Tällä alueella Afrikassa Venäjän viesti menee läpi mutta Suomesta tiedetään vain vähän – nyt upouusi suurlähetystö koettaa muuttaa asian

DAKAR, SENEGAL Mitä tiedät Suomesta?

Jossain se on mainittu, mutta missä, pohtivat opiskelijat, kun Yle teki kyselyä yliopistolla Afrikan länsikärjessä, Senegalissa.

– Onko Suomella jotain tekemistä Saksan kanssa? Finlande kuulostaa vähän samalta kuin Deutschland, arvaa fysiikan ja kemian opiskelija Gamou Ndiaye, 29.

– Suomesta puhuttiin televisiossa, mutta en muista, miksi. Se oli paljon ennen sotaa Ukrainassa, sanoo tuleva juristi Sadou Ba, 20.

Epävirallisen kyselyn tulos ei ole kovin yllättävä. Suomessa moni tietää suunnilleen yhtä vähän Senegalista, joka on 6 000 kilometrin päässä sijaitseva pieni maa.

Suomen uudella Senegalin-suurlähetystöllä riittää työtä Suomi-kuvan rakentamisessa.

Suomi avasi lähetystön pääkaupungissa Dakarissa viime vuonna. Se on Suomen ensimmäinen koko valtavassa ranskankielisessä Länsi-Afrikassa. Toiminta on vielä niin alussa, että lähetystö ottaa vastaan dakarilaisen kerrostalon väliaikaistiloissa.

Monessa Länsi-Afrikan maassa vaaditaan nyt kolonialismin jäänteiden purkamista. Suomen tekemistä tunnetuksi Senegalissa helpottaa se, että Suomella ei ole siirtomaa-ajan painolastia, sanoo suurlähettiläs Anu Saxén.

– Suomeen liittyy täällä tiettyä eksotiikkaa. Me olemme uusia ja tuntemattomia, ja ihmiset ovat kiinnostuneita siitä, miksi olemme täällä, Saxén sanoo.

Avaa kuvien katselu Yle haastatteli suurlähettiläs Anu Saxénia Dakarissa helmikuussa 2023. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Senegal on rauhallinen demokratia. Siksi Suomi valitsi sen paikaksi, josta seurata laajan alueen kehitystä.

Lähimaissa on levotonta, ja Euroopassa pelätään kriisien leviämistä pakolaisuuden, muuttoliikkeen tai terrorismin muodossa.

Senegalissa Suomi näkee aitiopaikalta myös, miten Venäjä pyrkii lisäämään vaikutusvaltaansa alueen maissa.

Venäjän viesti on mennyt läpi

Ranskan entisiin siirtomaihin Afrikassa kuuluu heikkoja valtioita, joissa on useita päällekkäisiä kriisejä. Väkivaltaisuudet leviävät, ja ihmiset joutuvat pakenemaan kodeistaan. Tällainen tilanne on muun muassa Senegalin naapurimaassa Malissa.

Venäjä tukee Malissa vallan kaapannutta sotilasjunttaa palkkasotilasyhtiö Wagnerin avulla. Tästä jutusta voit lukea lisää Venäjän toimista ja tavoitteista alueella.

Malissa ja muissakin maissa Venäjä käyttää hyväkseen epäluuloa, jota Afrikassa tunnetaan entisiä siirtomaavaltoja kohtaan. Venäjä levittää Eurooppaa koskevaa disinformaatiota ja omia tulkintojaan esimerkiksi Ukrainan sodan syistä ja seurauksista.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan monissa Afrikan maissa pääsi vallalle esimerkiksi Venäjän viesti, että vehnäpula Afrikassa johtui Euroopan pakotteista Venäjää vastaan – eikä siitä, että Venäjä esti viljakuljetukset Ukrainasta.

Avaa kuvien katselu Senegalin lähialueella Malissa, Burkina Fasossa ja Guineassa on tehty sotilasvallankaappauksia viime vuosina. Malin juntta tekee yhteistyötä Wagnerin kanssa, Burkina Fason on epäilty valmistelevan samaa. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

EU:lla ja Senegalilla on hyvät suhteet. Venäjän tulkinnat ovat kuitenkin näkyneet mediassa ja saaneet kannatusta myös Senegalissa.

Suurlähettiläs Anu Saxén sanoo, että Venäjän narratiivi on mennyt jossain määrin läpi.

– Mutta täällä ollaan kyllä tietoisia siitä, että se ei ole ainoa totuus, Saxén sanoo.

Avaa kuvien katselu Senegal tunnetaan vakaana maana. Kuva on Dakarista helmikuulta, jolloin harmattan-tuuli toi Afrikan rannikolle Saharan pölyä. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Mitä Suomi voi tehdä?

Afrikan geopoliittinen merkitys kasvaa, ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kiristänyt entisestään ulkovaltojen kilpailua kumppanuuksista mantereella.

Tällä hetkellä käydään kamppailua kansakuntien sielusta, sanoi Etelä-Afrikassa äskettäin käynyt presidentti Sauli Niinistö Ylelle.

