Skotlannissa uinuu kylä, jonka lihakauppiaalla on harvinaisen paljon tietoa brittien kuningasperheestä

BALLATER/EDINBURGH Keväässä uinuvan Ballaterin pikkukylän lihakaupassa ovi käy tiuhaan. Toinen perinteikkään H M Sheridan-lähipuodin omistajista, kauppias John Sinclair ehtii jutustelemaan hetkeksi.

– Kuninkaalliset ovat säännöllisiä asiakkaita. Kuningatar Elisabet II poikkesi, samoin kuningas Charles ja prinsessa Anne, selvittää Sinclair.

Hänen mukaansa pojat, Walesin prinssi William ja Sussexin herttua Harry, eivät ole pistäytyneet, mutta heidän äitinsä, Walesin prinsessa Diana oli myös kaupan asiakas.

Ballater sijaitsee runsaat kymmenen kilometriä itään Balmoralin linnasta.

Charlesin kruunajaiset pidetään ensi viikon lauantaina Lontoossa, mutta tämän kuninkaallisille tutun skotlantilaiskylän raitilla on hiljaista.

Kauppojen ikkunoissa on juhlakoristeita, ja virkatut nuket kuningasparista koristavat postilaatikkoa. Kauppias uskoo, että rauhallinen elämänmeno viehättää paparazzien ahdistamia kuninkaallisia.

Balmoral oli edesmenneen kuningatar Elisabetin suosikkilinna. Hän viihtyi ja myös kuoli äitinsä suvun synnyinseudulla. Myös kuninkaan tiedetään käyvän Balmoralissa mielellään.

Avaa kuvien katselu Muistomerkkejä ehostetaan Ballaterissa, kun kello käy kohti kruunajaisia. Kuva: Richard Campbell

Ballater elää kuninkaallisista. Myös H M Sheridan toimittaa lihaa Balmoralin hoviin. Niinpä jokaisen juhlatilaisuuden kunniaksi kaupassa on kehitelty erikoistuote.

– Tällä kertaa se on kruunajaismakkara, jossa on possua, luumua ja kanelia, kertoo kauppias.

Sesonkituotteella on hintaa vajaat 14 euroa kilo. Kauppiaan on ruoanhinnan kallistuessa yritettävä kilpailla palvelulla, laadulla ja yhteistyöllä lähituottajien kansssa.

Aamiaismakkara maistuu monarkille

Kuningas Charlesin ruokailutottumuksistakin tiedetään jotain useita kuninkaallisia huomionosoituksia saaneessa puodissa.

– Kuningas pitää lampaasta, naudasta ja makkaroista aamupalalla. Hän ei ole niin vaativa, vaan hänelle maistuu monenlainen ruoka, selvittää John Sinclair.

Myös kruunajaisten resepti liittyy arkiruokaan. Kuningas Charles ja hänen kuninkaallinen puolisonsa Camilla valitsivat monista ehdotuksista piirakan juhlaviikonvaihteen suositukseksi.

Virallisen reseptin mukaan valmistettu kruunajaispiirakka on tarkoitettu tarjoiltavaksi eri puolilla maata järjestettävillä yhteisölounailla, joissa naapurustojen asukkaat ruokailevat yhdessä kruunajaisten kunniaksi.

Helppotekoinen ja edullisista raaka-aineista tehty piirakka kuvastaa hovin pyrkimystä ottaa huomioon kansalaisten talousongelmat. Takana on ”tyytymättömyyden talvi”, kuten muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun).

Hintalappua kruunajaisille tulee silti. Niiden arvioidaan maksavan jopa sata miljoonaa puntaa, kertoo the Scotsman-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Britanniassa monarkian suosio on ollut hitaassa laskusuunnassa muun muassa instituution kalleuden vuoksi.

Korkeimmillaan monarkian kannatus oli vuonna 2012, selviää markkinatutkimusyhtiö Ipsosin tilastosta (siirryt toiseen palveluun). Tuolloin kannattajia oli noin 80 prosenttia kansasta.

Viime viikolla julkaistun The Daily Mail -lehden (siirryt toiseen palveluun) mielipidetiedustelun mukaan nykyisin monarkiaa kannattaa 52 prosenttia briteistä. Monarkiaa pitää Britannian kannalta kielteisenä 27 prosenttia. 14 prosenttia ei ilmaissut kantaansa.

Sama tulos on nähtävissä myös muissa kuninkaallisia koskevissa gallupeissa, kuten YouGov-yhtiön (siirryt toiseen palveluun) säännöllisessä mittauksessa.

Avaa kuvien katselu Professori Ewen Cameron arvioi, että kruunajaisia vietetään hillitysti. Kuva: Ewen Cameron

Intohimoisia rojalisteja arvioidaan olevan vajaat kymmenen prosenttia kansalaisista. Nuorempia kruununjalokivien kimallus kiehtoo yhä vähemmän.

