Suomen suurimman hyvinvointialueen laskutuksessa pahoja ongelmia: osalle asiakkaista tipahti postiluukusta useamman kuukauden laskut

Osa asiakkaiden maksuista perustuu asiakkaan viime vuoden tuloihin. Tulojen tarkastamisessa on ollut ruuhkaa, koska hyvinvointialueen asiakas- potilastietojärjestelmät ovat vielä hajanaisia. Kuvituskuva.

Pirkanmaalla Suomen suurimman hyvinvointialueen asiakkaiden laskuissa on ollut suuria ongelmia. Osa laskuista on viivästynyt kuukausilla, joillekin asiakkaille on taas voinut tulla useiden kuukausien laskut kerralla.

Laskutuksen ongelmat ovat johtaneet myös puhelinpalvelun ruuhkautumiseen. Ongelmien arvioidaan korjaantuvan kesään mennessä. Yle kertoi ongelmista jo maaliskuussa, eikä ruuhkia ole vieläkään saatu purettua.

Laskutuksen tilanne vaihtelee asuinkunnan ja palvelun mukaan. Osa asiakkaista on saanut laskunsa ajantasaisesti.

Pirkanmaan hyvinvointialue ja laskuista vastaava Monetra Pirkanmaa oy sanovat, että laskujen viivästyminen johtuu pääasiassa henkilöstövajeesta laskutuksessa, tulotietojen tarkastuksessa ja maksuhuojennusanomusten käsittelyssä. Työntekijöitä rekrytoidaan lisää.

Osa pitkään palveluja käyttäneiden asiakkaiden maksuista perustuu asiakkaan viime vuoden tuloihin, jotka tulee tarkistaa ajan tasalle. Tällaisia maksuja on muun muassa kotihoidossa. Tulojen tarkastamisessa on ollut ruuhkaa, koska asiakas- ja potilastietojärjestelmät ovat vielä hajanaisia.

Miten asiakkaan tulee toimia?

Jos laskutuksen viive aiheuttaa asiakkaalle maksuvaikeuksia, laskuille voidaan laatia maksuaikataulu. Maksusuorituksia, eräpäivän siirtoja tai maksusuunnitelmia koskeviin tiedusteluihin vastaa Monetra Pirkanmaa, puhelin 040 146 9957 ja sähköposti laskutus.pirha@monetra.fi. Yhteystiedot löytyvät myös laskun liitteestä.

Jos asiakkaalla on kysymyksiä laskun sisällöstä tai maksun määrittymisestä, jokaisella laskulla on laskuttajan yhteystiedot -kohdassa laskun oikeassa yläkulmassa puhelinnumero ja sähköpostiosoite hyvinvointialueen palveluun.

