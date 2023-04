Protuleirit myytiin päivässä loppuun ja 1 000 nuorta jäi ilman paikkaa – Netta Kallio ja Neela Virolainen kyllästyivät siihen, että kaikki tapahtuu isoissa kaupungeissa

Protuleirien suosio räjähti. Lisää leirejä tarvittaisiin, mutta aikuisista on huutava pula. Hämeenlinnalaisnuoret perustivat oman paikallisen ryhmän ja toivovat, että siitä tulee muillekin turvallinen paikka, jossa voi olla oma itsensä.

Hämeenlinnalaiset Netta Kallio ja Neela Virolainen katsovat kotikaupunkiaan nyt tarkasti. Etsinnässä on paikka, jossa uunituore proturyhmä voisi kokoontua.

Ryhmä on paikallinen, Kallion ja Virolaisen perustama.

– On tämä vähän jännittävää. Tampereella, Helsingissä ja muualla on protutoimintaa, joten ajattelimme, että tännekin pitäisi saada. Itseäni protu on auttanut monin tavoin avaamaan ajatteluani, Virolainen sanoo.

Avaa kuvien katselu Netta Kallio ja Neela Virolainen perustivat Hämeenlinnaan oman paikallisryhmän. – Halusimme tännekin toimintaa, johon on helppo tulla mukaan, he sanovat. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Protun suosio on kovassa nosteessa. Tämän kesän leirit myytiin loppuun päivässä ja myyntisivut kaatuivat. Ilman leiripaikkaa jäi puolet hakijoista, noin tuhat nuorta. Vanhempien some kiehui, nuoria harmitti.

Protu- eli Prometheus-leirit ovat uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumattomia. Sellaisia, jossa voi turvallisesti pohtia itseään, elämänkatsomustaan ja isojakin kysymyksiä.

Monelle leiri on ensimmäinen paikka, jossa voi olla oma itsensä ja tulla hyväksytyksi sellaisenaan.

Sellaista Kallio ja Virolainen toivovat tuovansa Hämeenlinnaankin.

– Olen tosi innoissani tästä. Itselleni protu on ollut sellainen turvallinen tila, antanut tosi paljon itsetuntoa ja itsevarmuutta. Toivon, että voidaan luoda samaa muillekin, Netta Kallio sanoo.

Leirejä tarvittaisiin lisää, mutta aikuisista on huutava pula

Kesä–elokuun aikana järjestetään kaikkiaan 57 protuleiriä. Näistä yhdeksällä on erillinen teema, kuten esimerkiksi kuvataide, liikunta tai vaellus. Kaksi on englanninkielisiä, kolme ruotsinkielisiä.

Mukaan leireille pääsi noin tuhat nuorta.

Kysyntää olisi isommallekin määrälle leirejä, sillä ilman paikkaa jäi yhtä moni kuin pääsi mukaan. Kiinnostus on kasvanut, viime vuonna ilman paikkaa jäi 600 nuorta.

Haasteena on se, ettei vapaaehtoisia aikuisia vetäjiä löydy. Lisää tarvittaisiin kymmeniä.

– Suurin pullonkaula leirien tarjoamisessa ja toiminnan kasvattamisessa on se, mistä löydämme toiminnasta kiinnostuneita aikuisia, Prometheus-leirin tuki ry:n puheenjohtaja Alma Koivisto kertoo.

Avaa kuvien katselu Kuvituskuva. Alma Koivisto kertoo, että tärkeää leirillä on kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen kokemus, että jokainen on hyviä sellaisina kuin on. Kuva: Miika Koskela / Yle

Aikuisohjaajilta ei vaadita protuleiritaustaa tai kasvatustieteen opintoja, koulutuskin tarjotaan. Tarvitaan kuitenkin sitoutumista, vastuunottoa leiristä ja sitä, että pystyy olemaan turvallinen aikuinen nuorille.

– Leiritoimintamme painottuu kuitenkin vahvasti sinne kesäsesonkiin. Monelle se ei ole helpoin aika irrottautua ja käyttää peräti viikkoa omasta lomastaan vapaaehtoistyöhön, leirin vetämiseen nuorille.

Protuleirit ovat tulleet pitkän matkan. Aivan ensimmäisellä leirillä vuonna 1989 leiriläisiä oli neljätoista. Pitkään haasteena oli riittävän leiriläismäärän löytäminen. 1990-luvun lopulla suunta kuitenkin kääntyi.