Monarkialla on kuitenkin yhä suuri merkitys monille ihmisille, arvioi arkeologian ja historian professori Ewen Cameron. Hän seurasi Edinburghin yliopiston kymmenennessä kerroksessa sijaitsevasta työhuoneestaan Meadows-puistoa kiertävää surunvalittelujonoa kuningatar Elisabetin arkulle syksyllä 2022.

– Suru oli aitoa ja syvää. Vastaavaa ei ehkä nähdä uudelleen. Vaikka kuningatar oli etäinen, hän merkitsi monelle, erityisesti vanhemmille ihmisille paljon, pohdiskelee professori Cameron.

Luvassa hillittyä juhlintaa

Hän ennustaa, että kuningas Charlesin kruunajaisia juhlistetaan hillitysti, vailla suuria mielenilmauksia puolesta tai vastaan.

Professori muistuttaa, että Britanniassa monarkilla on keskeinen perustuslaillinen ja suvereeni asema parlamentaarisen järjestelmän keskellä.

Britanniassa ei ole kirjoitettua perustuslakia. Jos tilanne ajautuu umpisolmuun päivänpollitikassa, pääministeri joutuu hakemaan hallitsijan tukea.

Näin toimittiin muun muassa vuonna 2019, kun konservatiivipääministeri Boris Johnson halusi jäädyttää parlamentin toiminnan brexit-kipuilun vuoksi.

Avaa kuvien katselu Kruunajaisten arvioidaan maksavan noin sata miljoonaa puntaa. Kuva: Richard Campbell

”Mysteeriä tarvitaan”

Vanhan sanonnan mukaan kuninkaallisilla on merkitystä niin kauan kuin väkeä kertyy vilkuttamaan parvekkeen alle.

Instituutiot uudistuvat jäsentensä mukana, mutta muokkaus on vaikeaa, vaikka hovin pr-tiimi työskentee tauotta myönteisen julkisuuden hyväksi.

– Jos verrataan Britanniaa vaikkapa pienempiin kuningaskuntiin Tanskaan tai Hollantiin, pyöräilevä monarkki Alankomaissa on toistaiseksi monella tapaa Britannian vastakohta. Kuninkaallisten viehätys piilee mysteerissä, pohdiskelee professori Ewen Cameron.

Kuninkaallisen perheen asema on muuttunut vuosikymmenten varrella. Professori Cameronin mukaan heillä oli aiemmin merkittävää painoarvoa diplomaattisissa tehtävissä Britannian edustajina maailmalla.

Brexit on ylipäänsä pienentänyt maan kansainvälistä asemaa. Myös Britannian rooli Brittiläisen kansainyhteisön päänä on supistumassa. Yhteisön sisäpiirissä on viitisentoista valtiota.

– Kansainyhteisö saattaa merkitykseltään kutistua kansainyhteisön jäsenten yleisurheilukisoiksi joka neljäs vuosi.

Skotlannissa kuninkaallinen perhe nähdään hieman eri valossa kuin muualla Britanniassa. Skotlannin valtapuolueessa, kansallispuolue SNP:ssä on pieni tasavaltalainen siipi. Monarkiasta luopuminen ei kuitenkaan ole poliittisessa keskustelussa ykkösaiheita.

EU-jäsenyyttä kannattaneessa Skotlannissa kuningaskunnasta irtautumishaaveet ovat vastatuulessa. Skotlannin entinen pääministeri Nichola Sturgeon erosi yllättäen helmikuussa. Itsenäistymistä koskeva kansanäänestys oli henkilöitynyt pitkälti entiseen SNP:n puheenjohtajaan. Nyt puoluetta ravistelee talousskandaali. Poliisin tutkimuksissa selvitellään muun muassa kadonneita kampanjavaroja. Aiheesta on kirjoittanut muun muassa The Times-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Professori Ewen Cameron ei usko, että monarkian loppu häämöttää. Kuningas Charles III tuskin jää Skotlannin tai Yhdistyneen kuningaskunnan viimeiseksi kuninkaaksi.

– Monarkia on osoittanut kykynsä sopeutua ja keksiä itsensä uudelleen, säilyttää mysteerin.

Britanniassa valmistaudutaan kuningas Charles III:n viikon päästä pidettäviin kruunajaisiin. Enemmistö briteistä kannattaa monarkian säilyttämistä. Mikä on taannut kuningashuoneiden suosion paitsi Britanniassa myös muualla modernien demokratioiden Euroopassa?

Yle näyttää kuningas Charlesin kruunajaiset lauantaina 6.5. suorana lähetyksenä Yle TV1:ssä ja Yle Areenassa.

Aiotko seurata kruunajaisia? Voit keskustella aiheesta su 30.4. kello 23:een asti.