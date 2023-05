Tulevien opettajien päämäärät työlleen ovat itsekeskeisiä – tästä syystä siitä voi olla huolissaan

Jos joku on kuvitellut opettajaopiskelijat jonkinlaisiksi maailmanparantajiksi, tämä käsitys ei tuoreen tutkimustiedon mukaan pidä paikkaansa.

Tutkija Elina Kuusisto on tutkinut kollegansa Inkeri Rissasen kanssa Tampereen yliopiston opettajaopiskelijoiden elämänpäämääriä. Elämänpäämäärä tarkoittaa pitkäaikaista ja ihmiselle merkityksellistä tavoitetta, toimintaa tavoitteen saavuttamiseksi ja muiden hyväksi toimimista.

Suurin osa opettajaksi opiskelevista osoittautui elämänpäämääriltään itsekeskeisiksi.

– He haluavat elämässä olla onnellisia, toteuttaa itseään, saada kodin ja perheen ja elää mukavaa elämää, tutkija Elina Kuusisto kuvailee.

Tuleva työ on ennen kaikkea väline, jonka avulla opettajaopiskelijat saavat mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä elämään. Työ tuo taloudellista turvaa ja toimeentuloa. Myös opettajien työ- ja loma-aikoja pidettiin tärkeinä.

– Vaikka opiskelijoilla oli toki myös pedagogisia päämääriä, meitä hämmensi se, että vain kolmasosalla oli yhteiskunnallisia tavoitteita tai päämääriä, Kuusisto kuvailee.

Näitä asioita opettajaopiskelijat listasivat päämääriksi työlleen 62 % työn tuoma mielekkyys, oppiminen, työstä nauttiminen

40 % hoiva ja hyvinvointi

32 % yhteiskunnalliset päämäärät, kuten tasa-arvon ja vihreiden päämäärien edistäminen

29 % kasvun ja oppimisen tukeminen

19 % toimeentulo, työaika, lomat Lähde: Kohti päämäärätietoista yhteiskunnallista opettajuutta? Elina Kuusisto ja Inkeri Rissanen, Tampereen yliopisto, 2023

Millainen opettajasukupolvi on tulossa?

Tutkija Elina Kuusisto pitää tutkimustulosta huolestuttavana. Itsekeskeiset päämäärät ovat Kuusiston mielestä ristiriidassa opettajan ammatin ydintehtävän ja luonteen kanssa.

– Opettajan työn luonne on vahvasti eettinen ja yhteiskunnallinen. Opettajuuden ytimessä on oppilaan oppimisen, kasvun ja kehittymisen tukeminen ja tämän kautta yhteiskuntaan vaikuttaminen. Jos opettajan intressien ytimessä on itsekeskeisyys, opettajan ammatin tavoitteet eivät välttämättä toteudu, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Elina Kuusisto yllättyi siitä, kuinka pienellä osalla opettajista oli yhteiskunnallisia päämääriä: ”Ainoastaan noin 30 prosentilla oli edes jonkinlainen ajatus siitä, että he haluaisivat edistää yhteiskunnallisia asioita kuten tasa-arvoa, vihreitä arvoja tai parantaa maailmaa yleisellä tasolla.” Kuva: Petra Ketonen / Yle

Tutkimuksen pohjana on William Damonin kehittämä elämänpäämääräteoria, joka taas on saanut innoituksen natsien keskitysleireiltä selvinneeltä Viktor Franklilta. Logoterapian kehittäjänä tunnettu Frankl tuli siihen tulokseen, että ihminen kestää mitä vain, jos hänen elämällään on tarkoitus.

Elina Kuusisto on huolissaan siitä, kuinka uusi opettajasukupolvi jaksaa työssään. Jos opettajan työhön lähdetään pääasiassa ajatuksella, mitä työ antaa itselle, myös työssä jaksaminen voi tulla haastavaksi.

– Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että itsen ulkopuolelle suuntaavat päämäärät tuovat mielekkyyttä ja sinnikkyyttä myös haastaviin tilanteisiin, joita opettajan työssä myös väistämättä kohdataan.

Kuusiston mielestä tutkimustulos kertoo, että opettajakoulutuksessa pitää painottaa työn yhteiskunnallista merkitystä.

– Toivon, että meillä on tulevaisuudessa opettajia, joilla on motivaatiota ja voimavaroja lähteä vaikuttamaan rakenteisiin ja puuttumaan hankaliin työolosuhteisiin.

Ihmisen päämäärät muuttuvat elämän aikana, ja niin voi käydä myös tutkimuksen kohteille. Tampereen yliopistossa tehtyyn tutkimukseen osallistui noin 500 opintojen alkuvaiheen opettajaopiskelijaa.

Suomalaisopiskelijoiden elämänpäämäärät ovat useimmiten itsekeskeisiä

Opettajaopiskelijoita koskeva tutkimus on jatkoa toiselle alkuvuodesta julkaistulle tutkimukselle (siirryt toiseen palveluun), jossa selvitettiin suomalaisten ja hollantilaisten korkeakouluopiskelijoiden elämänpääriä.

Suomesta tutkimukseen osallistui eri alojen opiskelijoita Tampereen yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta. Myös siinä selvisi, että suomalaisopiskelijoiden elämänpäämäärät ovat useimmiten itsekeskeisiä.

Itsekeskeiset päämäärät olivat yleisiä etenkin tekniikan ja talouden opiskelijoilla. Sitoutumattomia oli varsinkin tekniikan ja talouden opiskelijoissa.

Hollantilaisista opiskelijoista taas suurin osa kuului päämäärätietoisiin, joilla on pyrkimys auttaa muita.

Näin suomalaisten opiskelijoiden päämäärät jakautuvat 36 % itsekeskeisiä – tavoitteena oman onnellisuuden lisääminen 29 % päämäärätietoisia – pyrkimyksenä auttaa myös muita kuin itseä 22 % haaveilijoita – halu tehdä maailmasta parempi, mutta ei vielä keinoja siihen 13 % sitoutumattomia – ei elämänpäämäärää Lähde: Life purposes: Comparing higher education students in four institutions in the Netherlands and Finland, 2023

Tutkija Elina Kuusisto sanoo, että päämääräteorian näkökulmasta itsekeskeisyys ei ole hyväksi millään alalla.

– Samaan tapaan kuin opettajat myös sairaanhoitajat, insinöörit, ekonomit ja tradenomit tekevät vastuullista työtä, jossa tulisi toimia potilaan tai asiakkaan parhaaksi eettisesti ja yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla, hän sanoo.

Itsekeskeisyyden korostuminen voi olla laajempi ilmiö. Tutkimusten mukaan ihmisten päämäärät ovat muuttuneet entistä itsekeskeisemmiksi myös esimerkiksi Kiinassa ja Iranissa, jotka ovat perinteisesti kollektiivisia kulttuureita.

Mitä ajatuksia juttu herättää? Voit kommentoida lauantaihin 5. toukokuuta kello 23:een saakka.