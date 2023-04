Analyysi: Porvarihallitus lämpenee, kun Petteri Orpo ja Riikka Purra kurottavat toisiaan kohti tositarkoituksella

Hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) on nyt päättänyt viralliset hallitustunnustelut ja seuraavaksi on luvassa harkintavaihe. Orpo on kertonut ilmoittavansa lähipäivinä, millä kokoonpanolla hän lähtee hallitusta rakentamaan.

Merkit viittaavat siihen, että Orpo pyrkii rakentamaan porvarihallitusta tosissaan. Sen pohjan muodostaisivat kokoomus ja perussuomalaiset. Mukaan tarvittaisiin vielä RKP ja kristillisdemokraatit.

Tässä vaiheessa suuri uutinen olisi se, jos Orpo päättäisi suunnata Säätytalolle kokoamaan sinipunaista hallitusohjelmaa yhdessä SDP:n kanssa.

Purra tekee kädenojennuksia, Marin kaipaa vastaan tulemista

SDP:n Sanna Marin on näyttänyt vaaleista asti siltä, että pään päällä keikkuu myrskypilvi. Hän ilmoitti maanantaina, ettei odota puolueensa saavan kutsua hallitusneuvotteluihin.

Marin harmitteli sitä, ettei kokoomus ollut tullut juurikaan SDP:tä vastaan.

Perussuomalaisten Riikka Purran mukaan puolue ei varsinaisesti hingu hallitukseen, mutta Purran on ollut vaikea pidättää hymyään viimeisten viikkojen aikana.

Puolueen viesti on ollut selvä: perussuomalaiset tavoittelee hallituspaikkaa.

Tänään tiistaina Purra kertoi tehneensä kädenojennuksia ja olevansa valmis myös kompromisseihin. Enää ei kuultu kovistelua RKP:n suuntaan ja vaatimusta, että puolue muuttaisi maahanmuuttolinjauksiaan.

SDP:llä ja kokoomuksella ”aika isoja eroja”

Hallitustunnustelija Orpon mukaan tulevan hallituksen lähtökohta on luottamus ja kyky yhteistyöhön.

Orpon terveiset Marinille olivat maanantaina tiivistettävissä seuraavasti: hallitustunnusteluissa odotetaan molemminpuolista vastaan tulemista. Jos hallitukseen on halua, ei kukaan estä olemasta aktiivinen, Orpo muistutti.

Kokoomuksen ehtona on, että seuraava hallitus sopeuttaa julkista taloutta tällä vaalikaudella yhteensä kuudella miljardilla. Tästä ei Orpon mukaan tehdä kompromisseja.

Samalla Orpo myönsi, että SDP:n ja kokoomuksen välillä on suuria eroja juuri talouskysymyksissä. Erot liittyvät kriisitietoisuuden tilaan sekä keinoihin, joilla taloutta tasapainotetaan.

Orpo tuli perussuomalaisia vastaan

Helppoa ei porvarihallituksenkaan kokoaminen tulisi olemaan.

Perussuomalaisten ja kokoomuksen välisiä eroja ei voi typistää pelkkään maahanmuuttoon, vaikka se onkin yksi porvarihallituksen suurimmista kompastuskivistä.

Orpo lähti kuitenkin tänään selkeästi perussuomalaisia vastaan sanomalla, että maahanmuuttopolitiikan tulee olla hallittua ja turvapaikkapolitiikkaa on tarkasteltava.

Samalla Orpo totesi, että Suomeen tarvitaan ulkomailta myös osaajia. Tämäkään ei ole ristiriidassa perussuomalaisten linjan kanssa.

Perussuomalaiset hyväksyy korkeasti koulutettujen työperäisen maahanmuuton myös EU:n ulkopuolelta, vaikkakin työluvan edellytyksenä tulisi sen mukaan olla Suomen mediaanipalkkaa vastaavat ansiot.

Sen sijaan puolue vastustaa perheenyhdistämistä ja sitä, että maahan saapuu työntekijöitä matalapalkka-aloille.

Orpon vaihtoehdot ovat vähissä

Vihreille hallitukseen meneminen on äärimmäisen korkean kynnyksen takana. Keskusta laukkaa jo kovaa vauhtia oppositioon, eikä Orpokaan saa sen vauhtia hidastumaan.

Oppositiosta ensimmäiset paikat on jo varannut vasemmistoliitto. Se liikkuu asemistaan vasta siinä tilanteessa, että Orpo tai Purra eivät kykenisi neuvottelemaan maahan hallitusta ja pallo siirtyisi SDP:lle.

Orpon vaihtoehdot ovat siis harvinaisen vähissä. Hallitustunnustelijan onneksi enemmistöhallitukseen tarvittavia pieniä puolueita kuitenkin kiinnostaa vastuu.

RKP on kertonut olevansa valmis hallitusneuvotteluihin. Kristillisdemokraatit julisti tänään tiistaina jo ottavansa vastaan kaikki ministerinpaikat, jotka sille tarjotaan.

