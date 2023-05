Katri Pellisellä on yksi kysymys työttömältä leikkaavalle poliitikolle: ”Ottaisitko itse hänet puoluetoimistolle töihin?”

Kaikkien työttömien niputtaminen samaan ryhmään on ihmistä sortavaa ja väkivaltaista. Aikuissosiaalityön päällikkö Katri Pellisen mielestä epäkohdat voidaan ratkaista politiikan keinoin.

Mene töihin. Tähän käskyyn kiteytyy Katri Pellisen mielestä niin suuri epäkohta, että silmissä sumenee.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella aikuissosiaalityön päällikkönä työskentelevä Pellinen puhuu pahasta kohtaanto-ongelmasta. Se tarkoittaa, että työnhakijoiden joukkoon luetaan ihmisiä, jotka eivät työhön pysty.

Eikä heitä kukaan palkkaisi. Silti he ovat tilastoissa ja poliittisissa puheissa mukana vuodesta ja jopa vuosikymmenestä toiseen.

Pellinen sanoo, että Suomessa voisi olla vaikka puoli miljoonaa työtöntä työnhakijaa, mutta se ei tilannetta muuta.

– Näillä ihmisillä on niin pahoja ongelmia, että he eivät yksinkertaisesti pysty työhön. Mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat tavallisia, samoin masennus. Koulutukset ovat vanhentuneet ja monilla on pitkäaikaissairauksia, jotka estävät työnteon, sanoo Katri Pellinen.

Työkyvyn arviointi kaikille

Hänen mukaansa pitkäaikaistyöttömät eivät käytä terveyspalveluja, vaikka niiden tarve on suuri.

– Pitkään työttömänä olleen vaikkapa 55-vuotiaan on todella vaikea työllistyä, vaikka kuinka yrittäisi. Vastaan tulee ikä, vanhentunut tai puuttuva koulutus ja vielä mahdolliset päihde- ja terveysongelmat, hän kertoo.

Pellinen haluaisi kysyä yhden kysymyksen jokaiselta poliitikolta, joka on valmis leikkaamaan työttömyysturvasta. Ottaisitko itse hänet puoluetoimistolle töihin?

– Jos vastaus on kyllä, niin sitten työttömyysturvasta voi leikata.

Työttömiä kohdellaan yhtenä könttänä

Katri Pellinen tutkii mielellään yhteiskunnallisia rakenteita ja sitä, kuinka ne vaikuttavat heikommassa asemassa eläviin ihmisiin. Hän ei peittele turhautumistaan.

Kaikkien työttömien kohtelu yhtenä ryhmänä on hänen mielestään ihmistä sortavaa, jopa väkivaltaista.

Vyyhtiä pitäisi ryhtyä purkamaan tekemällä kaikille pitkäaikaistyöttömille työ- ja toimintakyvyn arviointi.

– Pystyykö ihminen heräämään aamulla, millaisia päihde- tai mielenterveysongelmia hänellä on tai uskaltaako hän ylipäätään tulla työpaikalle? Pellinen kysyy.

Arvioinnin jälkeen nähtäisiin, kuka on työkykyinen, kuka pystyy osa-aikatyöhön ja kuka ohjataan muiden palveluiden piiriin. Työttöminä työnhakijoina ei pitäisi olla ihmisiä, jotka eivät ole työkykyisiä.

– Sellainen ajatus, että otetaan pois, niin he alkavat tehdä enemmän, on aivan naurettava, sanoo Katri Pellinen.

Ratkaisun avaimet ovat poliitikoilla

Hyvinvointivaltion pelastaminen leikkauksin on Pellisen mukaan pelkän hiekkalinnan rakentamista. Rakenne ei yksinkertaisesti kestä.

Jos työttömyysturvasta leikataan, monen pitkäaikaistyöttömän elämä kurjistuu entistä pahemmin. Katri Pellinen ei tiedä, kuinka osa heistä enää käytännössä pärjäisi.

Ongelmavyyhti on ratkaistavissa, ja avainasemassa ovat kansanedustajat ja hyvinvointialueiden päättäjät.

Pellisen mukaan tarvitaan vain poliittista tahtoa, hyvinvointialueiden riittävää rahoitusta ja yhteinen näkemys, kuinka työttömiä kohdellaan.

–Tätä ei mitata kvartaaleissa. Lyhyen aikavälin voittoa ei ole tulossa, vaan ensin tarvitaan kunnollista panostamista perheisiin, kouluihin, neuvoloihin ja ennaltaehkäisyyn. Tämä mahdollista, ja ennen kaikkea se on inhimillistä, sanoo aikuissosiaalityön päällikkö Katri Pellinen.