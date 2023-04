Yhdysvalloissa Pohjois-Dakotan osavaltiossa on astunut voimaan uusi tiukka aborttilaki. Keskilännessä sijaitsevan osavaltion republikaanikuvernööri Doug Burgum vahvisti lain paikallista aikaa maanantaina.

Lain mukaan lähes kaikki abortit ovat kiellettyjä hedelmöittymisestä lähtien muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Abortti on sallittu esimerkiksi silloin, jos raskaus aiheuttaa vakavaa vaaraa raskaana olevalle. Poikkeuksena ovat myös raiskauksen tai insestin aiheuttamat raskaudet mutta vain enintään kuudenteen raskausviikkoon asti. Näin aikaisessa vaiheessa monet eivät vielä tiedä olevansa raskaana.

Burgumin mukaan heti voimaan astuva uusi laki vahvistaa Pohjois-Dakotan olevan niin sanottu pro-life osavaltio. Termillä pro-life viitataan syntymättömän lapsen oikeuksia korostavaan liikkeeseen. Termiä käytetään abortin vastustajista puhuttaessa sekä vastakohtana aborttioikeutta sekä naisen omaa kehoaan koskevaa itsemääräämisoikeutta puolustavalle pro-choice-liikkeelle.

Kyseessä on yksi tiukimmista aborttikielloista, mitä Yhdysvalloissa on astunut voimaan viime kesän jälkeen. Pohjois-Dakota on konservatiivienemmistöinen noin 800 000 asukkaan osavaltio.

Viime kesänä Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi aborttioikeuden liittovaltion tasolla turvanneen Roe vastaan Wade -päätöksen vuodelta 1973. Tämän jälkeen toistakymmentä osavaltiota on rajoittanut abortteja ankarasti.

Liittovaltion tasolla kiistellään aborttilääkkeestä

Vasta kaksi viikkoa sitten Floridan osavaltiossa lähetettiin uusi aborttilaki republikaanikuvernööri Ron DeSantisin allekirjoitettavaksi. Laki kieltäisi lähes kaikki abortit kuudennen raskausviikon jälkeen.

Laki ei ole vielä astunut voimaan, sillä osavaltion korkein oikeus tarkastelee asiaa. Valkoinen talo on tuominnut lain ”äärimmäiseksi ja vaaralliseksi”.

Viime aikoina Yhdysvalloissa on kuohuttanut myös kiista yleisesti käytetystä aborttilääkkeestä. Aiemmin tässä kuussa liittovaltion tuomari Texasin osavaltiosta perui aborttilääke mifepristonin myyntiluvan liittovaltion tasolla.

Mifepristonia käytetään yli puolessa lääkkeellisistä raskaudenkeskeytyksistä Yhdysvalloissa osana kahden lääkeaineen kuuria. Liittovaltion elintarvike- ja lääkevirasto FDA antoi lääkkeelle myyntiluvan vuonna 2000.

Perjantaina Yhdysvaltain korkein oikeus päätti turvata lääkeaineen saatavuuden maassa toistaiseksi. Päätös on tilapäinen, ja lääkkeen laillisuus voi vielä muuttua valituksen myötä.

Kiista lääkkeestä on ollut merkittävin aborttioikeutta koskeva korkeimman oikeuden tapaus Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun tuomioistuin kumosi perustuslaillisen oikeuden aborttiin vajaa vuosi sitten.

