Simojärven muikku sai nimisuojan – minikalan kuolinjäykkyys poikkeuksellinen

Pitkien talvien ja lyhyen avovesikauden vuoksi Simojärven muikku on kooltaan pieni, vain noin 4–8 senttimetriä ja painaa noin 3–5 grammaa. Kuvituskuva.

Ruokavirasto on hyväksynyt nimisuojahakemuksen, joka koskee Simojärven muikku -nimityksen rekisteröintiä. Simojärven muikku -nimitystä käytetään ranualaisesta Simojärvestä pyydetystä muikusta, jota myydään tuoreena tai pakastettuna. Suojatun maantieteellisen merkinnän hakijana on Ranuan Kalajaloste.

Simojärven epätyypillinen muikku

Kooltaan pienen ja kirkkaan hopeisen Simojärven muikun mäti on poikkeuksellisesti oranssin punertavaa. Pitkien talvien ja lyhyen avovesikauden vuoksi Simojärven muikku on kooltaan pieni, vain noin 4–8 senttimetriä ja painaa noin 3–5 grammaa.

Pienen koon vuoksi talvella nuotattu kala voidaan syödä ilman perkaamista. Lisäksi kuolinjäykkyyden kesto on Simojärven muikulla pidempi kuin muilla muikuilla yleensä.

Suojattuja nimityksiä on jo noin 3500

Euroopan unionissa on suojattu tähän mennessä noin 3500 nimitystä, joista 13 on suomalaisia rekisteröityjä nimityksiä. Järjestelmän tavoitteena on suojata tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä.

Lisäksi se lisää tuotteiden tunnettuutta ja helpottaa niiden markkinointia. Kuluttajalle suojaus on tae siitä, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistusmenetelmä tunnetaan.

Julkinen kuulutus Simojärven muikun nimisuojahakemuksen hyväksymisestä sekä päätökseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Ruokaviraston verkkosivuilla 31. toukokuuta saakka. Päätökseen on mahdollista hakea oikaisua. Lopullisen päätöksen nimen rekisteröinnistä tekee Euroopan komissio.