EU on Afrikan tärkein kauppakumppani ja iso kehitysavun antaja, mutta propagandasodassa se on jäänyt Venäjän ja Kiinan jalkoihin. Muun muassa EU:n ulkosuhdejohtaja Josep Borrell on vaatinut, että Euroopan pitää tehostaa toimiaan (siirryt toiseen palveluun), jotta se voittaa yleisen mielipiteen puolelleen Afrikassa.

Mitä EU- ja Nato-maa Suomen uusi suurlähetystö tekee pannakseen vastaan Venäjän viestille Länsi-Afrikassa?

Avaa kuvien katselu Suurlähetystön tilat ovat Dakarissa alueella, jolla toimii paljon muitakin eurooppalaisia. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Suomi tuo järjestelmällisesti esiin EU:n jäsenmaiden yhteisesti hyväksymiä kantoja eri tilanteissa, Saxén vastaa.

Senegalissa Suomi on kuitenkin pieni ja vielä suhteellisen näkymätön. Lähetystössä on kaksi suomalaista diplomaattia.

Siksi Suomi ei pyri vaikuttamaan yksin, vaan yhdessä muiden EU-maiden kanssa.

– Me emme profiloidu Suomena tuomaan näitä asioita esille, vaan toimimme EU-jäsenmaiden leirissä, Saxén sanoo.

Hänen mukaansa Ukrainan sota on pudonnut Senegalissa jo pois otsikoista ja keskusteluista.

Ihmisiä kiinnostavat kotimaan asiat kuten presidentinvaalit ja ruoan ja polttoaineen kallistuminen. Jälkimmäinen saatetaan panna sodan piikkiin mutta ilman, että osoitetaan syyllisiä.

– Sota on asia, joka tapahtuu jossain kaukana eikä siten ehkä kosketa tavallisia ihmisiä täällä.

Avaa kuvien katselu Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat nostaneet elinkustannuksia myös köyhässä Senegalissa. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Tuntematon alue, jossa ranskan kieli hidastaa

Suomen yhteydet ranskankieliseen Länsi-Afrikkaan ovat olleet tähän asti niukat. Perinteisesti Suomi on ollut paljon enemmän tekemisissä itäisen ja eteläisen Afrikan maiden kanssa.

Ranskan kieli on monille suomalaisille hidaste. Senegaliin on kulttuurivaihtoa ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä, mutta suomalaiset turistitkin menevät enimmäkseen naapurimaahan Gambiaan, jossa puhutaan englantia.

Senegalin pääkaupunki Dakar on kuitenkin diplomatian ja YK-järjestöjen keskus. 18 miljoonan asukkaan Senegalin talous kasvaa nopeasti, ja myöhemmin tänä vuonna maasta on tulossa öljyn ja maakaasun tuottaja.

Kuten kaikki muut, Suomikin haluaa osansa poliittisista kumppanuuksista ja kasvavista markkinoista myös tässä osassa Afrikkaa.

Senegalin-suurlähetystö tulee edustamaan Suomea ainakin Gambiassa ja alueen tärkeässä talousmahdissa Norsunluurannikolla. Muista alueen maista päätöksiä ei ole tehty.

Avaa kuvien katselu Suurlähetystö toimii yhä väliaikaisissa tiloissa. Siksi se ei ole vielä aloittanut esimerkiksi viisumien myöntämistä, suurlähettiläs Saxén sanoo. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Kaupan tuplaus voi onnistua, kun lähtötaso on matala

Suomen hallituksen toissa vuonna hyväksymässä Afrikka-strategiassa tavoitellaan peräti kaupan tuplaamista Afrikan kanssa vuoteen 2030 mennessä.

Se on kova tavoite, myöntää suurlähettiläs Saxén.

– Senegalissa se voi kuitenkin olla mahdollista, koska täällä lähdetään suhteellisen pienistä luvuista.

Suomen vienti Senegaliin oli vuonna 2021 noin 22 miljoonaa euroa ja tuonti 260 000 euroa. Vertailun vuoksi Suomen vienti esimerkiksi Etelä-Afrikkaan oli 365 miljoonaa ja tuonti 197 miljoonaa euroa.

Avaa kuvien katselu Presidentti Sauli Niinistön valokuva esillä Suomen suurlähetystössä Dakarissa. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Senegalissa toimivat muun muassa konepajayhtiöt Kone, Metso ja Wärtsilä sekä tietoliikenneyhtiö Nokia. Saxénin mukaan kysyntää voisi olla esimerkiksi koulutuksen, digitalisaation ja uusiutuvan energian alalla ja maataloustuotteiden jalostuksessa.

– Potentiaalia on, mutta kilpailu on kovaa ja korruptiotakin esiintyy, Saxén sanoo.

Entinen siirtomaaisäntä Ranska yrityksineen käyttää edelleen Senegalissa merkittävää talousvaltaa.

Myös kiinalaiset ja turkkilaiset yritykset ovat Senegalissa hyvissä asemissa.

Pienten suomalaisten pitäisi nyt löytää hyvät yhteistyökumppanit, jotta ne voisivat päästä tunkeutumaan markkinoille.