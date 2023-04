Ihminen tuhoaa omalla käytöksellään luonnonkaunista rotkolaaksoa – Posion Korouomalla roskaa ja vaaroja

Posion Korouoma on osa satoja miljoonia vuosia vanhaa kallioperän ruhjevyöhykettä.

Komeista jääputouksistaan tunnetun Korouoman kävijämäärä on kasvanut. Seurauksena on muun muassa roskaamista sekä ihmisten jätöksiä käymälän lattialla ja eräkahvilan seinustalla.

– Kestääkö luonto roskaisuutta ja ihmisten huonoa käyttäytymistä, miettii Metsähallituksen Luontopalveluiden virkistyskäytön erityisasiantuntija Venla Karkola.

Posion Korouoma on tärkeä lehtojensuojelukohde, jossa rekisteröitiin viime vuonna 36 000 käyntiä. Suurimmat väkijoukot liikkuvat helmi-maaliskuussa, jolloin Korouoman näyttävät jääputoukset ovat myös kauneimmillaan.

Kävijämäärän noustessa haittavaikutukset tulevat myös väkisin esiin.

Karkola kertoo, että ryhmämatkojen ja isoimpien ryhmien käyttämä alue on Korouomalla pienehkö, joten ongelmia aiheutuu, kun alueelle pakkautuu paljon väkeä.

Avaa kuvien katselu Karkola on joutunut miettimään erilaisia tapoja ohjata ihmisten käyttäytymistä fiksumpaan suuntaan. Kuva: Antti Mikkola / YLE

Nykyiset taukopaikat koetaan ahtaiksi vilkkaimpien kuukausien aikana. Metsähallituksen Luontopalveluissa ollaan asiasta tietoisia, ja tulevana kesänä siellä mietitään mahdollisia ratkaisuja.

– Pakko on samalla miettiä, kestääkö herkkä lehtometsä tätä. Alueet on rajattu aivan tarkoituksellisesti, Karkola mainitsee.

Avaa kuvien katselu Alueelle on rakennettu taukopaikat erikseen yrityksien käyttöön sekä muille kävijöille. Kuvassa kaikille avoimet kanjonin laavut. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Uudenlaisen ongelman on synnyttänyt myös vierailijoiden mäenlaskeminen liukureilla, safariyrityksen haalareilla, muovipusseilla tai pulkilla.

– Mäki on yksinkertaisesti laskettu sellaiseen kuntoon, että Metsähallitus on joutunut merkitsemään reitin paikoin vaaralliseksi ja suosittelee talvella liukuesteiden käyttämistä. Se, että näitä laskuvideoita jaetaan somessa, ei ainakaan auta, Karkola kertoo.

Samanlaiseen käyttäytymiseen on törmännyt myös Rovaniemen vuoristoklubin Juha Sillanpää.

– Laskeminen on varmasti mukavaa, mutta eikö sitä voisi tehdä muualla. Mäki on laskettu todella liukkaaksi ja on siksi vaarallinen, Sillanpää sanoo.

Avaa kuvien katselu Korouoman rotkolaakson pohjalle johtava reitti on paikoin hyvin jyrkkä ja siksi liukkautensa puolesta paikoin vaarallinen. Kuva: Antti Mikkola / YLE

Vaaratilanteita kiipeilijöille

Metsähallitus muistuttaa myös turvallisuusnäkökulmien tärkeydestä. Karkola mainitsee, että kaikki matkailuyritykset ja kävijät eivät ymmärrä, kuinka lumi ja jää oikeasti käyttäytyvät.

Korouoma on suosittu jääkiipeilykohde, ja kiipeily kiinnostaa myös alueella vierailevia. Valitettavasti osa alueella vierailevista menee jääputouksia aivan liian lähelle varoituksista huolimatta vaarantaen niin itsensä kuin myös kiipeilijän turvallisuuden.

Avaa kuvien katselu Korouoman alueella on lukuisia suosittuja kiipeilyreittejä. Kuva: Kuutti Heikkilä

– Kiireisimpinä aikoina suosituimpien putousten alle, kuten Ruskea virta, saattaa tulla monikymmenpäinen äänekkäästi käyttäytyvä ryhmä, joka ei noudata kiipeilijöiden neuvoja tai kehotuksia, Sillanpää kertoo.

Vapaana roikkuvat jäät saattavat tulla alas myös aivan itsestään.

