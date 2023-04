HUSin työntekijää epäillään vakavasta tietoturvaloukkauksesta: katseli luvattomasti satojen henkilöiden tietoja

Työntekijän työsuhde on purettu ja HUS on tehnyt asiasta tutkintapyynnön poliisille. HUSin mukaan kyseessä on poikkeuksellinen ja vakava tapahtuma.

Avaa kuvien katselu HUSin entinen työntekijä teki perusteettomia hakuja muun muassa potilastietojärjestelmästä. Kuvituskuva. Kuva: Kalevi Rytkölä / Yle