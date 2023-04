9-vuotias poika kadoksissa Helsingissä – poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot hätänumeroon

Helsingin poliisilaitos tiedottaa 9-vuotiaan pojan kadonneen Roihuvuoresta kello neljän aikoihin maanantai-iltapäivällä. Ilmoitus poliisille tuli hätäkeskuksen kautta.

Poika on 130 senttiä pitkä, ja hänellä on ruskeat hiukset. Päällään hänellä on tummansiniset farkut, vihreä-musta huppari, musta takki ja pipo, sekä musta-harmaat lenkkarit. Hänellä on mukanaan myös musta Puma-merkkinen reppu.

Helsingin poliisilaitos vahvistaa, että poliisipartiot etsivät tällä hetkellä poikaa. Poliisi pyytää ihmisiä ilmoittamaan mahdolliset havainnot hätänumeroon.