Posion Korouoma Avaa Korouoma sijaitsee Posion kunnassa Lapin maakunnan eteläosassa. Korouoma on noin 30 kilometriä pitkä luode–kaakkosuuntainen rotkolaakso. Se on osa satoja miljoonia vuosia vanhaa kallioperän ruhjevyöhykettä. Korouoma on tunnettu jääputouksistaan: Ruskea virta, Jaska Jokunen ja Mammutti ovat tunnetuimmat, mutta alueella on useita muita putouksia, kuten revontuliputous. Korouoma on tärkeä lehtojensuojelukohde, josta erityisen tekevät muun muassa Korojoen varressa olevat tulvaniityt. Lisäksi lajistosta löytyy erityisesti karuun kallioympäristöön sopivia jäkäliä ja sammalia. Viime vuonna metsähallitus rekisteröi Koroumassa 36 000 käyntiä. Kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Vilkkainta aikaa on helmi-maaliskuu, jolloin putoukset ovat näyttävimmillään.

Sillanpää on huolissaan kasvaneista matkailijamääristä, jotka näkyvät hänen havaintojensa perusteella yleisenä roskaamisena, häiriökäyttäytymisenä, luonnon kulumisena sekä eksyneiden pelastamisina.

– Uskon, että Metsähallitus haluaa vaikuttaa tilanteeseen niillä resursseilla mitä heillä on, mutta välillä tuntuu, ettei se riitä. Lopulta kyse on määrärahoista ja arvoista.

– Halutaanko, että nykyinen kehitys jatkuu vai puututaanko siihen? Mitkä olisivat parhaat keinot? Voiko matkailua rajoittaa tai rajata? Itse haluaisin, että luontoarvot säilyvät tuleville sukupolville, Sillanpää kiteyttää.

Avaa kuvien katselu Ruskea virta on Korouoman vierailluin jääputous, jossa myös monesti kiipeillään. Sen eteen on laitettu varoituskyltti, jonka tekstit ovat englanniksi, suomeksi ja hepreaksi. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Reikään osumisen vaikeus

Ongelmia aiheuttaa myös käymäläkäyttäytyminen. Karkola arvailee, voiko safarituristin kelkkahaalari olla niin hankala käyttää, että sen kanssa ei pysty taipumaan asioimaan vessassa oikealla tavalla.

– On vaikea sanoa, miten nämä vessat törkyiseen kuntoon päätyvät, mutta voihan tuokin yksi selitys olla, Karkola miettii.

Avaa kuvien katselu Korouoman miesten vessan urinaaliin on päätynyt roskia, jotka eivät sinne kuulu. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Avaa kuvien katselu – Toisinaan saamme ilmoituksia siitä, että wc-istuimella on kyykitty kengät jalassa ja se on siksikin hyvin likainen, Karkola kertoo Kuva: Antti Mikkola / YLE

Korouoman käymälät eivät pysy siistissä kunnossa, vaikka ne on Metsähallituksen mukaan rakennettu erittäin helppokäyttöisiksi niin, että reikään pitäisi osua. Karkolalla ei ole tietoa, miksi reikään ei osuta, mutta hän miettii, mikä on matkailuyritysten vastuu ja pitäisikö vessakäyttäytymistä jollain tavalla ohjata.

Roskaisuus puhuttaa

Korouoman eräkahvilaa pitävä Teemu Moilanen harmittelee sitä, että kävijöiden roskat päätyvät toisinaan eräkahvilan riesaksi.

Vaikka eräkahvilan kausi on ollut erittäin hyvä, Moilanen on kuitenkin harmissaane siitä, että kasvaneet matkailijamäärät näkyvät huonona käytöksenä luontoa kohtaan.

Avaa kuvien katselu – Kahvilan näkökulmasta on hienoa, että asiakkaita riittää, mutta totta kai luontoarvot ovat erittäin tärkeitä meille, Moilanen sanoo. Kuva: Antti Mikkola / YLE

– Kyllähän siitä kuluja meille syntyy väkisin, kun me joudumme mukanamme pois kantamaan roskia, jotka on kahvilan ollessa suljettuna tähän meille jätetty, Moilanen sanoo.

– Toisinaan jotkut käyvät tarpeillaan myös eräkahvilan vieressä. Kyllä siellä on ihan ykköstä ja kakkosta, niin sanoakseni. Sitä varten talon viereen on pakko ollut laittaa kyltti, että tämä ei ole vessa.

Avaa kuvien katselu Korouoman eräkahvilan seinustalla oleva kyltti muistuttaa kävijöitä englanniksi, että kahvilarakennus ei ole vessa. Kuva: Antti Mikkola / YLE

Parkkialueen roskaisuus harmittaa ja Metsähallitus on nyt laittanut vessoihin roskakorit, joita se silloin tällöin joutuu tyhjentämään.

– Kyllähän roskista koituvat kulut ovat valitettavasti pois sitten muusta kehitystyöstä, Karkola linjaa.

Moilanen on samoilla linjoilla ja sanookin, että heille on yritetty roskia jättää myös kahvilan aukioloaikoina.

– Emme ole niitä ottaneet vastaan, vaan ohjeistaneet ihmisiä viemään omat roskansa alueelta pois. Me huolehdimme kyllä omamme, Moilanen lisää.