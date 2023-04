Tässä elinkeinoelämän kärkitoiveet uudelle hallitukselle: Tukea kasvuun, lisää työvoimaa ja kannustavaa verotusta

Elinkeinoelämä seuraa uuden hallituksen muodostamista tarkalla silmällä.

Kysyimme etujärjestöiltä, millaisia toiveita niillä on Petteri Orpon (kok.) hallitukselle. Hallitustunnustelut on nyt käyty ja Orpon pitäisi ilmoittaa tällä viikolla puolueet, jotka lähtevät Säätytalolle neuvottelemaan hallitusohjelmasta.

Mitä uuden hallituksen pitäisi yritysten näkökulmasta tehdä, jotta Suomeen saataisiin talouskasvua ja työvoimapula hellittäisi.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen tärkein vaatimus uudelle hallitukselle on velkaantumisen katkaisu ja terveen talouden tielle palaaminen, mutta saamaan aikaan kasvun tukeminen.

– Uudet työpaikat ovat yritysten varassa, kun yritykset investoivat. Tarvitaan toisaalta siis jarrua eli talouden sopeutusta ja toisaalta myös kaasua, jolla saadaan kasvua.

Tällä hetkellä vahvin veikkaus on kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja kristillisdemokraattien hallitus. Häkämies pitää julkisuudessa esillä olleiden tietojen perusteella perusporvarihallitusta todennäköisenä, mutta toki toisinkin voi käydä.

– Toiveissa on, että nyt tulisi sellainen hallitus, joka ymmärtäisi yritysten merkityksen. Sillä on tavattoman suuri merkitys myös yrittäjien psykologialle. On sellainen fiilinki, että hallitus tukee eikä estä. Me tarvitsemme nyt tällaisen käänteen.

Häkämiehen mielestä valtion omaisuutta pitäisi myydä neljällä miljardilla eurolla seuraavalla vaalikaudella, jotta saadaan tuloja. Hän kertoo, että Sanna Marinin (sd.) hallituksen viimeisenä vuotena valtionyhtiöt tulottivat omistajalleen noin puolitoista miljardia euroa.

Häkämiehen mukaan Suomen erittäin vahvaa valtioyhtiösektoria olisi varaa ohentaa.

– Kun siitä saadaan myyntituloja tai yrityksiä listataan pörssiin ja saadaan tuloja, ne voidaan kohdentaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen, liikenneverkkoihin ja vety- ja akkuhankkeisiin. Eli uutta kasvua luoviin kohteisiin.

EK: Työperäistä maahanmuuttoa hidastavat päätökset eivät suotavia

Jyri Häkämies näkee perusporvaripohjassa myös riskejä, koska jo useamman vuoden yritysten suurin kasvun este on ollut työvoiman saatavuus. Perussuomalaiset haluaa kiristää matalapalkka-aloille tulevaa työperäistä maahanmuuttoa.

– Tähän tarvitaan monta lääkettä täällä kotimaassa, mutta myös ulkomaista työvoimaa eli maahantulon edistäminen on huolenaiheena. Mitä tämä hallituspohja sen osalta linjaa, koska se on iso kasvun este.

Pitäisikö yritysten varautua siihen, että hallitus voi kiristää linjaa? Häkämiehen mukaan työvoimapula on niin huutava, etteivät hidastavat päätökset olisi suotavia.

– Me emme ole yksin tässä asiassa vaan koko Eurooppa laajasti, erityisesti Saksa potee työvoimapulaa. Tässä on päällä kilpailutilanne. Toivotaan, että tähän löytyy kompromissi, mikä ei sulje ovia.

Häkämies toteaa, hallituksen koostumusta tärkeämpi asia on sen hallitusohjelma.

– Onko hallitus yritysmyönteinen ja edistää yrityksille tärkeitä asioita verotuksessa, työvoiman saatavuudessa ja vihreässä siirtymässä.

Hänen mukaansa tällä hetkellä tosin näyttää siltä, että kokoomuksen ja SDP:n talouslinjat ovat niin kaukana toisistaan, että sen pohjalle hallitusta ei synny.

Perheyrittäjät haluaa yrityksille vakaata ympäristöä ja kannustavaa verotusta

Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen nostaa seuraavan nelivuotiskauden keskeisimmäksi asiaksi talouden kasvutavoitteiden saavuttamisen.

– Yritykset ovat valmiita kasvutavoitetalkoisiin, mutta se edellyttää sitä, että toimintaympäristö pysyy vakaana, verotus on kannustavaa ja työvoimaa on saatavilla.

Vanhala-Harmanen sanoo, että on perusporvaripohjasta on mahdollista leipoa kompromissi, jos jokainen puolue tulee hieman tahollaan vastaan. Hän ei innostu yhtään työperäisen maahanmuuton kiristämisestä.

– Kuulostaa varsin hankalalta. Meillä jäi jo viime vuonna 130 000 työpaikkaa täyttämättä. On selvää, että investointeja on kovin vaikea tehdä luottavaisesti, jos ei ole varmuutta siitä, että niihin löytyy myös tekijät.

Elinkeinoelämän etujärjestöt ovat puhuneet työperäisen maahanmuuton reippaan lisäämisen puolesta.

Myös sinipunapohja eli kokoomuksen, SDP:n, vihreiden ja RKP:n hallitus käy perheyrittäjille, kunhan yritykset pystyvät pääsemään kasvutavoitteisiinsa.

– Koska kasvua ei tule mistään muualta kuin Suomessa toimivista yrityksistä.

SAK toivoo yhteistyötä ja toimia ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön

Myös SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mielestä oikeistohallitus näyttää nyt todennäköiseltä.

Elorannan tärkein toive uudelle hallitukselle on luottamukseen ja sopimiseen perustuvan politiikan jatkuminen. Tämä tarkoittaisi, että työttömyys- ja sosiaaliturvan muutokset valmisteltaisiin hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteistyössä.

Tuleva pääministeripuolue kokoomus on ajanut tällä vaalikaudella kuuden miljardin euron sopeutusta julkiseen talouteen. Eloranta sanoo, että talouden tasapainottamiseen on paljon paineita, mutta se pitää tehdä oikeudenmukaisella tavalla.

– Silloin pitää huomioda erilaiset vaikutukset tulonjakoon ja tätä kautta talouskasvuun. Siksi pitäisi olla malttia.

Elorannan mukaan todennäköisimmillä hallituspuolueilla on työtekijöiden näkökulmasta kovia tavoitteita, esimerkiksi työtaisteluoikeuden rajoittamista ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaamista.

– Toki meillä on paljon huolenaiheita, mutta toivomme vielä tässä vaiheessa, että meidän huolia kuunnellaan. Jotta voimme uudistaa yhteistyössä näitä asioita.

Eloranta haluaisi uudelta hallitukselta toimia työmarkkinarikollisuuteen eli ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön Suomessa.

– Heille ei makseta palkkoja tai työajat ovat mitä sattuu. Toivon, että hallitus tarttuu tähän todenteolla. Ratkaisu ei ole se, että työperäinen maahanmuutto lopetetaan vaan että hyväksikäyttö kitketään.

Eloranta on sitä mieltä, että jos tuleva hallitus on perusporvarillinen, työntekijäjärjestöillä ei ole niin hyvää pääsyä neuvotteluihin tai mahdollisuuksia vaikuttaa hallitusohjelman sisältöön kuin elinkeinoelämällä.