Oma haasteensa toiminnan kasvattamisessa on rahoitus. Valtaosa siitä tulee opetus- ja kulttuuriministeriön yleisrahoituksesta. Summa ei ole viime vuosina kasvanut.

”Kilpailu leiripaikan saamisesta kiristyy, se on äärimmäisen epäreilu tilanne monelle”

Osalle ihmisistä protulla on yhä vähän kaupunkijutun maine.

– Ollaan pyritty satsaamaan siihen, että leirejä ja koulutuksia olisi koko maassa, mutta yhä moni leiriläinen tulee Etelä-Suomesta ja nimenomaan suurista kaupungeista, Koivisto kertoo.

Lähes 60 prosenttia leiriläisistä asuu Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa noin kymmenesosa kummassakin.

Monesti mukaan lähdetään kaverin suosituksesta tai vanhempien innostamana. Monella on taustalla ET-opetus.

Koivistoa harmittaa, että leirille pääsystä on tullut kilpajuoksua, jossa vanhemmilla voi olla iso rooli.

– Helposti painottuu vanhempien aktiivisuus. On kuultu leiristä hyvää ja halutaan, että nuori pääsee sinne. Kilpailu leiripaikan saamisesta kiristyy, mikä on äärimmäisen epäreilu tilanne monelle.

Protussa takkuillaankin nyt kasvaneen suosion ja olemassa olevien resurssien kanssa.

Halutaan kasvaa, mutta menettämättä toiminnan ydintä.

– Haluamme pitää kiinni korkeasta laadusta, joka meillä leireillä on, mutta myös siitä, mikä protun todella ydin on: keskusteluvuus ja tietynlainen kotikutoisuus, Koivisto pohtii.

”Mehän siis salataan ensin meidän iät”

Itsevarmuutta. Uskallusta sanoa omia mielipiteitä. Taitoa tehdä yhteistyötä kaikkien kanssa. Ainakin näitä protuleirien ohjaaminen on antanut Atu Ringmanille.

Avaa kuvien katselu - Kuka vaan on hyvä vetäjä, mutta se vaaatii, että osaa työskennellä kaikenlaisten ihmisten kanssa eikä pelkää ottaa puheenvuoroa, Atu Ringman, 18, sanoo. Protussa häntä kiehtoo se, että kaikesta saa puhua, eikä oikeita vastauksia ole. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Ringman on vetänyt kolmea leiriä. Ensimmäiselle hän lähti vuosi oman protuleirinsä jälkeen, vuotta leiriläisiä vanhempana.

– Kyllä se ensin jännitti, se aloittaminen vaati itsevarmuutta. Mutta mehän siis salataan ensin meidän iät. Ihan vaan sen takia, että sitä kunnioitustakin löytyisi ja auktoriteetti pitää pitää yllä, Ringman nauraa.

Myöhemmin leiriläiset saavat tietää vetäjien iät. Se innostaa myös eteenpäin.

– He huomaavat, että pystyisivät itsekin lähtemään vetämään, tajuavat että tässä on kuusitoistavuotias vetäjä ja itse on viisitoista.

Leirillä ohjaajia on seitsemän tai kahdeksan. Nuoret ohjaajat toimivat yhdessä aikuisten kanssa.

– Usein nuoret pelkäävät, että tulee tosi paljon työtä niskaan. Se on kuitenkin turha pelko. Meitä ohjaajia on kuitenkin niin monia, riittää, että osaa tehdä yhteistyötä muiden kanssa. Leirin vetäminen antaa myös tosi paljon taitoa johtaa ihmisiä, mutta ei sitä tarvitse olla jo alussa.

Sitoutua leiriin kuitenkin täytyy. Kesää suunnitellaan jo hyvissä ajoin, ja tavallaan siinä tehdään suurin työ.

Paikan päällä päivät ovat vetäjälle hektisiä. Jokaisella päivällä on oma teemansa, kuten yhteiskunta ja politiikka tai tunteet ja monimuotoisuus. Näitä käsitellään eri tavoin. On simulaatioita ja keskusteluja.

– Leirillä voidaan keskustella rasismista, minuudesta, ihmissuhteista ja vaikka moraalista. Nyt osaa puhua asioista avoimemmin ja tuntee ihmiset paremmin, koska näkee niin paljon erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista, eri puolelta Suomea. Nyt on helpompi kohdata ihmisiä, Atu Ringman sanoo.