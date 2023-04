Nyky-Venäjää ja Putinia voi verrata Staliniin ja Neuvostoliiton ajan poliittiseen vainoon, sanoo elokuvaohjaaja Kanerva Cederström

Elokuvataiteen palkittu ohjaaja Kanerva Cederström näkee Vladimir Putinin Venäjällä fasismin merkkejä ja yhtäläisyyksiä Josif Stalinin ajan vainoihin. Cederström on tutkinut dokumenttielokuviaan varten Neuvostoliitossa olleiden gulag-vankileirien historiaa ja Stalinin uhrien kohtaloita.

– Venäläinen fasismi on stalinismin sukulainen. Kyllähän merkkejä on aika paljon. Tšekan eli silloisen salaisen poliisin kunniaksi järjestetään nykyään suuria juhlia. Tšeka oli se, joka haki uhrit kotoaan ja teloitutti, Kanerva Cederström sanoo.

Elokuvantekijöiden, tutkijoiden ja muiden pääsyä arkistoihin tutkimaan historian pimeitäkin hetkiä on vaikeutettu 2000-luvun puolivälistä asti. Stalinin terrorin ja gulag-leirien uhrien kohtaloita selvittänyt ihmisoikeusjärjestö Memorial on hiljattain kielletty Venäjällä.

Elokuvaohjaaja Kanerva Cederström uskoo, että entisten Neuvostoliiton maiden arkistoista, Ukrainasta ja Kazakstanista voisi saada tietoa. Mutta suomalaisten kohtaloista kertoviin Karjalan tasavallan arkistoihin tuskin Putinin aikana on pääsyä.

– Tällä hetkellä on täysin mahdoton ajatellakaan, että sinne menisi etsimään tällaista tietoa. Ovet on ihan kiinni. En usko että Petroskoin arkistoon niin vain marssitaan enää, Cederström pohtii.

Putinin ja Stalinin järjestelmät ovat molemmat autoritäärisiä ja johtajakeskeisiä

Keskusjohtoinen ja diktatorinen yhteiskuntajärjestelmä on samankaltainen nyky-Venäjällä verrattuna Stalinin ajan Neuvostoliittoon, sosiologian professori Vesa Puuronen Oulun yliopistosta sanoo.

– Kyllä niitä voi verrata. Puhutaan Putinin autoritäärisestä kapitalismista ja Stalinin osalta voi puhua autoritäärisestä hallintojärjestelmästä ylipäänsä. Tietysti Putinin järjestelmässä on näennäinen demokraattinen elementti, pidetään vaaleja ja on olemassa kansanedustuslaitos. Stalinin järjestelmässä myös pidettiin vaaleja ja oli kansanedustuslaitos, mutta se oli yhden puolueen järjestelmä.

Avaa kuvien katselu Vesa Puuronen kertoi gulag-leirien historiasta ja vaikutuksista Lapin yliopistossa Rovaniemellä huhtikuun lopussa. Kuva: Sari Poyhonen / Yle

Nykyään Venäjällä käytetty termi ”ulkomainen agentti” ja Stalinin ajan ”kansan vihollinen” ovat verrattavissa keskenään. Sellaiseksi julistettu henkilö joutui silloin ja joutuu nykyään vaikeuksiin tai vankileirille.

Sosiaalinen media kenties hillitsee pahimpia väärinkäytöksiä

Putinin tunnetuimman kriitikko Aleksei Navalnyin salamurhayritys ja vangitseminen tuo mieleen Stalinin ajan, jolloin toisinajattelijoita vangittiin, näännytettiin ja teloitettiin.

Mutta nyt julkisuus hillitsee sosiaalisen median kautta pahimpia väärinkäytöksiä, professori Vesa Puuronen uskoo.

Samalla linjalla on Venäjä-tutkija, elokuva- ja kirjallisuuskriitikko Pentti Stranius.

– Maailma on kuitenkin muuttunut niin paljon, että ihmisiin vaikuttaminen on hienostuneempaa. Eli ihmiset propagoidaan olemaan jonkin systeemin puolella. Eikä ole troikka-komiteaa, joka tulee kotiin ja teloittaa seuraavana päivänä ihmisen hiekkakuopan reunalla, mikä oli mahdollista vielä 1930-luvulla.

Avaa kuvien katselu Kuva vuodelta 2021, jossa Aleksei Navalnyin kannattajaa otetaan kiinni mielenosoituksessa Venäjällä. Kuva: Peter Kovalev / AOP

Kännykkäkamerat ja internet antavat toisinajattelijoille enemmän julkisuutta kuin Neuvostoliiton ajan vastaavissa tilanteissa oli mahdollista.

– Gulag-leireistä on hirveän vähän aitoa kuvaa. Nyt kännykällä voi ottaa kuvan jokaisesta mielenosoituksesta ja se leviää maailmalle. Sillä on iso merkitys ja Venäjälläkin some toimii. Sanoisin, että somella on vaikutusta venäläisten tietoisuuteen ja nuoren sukupolven käyttäytymiseen, Venäjä-tutkija Pentti Stranius pohtii.

Vainot vaikuttavat edelleen suut suppuun -pelkona

Myös vähemmistökansallisuuksiin kuuluneita teloitettiin tai pakkosiirrettiin Neuvostoliitossa. Professori Vesa Puurosenkin sukulaisia asui Neuvosto-Karjalassa Stalinin vainojen aikaan.

– Heitä ei ehditty vangita. He kerkesivät lähteä sieltä pakoon ja pääsivät Suomeen.

Avaa kuvien katselu Vesa Puurosen sukulaisten kokemukset Stalinin vainoista vaikuttavat edelleen sukuun ja suvun tarinoihin. Kuva: Sari Pöyhönen / Yle

Suomalaisia Neuvostoliitossa asuneita teloitettiin eri arvioiden mukaan 8 000–10 000 henkilöä.

Vainot Neuvostoliitossa vaikuttavat nykysukupolviin asti, muun muassa ”suut suppuun” -pelkona.

– Venäjällä lähes joka perheessä elää muisto vainoista. Se ruokkii pelkoa, koska he tietävät suvun kokemuksesta, miten huonosti voi käydä. Silloin on parempi pitää suunsa kiinni, sosiologian professori Vesa Puuronen arvioi.

Toisaalta on myös tarinoita niiltä ihmisiltä, jotka selvisivät Stalinin vainoista ja vastustivat Stalinia.

– Se on rohkaisu niille ihmisille, jotka vastustavat Putinia. Silloinkin on uskallettu, niin kyllä mekin nyt uskallamme olla vastaan, vertaa Puuronen.

