Kirjolla-sarja nosti esiin autistien työllistymisvaikeudet, mutta ainakin yksi ala vetää ja koettaa kehittyä

Sanna Hildénin mukaan neuroepätyypillisillä on erilaista ajattelu- ja ongelmanratkaisukykyä, joka Goforen kaltaisen yrityksen kannattaa hyödyntää.

Vain noin 10–25 prosenttia autismikirjon ihmisistä on työelämässä. IT-ala on yksi työmahdollisuuksien edistäjistä. Konsulttiyritys Unicus palkkaa vain autismikirjolla olevia ihmisiä.

Autismikirjolla olevalta voi mennä työpaikka työhaastattelutilanteen vuoksi sivu suun, vaikka osaamista itse työssä riittäisi.

Kirjolla olevalta voi puuttua työhaastattelun kannalta tärkeä kyky hahmottaa, mitä häneltä odotetaan ja miten eri tilanteissa tulisi toimia.

– Monet työhaastattelut ovat vielä aika perinteisiä. Autismikirjon ihminen ei välttämättä ole haastattelussa parhaimmillaan, sillä sosiaaliset vuorovaikutustilanteet ovat usein haastavia, toteaa Autismiliiton toiminnanjohtaja Satu Taiveaho.

Ylen Kirjolla-sarja on herättänyt keskustelua autismikirjon ihmisten työllistymisvaikeuksista.

Vain noin 10–25 prosenttia heistä on työelämässä.

Norjalaislähtöisessä Unicusissa on päätetty ottaa kaikki irti tästä hyödyntämättömästä potentiaalista. Unicus on IT-taitoja tarjoava konsulttiyritys, joka palkkaa ainoastaan autismikirjolla olevia ihmisiä muun muassa ohjelmistotehtäviin ja koodaukseen.

Autismi Avaa Autismi on tila, joka voi ilmetä esimerkiksi vaikeuksina ymmärtää toisten ajatuksia ja toimintaa. Autismikirjolla olevilla onkin usein vaikeuksia sosiaalisessa kanssakäymisessä. Autismi voi ilmetä myös esimerkiksi tarpeena toistaa tiettyjä rutiineita. Autismiin liittyy usein myös hyvä keskittymis- ja ongelmanratkaisukyky sekä hyvä oikeudentaju. Autismin taustalla on aivojen erilainen kehitys. Sen syntyyn vaikuttavat sekä perinnölliset että ympäristöön liittyvät tekijät. Autismikirjolla viitataan siihen, että autismi ilmenee jokaisella eri tavoin. Esimerkiksi älykkyysosamäärä ja tuen tarve voivat vaihdella voimakkaasti ihmisten välillä. Eri tutkimusten mukaan noin 1–1,2 % väestöstä on autismikirjolla. Lähde: Autismiliitto, Duodecim

IT-ala työllistää

Suomen Unicusin toimitusjohtaja Jukka Mikkonen kertoo, että yrityksen päätökseen palkata vain autismikirjolla olevia henkilöitä liittyy kaksi ydinsyytä.

– Ensinnäkin IT-alalla on aikamoinen osaajapula. Toinen asia on se, että autismikirjon henkilöillä on usein tosi hyviä valmiuksia toimia IT-alalla.

Samaan lauseeseen Mikkonen muistuttaa, että kaikki autismikirjon ihmiset eivät kuitenkaan omista samanlaisia piirteitä. Sana ”autismikirjo” kuvaakin autismin moninaisuutta, yksilöllisyyttä ja toimintakyvyn vaihtelua.

Mikkosen mukaan oikean tehtävän löytyessä työnteko sujuu autismikirjon ihmiseltä niin kuin muiltakin, joskus jopa paremmin. Palaute asiakkailta on ollut ”erinomaisen hyvää”.

Silti työelämässä kohtaa yhä epäileviä asenteita autismikirjon työntekijöitä kohtaan.

– Parannusta on paljon, mutta kyllä me aika kaukana olemme siitä, että oikeasti kaikkia kohdeltaisiin samalla tavalla, Mikkonen sanoo.

Ihmisten vahvuudet esiin

Myös tamperelaislähtöinen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiö Gofore haluaa hyödyntää erilaisten ihmisten vahvuuksia. Yhtiö on lisännyt erityisesti kuluvan kevään aikana työyhteisön tietoisuutta neuroepätyypillisyydestä, kuten autismikirjosta.

– Tuore kimmoke tuli meillä henkilöstöstä. Siellä haluttiin lisää tietoa tästä asiasta ja esihenkilöt kaipasivat lisää tukea, Goforen henkilöstöjohtaja Sanna Hildén sanoo.

Yritys on lisännyt tietoisuutta aiheesta esimerkiksi koulutuksilla. Myös työskentelytapoja ja paikkaa on mahdollista muokata itselle sopivaksi.

Tietotekniikka kiinnostaa

Tietotekniikka näyttääkin kiinnostavan nuoria, joilla on erityisen tuen tarve. Tieto- ja viestintätekniikan koulutus on koko Kiipulan ammatillisen erityisoppilaitoksen suosituimpia perustutkintokoulutuksia, kertoo koulutuspäällikkö Sanna Säkkinen. Opiskelijapaikkoja on lisätty viime vuosien aikana.

Kiipula kouluttaa tulevia IT-tukihenkilöitä Hämeenlinnassa ja Tampereella.

Säkkinen uskoo, että ala nähdään kiinnostavana monin tavoin, mikä vaikuttaa sen suosioon hakijoiden keskuudessa. Hakijat ovat innostuneita alaan linkittyvistä teemoista, kuten ohjelmoinnista, tekoälystä ja robotiikasta.

– Voi olla, että myös alaan yhdistyvä mahdollisuus tienata kohtalaisesti vaikuttaa suosioon, Säkkinen pohtii.

Säkkinen kertoo, että työelämän kanssa järjestetään yhteistyöhankkeita. Ammattiopistossa tehdäänkin paljon työtä opiskelijan työllistymisen eteen.

Avaa kuvien katselu Goforen henkilöstöjohtaja Sanna Hildén kertoo, että työympäristö tarjoaa joustoa monenlaisiin eri tarpeisiin. Kuva: Marko Melto / Yle

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta 27. huhtikuuta kello 23:een saakka.