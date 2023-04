Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoittautui virallisesti tavoittelemaan jatkokautta vuoden 2024 vaaleissa

Yhdysvaltain istuva presidentti Joe Biden on ilmoittanut hakevansa jatkokautta vuoden 2024 vaaleissa.

Biden ilmoitti asiasta kampanjasivulleen (siirryt toiseen palveluun) lataamallaan videolla. Videon otsikko on: Let's finish the job, eli Tehdään homma loppuun.

Kampanjan keskeinen teema on republikaanisen ääriaineksen vastustaminen. Video alkaa kuvilla Capitol-kukkulasta, jonka entisen presidentin Donald Trumpin kannattavat valtasivat tammikuussa 2021 yrittäessään estää vallanvaihdon Bidenin voitettua Trumpin vaaleissa.

– Kun pyrin presidentiksi neljä vuotta sitten, sanoin, että taistelemme Amerikan sielusta. Me taistelemme edelleen, Biden sanoo videolla.

Yhdysvaltain tulevaisuudessa ratkaisevaa Bidenin mukaan on se, onko maa enemmän vai vähemmmän vapaa.

Videolla toistuvat demokraattipuolueen keskeiset ajatukset, kuten sosiaaliturva, demokratia ja ihmisarvon kunnioittaminen. Biden toteaa, ettei veroja pidä alentaa siten, että siitä hyötyvät vain rikkaat.

Biden sanoo haluavavansa toimia vihanlietsojia vastaan ja antaa kaikille reilun mahdollisuuden (fair shot).

Donald Trumpin mahdollinen nousu Bidenin tulevaksi haastajaksi on jo huomioitu. Videolla mainitaan MAGA-ääriainekset, jotka ”haluavat vallan päättää, mitä terveysratkaisuja naiset saavat tehdä, kieltää kirjoja ja kertoa ihmisille, keitä he voivat rakastaa”. MAGA on lyhenne Trumpin iskulauseesta ”Make America Great Again”, ”Tehdään Amerikasta jälleen suuri”.

Kampanjasivun mukaan Bidenin varapresidenttiehdokkaana on jälleen Kamala Harris.

Artikkelia päivitetään