin houkutellakseen työntekijöitä ulkomailta.

Hän ei kaipaa ympärilleen englantia puhuvaa yhteisöä.

– Suomalaiset puhuvat niin hyvää englantia, että se ei ole varsinaisesti ongelma.

Kokonaisuus paremmaksi

Iina Ojalan mukaan Tampere yrittää nyt tehdä kaupungista kokonaisvaltaisesti houkuttelevampaa.

– Itse ajattelen, että tämä on kokonaisuus ja meillä jokaisella on siihen merkitystä. Tähän tarvitaan myös kohtaamispaikkojen lisäämistä, missä voisimme tutustua enemmän toisiimme.

Ojalan mukaan on selvää, että osaajia tarvitaan.

– 2030-lukuun mennessä on oletus, että myös Tampereella tämä tilanne tulee muuttumaan ja meidän kasvu tulee entistä enemmän pohjautumaan kansainväliseen maahanmuuttoon.

Muutos kansainväliseksi kaupungiksi vaatii muun muassa tunnettuuden lisäämistä, palveluiden parantamista ja yhteistyötä esimerkiksi kaupungin, korkeakoulujen ja elinkeinoelämän välillä.

