Ulkomaisen ydinjätteen loppusijoitus voisi olla miljardibisnes Suomelle – nykyinen lainsäädäntö ei toimintaa salli

Suomi on koko maailmassa edelläkävijä käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamisessa. Muualla loppusijoitusta ei ole ratkaistu ja kyseessä onkin valtava mahdollisuus liiketoiminnalle.

Kyse on sadoista miljardeista euroista ja maailmanlaajuisista markkinoista, kertoo Svenska Yle Markus Ekholmin kirjoittamassa artikkelissa.

Ydinvoimaa tuotetaan kaikkiaan 38 maassa ja Suomi on pisimmällä loppusijoitusratkaisussaan.

400 miljardin markkinat, mutta kuka haluaa ydinjätteen takapihalleen?

Ydinasia-nimisessä kansalaisaloitteessa (siirryt toiseen palveluun) halutaan, että Suomessa alettaisiin tutkia mahdollisuutta ottaa vastaan ydinjätettä ulkomailta.

Aloitetta kannattavien mukaan Suomi voisi ansaita valtavia summia pelkästään Euroopasta tulevaa ydinjätettä loppusijoittamalla.

– Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoittamiseen on varattu pelkästään Euroopassa noin 100 miljardia euroa, sanoo Rauli Partanen, joka on yksi kansalaisaloitteen kannattajista.

Think Atom -nimisessä ajatushautomossa työskentelevä Partanen laskee, että maailmanlaajuisesti summa on noin 400 miljardia.

Aalto-yliopiston professori Peter Lund tutkii energiaratkaisuja ja päätyy laskelmissaan samansuuruiseen arvioon kuin Rauli Partanen. Lundin mukaan markkina on valtava, sillä kukaan ei halua käytettyä ydinpolttoainetta takapihalleen.

– Jos Suomi pelastaa Euroopan, niin kaikki ovat kiitollisia ja valmiita maksamaan. Meistä tulisi kuitenkin samalla jätevarasto ja vajoaisimme Venäjän tasolle, Lund toteaa.

Lakimuutos ja lisätutkimukset veisivät vuosia

Geologian tutkimuskeskuksen erikoisasiantuntija Jon Engström valvoo loppusijoitustilojen rakentamista Eurajoelle.

Hänen mukaansa on teknisesti täysin mahdollista, että Suomi ottaisi vastaan käytettyä ydinpolttoainetta ulkomailta.

– Tämä kuitenkin vaatisi lisätilaa loppusijoitusluolassa, lisätutkimuksia sekä poliittisia päätöksiä ja lakimuutoksen, Engström sanoo.

Engströmin mukaan geologisten taustojen ja teknisten ratkaisujen tutkiminen veisi kymmenisen vuotta ennen kuin Suomeen voitaisiin ottaa vastaan ulkomaista ydinjätettä.

Eurajoella sijaitseva Onkalo on maailman ensimmäinen käytetyn ydinjätteen loppusijoituspaikka.

Tällä hetkellä ydinenergialaki kieltää ulkomaisen ydinjätteen tuonnin ja loppusijoittamisen Suomessa. Lakia uudistetaan parhaillaan ja prosessi kestää noin viisi vuotta. Ydinvoima on kuitenkin nyt vahvassa myötätuulessa.

Johtava asiantuntija Kai Hämäläinen Säteilyturvakeskuksesta toteaa, että kyse on nimenomaan poliittisesta päätöksestä.

– Ulkomailta tuotavan ydinjätteen tilannetta varmasti arvioidaan. Sellaista tietoa minulla ei ole, että se nousisi jotenkin erityisesti esiin, Hämäläinen sanoo.

Arka asia politiikassa

Svenska Ylen haastatteleman työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehen mukaan kiinnostus Suomen loppusijoitusratkaisua kohtaan on suurta. Tämä pätee niin teknisiin ratkaisuihin kuin mahdollisuuteen ostaa loppusijoitusta Suomesta.

Avaa kuvien katselu Think Atom -ajatushautomon Rauli Partasen mukaan ulkomaisen ydinjätteen loppusijoittaminen voisi olla Suomelle miljardiluokan mahdollisuus. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Myös muut asiantuntijat vahvistavat, että keskusteluja käydään, mutta pääasiassa vain virkamiestasolla. Syy tähän on yksinkertainen.

– Keskustelu loppusijoituksesta on monissa maissa todella vaikeaa ja tulehtunutta. Poliitikolla on vain hävittävää, mikäli hän käynnistää keskustelun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta, sanoo Rauli Partanen ajatushautomo Think Atomista.

Partasen mukaan loppusijoituksen satojen tuhansien vuosien aikaperspektiivi ja ajatus muiden maiden ydinjätteistä huolehtimisesta saa poliitikot sulkemaan silmänsä koko asialta.

Hänen mielestään asian tuomista mahdollisuuksista pitäisi kuitenkin keskustella Suomessa, sillä toimiva loppusijoitusratkaisu on kohta totta.

Artikkelin Utländskt kärnavfall i Finland kan bli strålande business på hundratals miljarder on kirjoittanut Svenska Ylen toimittaja Markus Ekholm ja suomentanut Mika Viljanen.

