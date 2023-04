Takamatka kilpailijamaihin on pitkä, sanoo tutkija työperäisen maahanmuuton lisäämisestä Suomessa

Suomessa on käyty keskustelua työperäisestä maahanmuutosta jo parikymmentä vuotta.

Toimet kansainvälisen rekrytoinnin lisäämiseksi ovat kuitenkin olleet vaatimattomia, sanoo maahanmuuttoon erikoistunut politiikan tutkija Pasi Saukkonen maanantain A-studiossa.

– Toivoisin asennemuutosta niin, että tässä maassa ymmärrettäisiin laajalti, että tämä on sellainen asia, jossa Suomen pitää tehdä töitä pitkäjänteisesti, systemaattisesti ja riittävän hyvillä resursseilla.

Saukkosen mukaan monet Suomen kilpailijamaat, kuten Pohjoismaat, ovat ottaneet tarvittavia askelia työntekijöiden rekrytoinnissa jo huomattavasti aiemmin.

– Yksi iso ongelma on se, että meille on ylipäätään tullut maahanmuuttoa vähän. Suomessa on hyvin vähän ihmisiä, jotka kertoisivat lähtömaassaan, että Suomi on olemassa ja Suomi on fiksu maa.

Hallitustunnusteluja parhaillaan johtava kokoomus toivoo työperäisestä maahanmuutosta apua yritysten työvoimapulaan. Maahanmuuton kysymyksiä on pidetty yhtenä keskeisenä kipukohtana kokoomuksen ja sen tulevan mahdollisen hallituskumppanin perussuomalaisten välillä.

Saukkosen mukaan tulevan hallituksen tulisi olla riittävän konkreettinen maahanmuuttoon liittyvissä kirjauksissaan.

– Sillä tavalla, että kirjaus takaa sen, että tekeminen lähtee liikkeelle.

