Lapset nuorempina varhaiskasvatukseen, terveysvero käyttöön eikä viinejä maitokauppoihin – näillä keinoilla STM kaventaisi terveyseroja

Väestön terveys vaihtelee Suomessa merkittävästi sosioekonomisen aseman, sukupuolen, siviilisäädyn, asuinalueen ja äidinkielen mukaan siitä huolimatta, että terveyden tasa-arvo on ollut kansallisen terveyspolitiikan päämäärä jo 40 vuotta.

Sosioekonomisten ryhmien väliset terveyserot ovat Suomessa jyrkemmät kuin monissa muissa länsimaissa.

– Jos katsotaan pelkästään sairastavuuslukuja suomalaisten terveys on parantunut, mutta mitä vähemmän kouluja käyneestä tai pienituloisemmasta väestönosasta on kyse, sitä enemmän on ongelmia, STM:n tieteellisen asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Erkki Vartiainen sanoo.

Vartiainen huomauttaa, että jos terveyserojen kaventamisessa ei onnistuta, palvelujen ja työvoiman riittävyys vaarantuvat.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tieteellinen asiantuntijaryhmä on tehnyt tutkimukseen perustuvia, lainsäädäntöön ja rahoitukseen liittyviä ehdotuksia terveyserojen vähentämiseksi (siirryt toiseen palveluun).

Asiantuntijaryhmä ehdottaa, että valtioneuvosto nimeäisi parlamentaarisen komitean terveyden eriarvoisuuden vähentämiseksi. Edellisellä hallituskaudella hallitus ei ehtinyt sellaista Vartiaisen mukaan rakentaa.

Komiteatyön käynnistämisen lisäksi raportissa ehdotetaan toimia, joiden toimeenpanon valmistelusta voitaisiin päättää heti:

7 keinoa terveyserojen kuromiseen

1. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen.

Lapsiperheköyhyys koskee tällä hetkellä jopa 180 000 lasta. Ukrainan sota ja elinkustannusten nousu ovat pahentaneet tilannetta viime vuonna. Toimenpiteiksi ehdotetaan: lapsilisäjärjestelmän uudistusta, lasten harrastustoiminnan kohdennettua tukea ja taloudellisesti heikossa asemassa olevien perheiden terveyspalvelujen käytön turvaamista.

2. Kaikki lapset varhaiskasvatukseen 3-vuotiaasta alkaen.

Nykyisellään 12 prosenttia 3–5-vuotiaista ei ole varhaiskasvatuksen piirissä. Muissa Pohjoismaissa vastaava luku on noin kolme prosenttia. Valtaosa varhaiskasvatuksen ulkopuolella olevista lapsista on maahanmuuttajataustaisia ja alhaisen sosio-ekonomisen aseman perheistä. Toimenpiteeksi ehdotetaan: lainsäädäntöön varhaiskasvatukseen osallistumisen velvoittavuutta 3-vuotiaasta alkaen. Samalla tulee panostaa varhaiskasvatuksen laatuun. Varhaiskasvatuksesta tulisi tehdä houkuttelevampi uravalinta.

3. Varmistetaan jokaiselle nuorelle perusasteen jälkeinen tutkinto.

Toisen asteen tutkinnon keskeyttäminen kasvattaa voimakkaasti syrjäytymisvaaraa. Peruskoulun varaan jäävät aiheuttavat valtiolle vähintään 370 000 euron lisäkustannukset, luvusta on rajattu pois muun muassa rikollisuuden aiheuttamat lisäkustannukset. Toimenpiteeksi ehdotetaan: erityismäärärahaa asuinalueiden ja ryhmien tunnistamiseen, joissa ongelma on suurin, ja tarvittavien lisäresurssien järjestämiseen.

4. Terveyttä edistävän ruokavaliosiirtymän toteuttaminen joukkoruokailuun panostamalla.

Suomalaiset syövät liikaa lihaa ja liian vähän kasviksia. Joukkoruokailuun panostamalla saavutettaisiin kustannusvaikutuksia. Hyvinkoulutetut syövät terveellisemmin kuin vähän koulutetut. Suolan liika saanti on yksi ongelmista. Kasvisruoka tukisi myös hiilineutraalisuustavoitteita. Toimenpiteiksi ehdotetaan: julkisten ruokapalvelujen kestävyyssiirtymän tukemista, muun muassa varmistamalla päiväkoti- ja kouluruokailuun kohdennettujen määrärahojen riittävyys. Työaikaisen ruokailun saavutettavuutta ja laatua pitää tukea erityisesti sellaisilla aloilla, joilla on matalasti koulutettuja miehiä. Työpaikkojen lounasetu ohjataan käytettäväksi vain ravitsemuskriteerit täyttäviin aterioihin.

5. Terveysperusteinen vero.

Suomalaiset saavat ravinnostaan liikaa tyydyttynyttä rasvaa, suolaa ja sokeria. Terveysverolla tuettaisiin parempiin valintoihin. Epäterveellinen ravitsemus aiheuttaa viidenneksen kuolemista eli enemmän kuin tupakka ja alkoholi. Asiantuntijaryhmä totetaa, ettei asia ole veroteknisesti helppo, muttei mahdotonkaan. Toimenpiteeksi ehdotetaan laaja-alaisen terveysperusteisen veron valmistelua, jossa pohjana voitaisiin käyttää esimerkiksi SOSTE:n esitystä (siirryt toiseen palveluun) terveysperusteisen verotuksen mallista.

6. Pidättäydytään kaupallisten intressien lisäämisestä alkoholimarkkinoilla.

Toisin sanoen ei hyväksyttäisi viinien tuontia ruokakauppoihin. Alkoholihaittojen kustannusvaikutuksiksi on arvioitu yli 1,6 miljardia euroa ja alkoholimonopolista luopumisen lisäävän kustannuksia 271 miljoonalla eurolla. Alkoholimonopolista luopuminen merkitsisi tulojen lisäystä kaupalliselle puolelle ja lisäkustannuksia yhteiskunnalle. Toimenpiteeksi ehdotetaan: että pidetään kiinni valtion yli 5,5-prosenttisten alkoholijuomien yksinoikeusjärjestelmästä.

7. Psykiatrisen avohoidon sijoittaminen kynnyksettömänä sote-palveluihin.

Heikommassa taloudellisessa asemassa olevat saavat heikompaa psykiatrista palvelua kuin parempituloiset. Vanhanmalliset lähete-jono-käytännöt asettavat ihmisiä eriarvoiseen asemaan asiakasvalmiuksen pohjalta. Toimenpiteeksi ehdotetaan: että hyvinvointialueet velvoitetaan takaamaan psykiatristen konsultaatioiden välitön saatavuus perustasolla.

