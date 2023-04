Ylen kysely: Lähes puolet demarivaikuttajista veisi puolueensa oppositioon – ”Nyt on perussuomalaisten aika ottaa vastuuta”

Hallitustunnustelut käyvät juuri nyt kuumina, ja suurin kysymys liittyy siihen, kenen kanssa hallitustunnustelija Petteri Orpo (kok.) lähtee muodostamaan seuraavaa hallitusta.

Lähes puolet SDP:n vaikuttajista kertoo Ylen kyselyssä, että puolueen pitäisi suunnata tällä hallituskaudella oppositioon. Moni vastaajista perustelee näkemystään sillä, että perussuomalaisten on nyt kannettava vastuuta hallituksessa.

– Nyt on perussuomalaisten aika ottaa vastuuta ja osoittaa politiikkansa toimivuus. Äänestäjien on hyvä nähdä, että maahanmuutto ja kehitysapu ei ole mikään taikaseinä, jolla ratkaistaan kaikki hyvinvointivaltion rahoitusongelmat, yksi vastaajista sanoo.

Noin kolmasosa vastaajista puolestaan kannattaa hallitukseen menemistä. Useat demarivastaajat nostavat esille vastuunsa äänestäjille.

– Lähtökohtaisesti vastuuta tulee aina pyrkiä kantamaan. Jos SDP:tä äänestettiin, jottei oikeistohallitusta tulisi, se asettaa meille tiettyä vastuuta. Ohjelma toki ratkaisee, ja kaikkien osapuolien on aina tultava hieman vastaan, toinen vastaaja sanoo.

Hieman useampi kuin joka viides ei osaa vielä lukita kantaansa. Moni haluaa nähdä ensin sen, millaisilla lähtökohdilla hallitusta lähdetään rakentamaan.

– Riippuu siitä, miten hallitustunnustelija näkee SDP:n kynnyskysymykset. Sotesta, koulutuksesta ja sosiaaliturvasta leikkaavaan hallitukseen SDP ei ole valmis menemään. Myöskään ilmastotavoitteista emme ole valmiita peruuttamaan.

Kyselyn vastauksiin on voinut vaikuttaa myös se, että SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin on arvioinut penseästi puolueen hallitusmahdollisuuksia. Marin sanoi maanantaina, että kokoomus hakee selvästi hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa.

Yle lähetti kyselyn SDP:n kansanedustajille, EU-parlamentaarikoille, piirien puheenjohtajille, puoluehallituksen sekä puoluevaltuuston jäsenille ja varajäsenille.

Kysely lähti 175 demarivaikuttajalle, joista 94 vastasi kysymyksiin. Kyselyyn pystyi vastaamaan 19.4.-25.4.2023.

Lindtman ylivoimainen suosikki seuraavaksi puheenjohtajaksi

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on demarivaikuttajien ylivoimainen suosikki puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Useampi kuin kahdeksan kymmenestä vastaajasta ilmoittaa Lindtmanin suosikikseen seuraavaksi puheenjohtajaksi.

– Antti on joukkoja kokoava voima. Hänellä on selkeä ja realistinen poliittinen linja. Hän on myös loistava esiintyjä ja pärjää julkisuudessa erinomaisesti. Uskon, että hänen johdollaan puolueella on loistava mahdollisuus hakea jälleen Suomen suurimman puolueen paikkaa, yksi vastaajista sanoo.

Lindtmanin suosio on niin laajaa, että puolueen aktiiveilla voi olla vaikeaa houkutella kisaan haastajia. Haastajien pitäisi ilmoittautua kisaan mukaan viimeistään toukokuun alussa, jotta he ehtivät jäsenäänestykseen mukaan.

Ministerit Timo Harakka, Krista Kiuru, Ville Skinnari ja Tytti Tuppurainen ovat ilmoittaneet, että he harkitsevat ehdolle lähtemistä.

Ylen tietojen mukaan Tuppuraista kannattavat demarit ovat olleet aktiivisia sekä ehdokasta itseään että puolueväkeä kohtaan. Ainakin Limingan sosialidemokraatit esittää Tuppuraista ehdokkaaksi, mutta tämä ei ole tiettävästi ainakaan vielä lupautunut lähtevänsä kisaan mukaan.

Jäsenvaalissa vaaditaan ehdokkuuteen joko kymmenen puolueosaston tai 250 hengen valitsijayhdistyksen kannatuksen.

Tuppurainen ja Kiuru ovatkin puolueväen toiseksi suosituimmat vaihtoehdot seuraavaksi puheenjohtajaksi. Heidän perässään tulevat Skinnari ja Harakka.

Puolueen ei tarvitse muuttaa talouslinjaansa

Hallitustunnusteluiden aikana yksi suurimmista kysymyksistä on liittynyt siihen, onko SDP:n ja kokoomuksen talouslinjat sovitettavissa yhteen. Erityisen vaikeina kysymyksinä on pidetty ensi hallituskauden sopeutuksen tasoa, keinoja ja työllisyystoimia.

Ylivoimainen enemmistö demareista ajattelee, että puolueen pitää jatkaa nykyisellä linjalla, vaikka puheenjohtaja vaihtuu.

SDP:n edustajat perustelevat näkemystään sillä, että puolueen talouslinja perustuu laajaan ohjelmatyöhön, jossa myös puheenjohtajakandidaatit ovat olleet mukana.

– SDP:ssä on tehty laaja ohjelmatyö, johon nykyinen linja nojaa. Poliittiselle keskustelulle tulee olla aina sijaa, mutta edes puheenjohtaja ei yksin päätä kansanliikkeen talouspoliittisista linjauksista.

Hieman alle 15 prosenttia vastaajista reivaisi SDP:n kurssin kohti oikeistolaisempaa talouspolitiikkaa. Osa tosin muistuttaa, että kyse olisi liikkumisesta kohti poliittista keskustaa, eikä niinkään oikealle.

– Kuten Sixten Korkman totesi, niin kokoomuksen linja on liian tiukka ja SDP:n liian kevyt suhteessa vaadittuihin taloustoimiin. Tästä näkökulmasta meidän on syytä siirtyä lähemmäs kokoomusta ja kokoomuksen taas kohti lähemmäs meitä.

Ekonomisti Sixten Korkman totesi Ylen Ykkösaamun haastattelussa, että kuuden miljardin leikkaukset ensi hallituskaudella ovat ylimitoitettuja. Kokoomus on puolestaan puhunut sopeutuksista, johon kuuluvat mukaan myös rakenteelliset uudistukset ja työllisyystoimet.

Kaksi prosenttia SDP:n vaikuttajista puolestaan reivaisi kurssia nykyistä vasemmalle ja kaksi prosenttia ei osaa sanoa kantaansa.