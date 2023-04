Jyväskylä joutuu historiansa merkittävimmän talouden tasapainottamisen eteen, uhkana jopa 45 miljoonan euron alijäämä

Jyväskylä joutuu historiansa merkittävimmän talouden tasapainottamisen eteen, arvioi kaupungin johto tänään. Talouskriisistä kaupunki ei halua puhua, mutta uusimpien arvioiden mukaan tulevien vuosien alijäämä voi olla pahimmillaan jopa 45 miljoonaa euroa vuodessa.

Kaupunki arvioi, että taloutta pitää tasapainottaa seuraavan kolmen vuoden aikana 40 miljoonalla. Jos mitään ei tehdä, Jyväskylä täyttää vuoden 2026 tilinpäätöksen kohdalla ennusteen mukaan kriisikunnan kriteerit.

Jyväskylän tilanne on synkistynyt nopealla tahdilla. Vielä syksyllä 2022 arvioitiin, että alijäämä olisi vain reilut puolet nykyisestä arviosta, 22–27 miljoonaa euroa.

TE-uudistus ja etenkin sote-uudistus toivat kuitenkin synkkiä yllätyksiä.

Valtionosuuksien pienentyminen isoin syy

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirryttyä hyvinvointialueiden kontolle Jyväskylä menettää kaikista Suomen kunnista absoluuttisesti eniten valtionosuuksia, mikä on suurin syy edessä olevien sopeutustoimien tarpeeseen.

– Meiltä lähtee 19,14 miljoonaa euroa, kaupunginjohtaja Timo Koivisto tiivistää ongelmaa.

– Enemmän on otettu tuloja kuin menoja, hän jatkaa.

Työvoimapalvelujen siirto TE-toimistoilta kunnille sekä sote-uudistuksen aiheuttamien sopeutuspaineiden arvioidaan kaupungin taholta olevan noin 30 miljoonaa euroa yhteensä 40 miljoonan euron tasapainotusurakasta.

Kuvaa synkistävät myös sairaanhoitopiirien jättämät loppulaskut. Viimeisin kesken tilinpäätöksen käsittelyn tullut yllättävä lasku heijastuu kaupungin talouteen johdon mukaan miltei 2 miljoonan euron pysyvinä valtionosuusleikkauksina vuositasolla.

Kaikki mahdollisuudet pöydällä

Kaupungilta vakuutetaan, että tarkkojen leikkauskohteiden osalta kaikki on avoinna, eikä irtisanomisia ja lomautuksia ole suljettu pois. Se on kuitenkin selvää, että näin mittava sopeutumistavoite tulee vaikuttamaan negatiivisesti myös kaupunkilaisten palveluihin.

Urakkaa helpottaakseen kaupunki tilasi 30 000 euron hintaan FCG Oy:n selvityksen (siirryt toiseen palveluun) sopeutuskeinoista, jonka ehdotuksia ovat esimerkiksi erikoisluokkien toiminnan ”tehostaminen”, yhdestä kirjastoautosta luopuminen ja Tikkakosken jäähallin lakkauttaminen. Koska kyse on leikkauslistasta, selvityksessä ei ole vielä otettu esille esimerkiksi veroprosentin nousua. Käytännön rahallinen vaikutus kunnallisveroprosentin nostamisella yhdellä olisi kaupungin mukaan noin 14,5 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jaakko Selin (kok.) haluaisi kuitenkin rakennemuutoksia ennen kuin veronkorotuksiin mennään.

– 10 miljoonaa kun saadaan korottamalla veroja niin keksitään 12 miljoonaa lisää kuluja, Selin kommentoi mahdollista veronkorotusta.

Syksyllä sopeutuskohteet tiedossa?

Kaupungilta kuitenkin korostetaan, että konsulttien leikkauslista on alustava eikä kiveen hakattu. Kyse on myös uunituoreesta selvityksestä, jota sen tilaajatkaan eivät olleet nähneet ennen kuin nyt. Jyväskylä haluaa nyt kerätä asukkailta, henkilöstöltä ja järjestöiltä näkemyksiä säästöistä ja uusista tulonlähteistä esimerkiksi verkkokyselyllä. Asukaskysely (siirryt toiseen palveluun) on avoinna 25.5.2023 asti.

Kaupungin tavoite on, että syksyllä sopeutumistoimet on suunniteltu ja sovittu.

Synkässä pilvessä on hopeareunuskin: Jyväskylällä on hiukan pelivaraa, sillä kaupungin tase on vahva ja velkamäärä on alle suurten kaupunkien keskiarvon. Lisäksi valoa pilkistää vuosikymmenen lopussa, sillä arvioiden mukaan asukasmäärä ja verotulot kasvavat 2020-luvulla ja osaltaan helpottavat tilannetta.