Tampereella on jaettu vapaakortteja eliitille – käytäntö paljastui ja nyt jakelulle tulee piste

Tampereen päättäjille ja viranhaltijoille on jaettu vapaakortteja, joilla on päässyt muun muassa liikuntapalveluihin ja museoihin. Arkistokuva.

Tampereen päättäjät ja viranhaltijat ovat saaneet vapaakortteja kaupungin palveluihin vieläkin enemmän kuin aiemmin on tiedetty.

Nyt on käynyt ilmi, että heille on jaettu ilmais- ja alennuskorttia myös kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin, kuten museoihin ja Tampereen filharmonian konsertteihin.

Asiasta kertoi ensimmäiseksi Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

Viime viikolla uutisoitiin, että liikunta- ja nuorisojohtaja oli jakanut vapaakortteja liikuntapalveluihin kaupungin henkilöstölle, luottamushenkilöille sekä muille henkilöille.

Kortit eivät ole enää käytössä

Kaupunki on nyt lopettanut sekä liikunnan että kulttuurin vapaakorttien jakamisen.

– Nähtiin, että tämä ei ole nykypäivän käytäntöjen mukaista, sanoo Tampereen konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Kulttuurijohtaja Juha Ahonen sanoo, että kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden kortteja on jaettu viimeksi vuoden 2021 alussa. Silloin jaetut kortit olivat voimassa vuoden 2022 loppuun. Ahonen tuli kulttuurijohtajaksi toukokuussa 2021.

Ahonen kertoo, että aluksi tarkoitus oli jatkaa korttien jakoa entiseen tapaan myös tänä vuonna. Kaupungin sisäisen tarkastuksen kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen käytännöstä kuitenkin luovuttiin.

Sisäinen tarkastus halusi tarkistaa, onko toiminta yhdenvertaista ja asianmukaista.

Sinfoniaorkesterin konsertteihin alennuslippuja

Kulttuuri- ja vapaa-ajan vapaakortin saajiin on kuulunut sekä luottamushenkilöitä että viranhaltijoita. Lisäksi osa korteista on ollut eri yksiköiden henkilöstön lainattavissa.

Kortilla on päässyt maksutta museoihin. Tampereen filharmonian konsertteihin on saanut alennuslipun, jos konsertissa on ollut tilaa.

Ahosella ei ole tilastoa siitä, minkä verran kulttuuri- ja vapaa-ajan vapaakortteja on käytetty.

– Näppituntuma on, että kortit ovat olleet hyvin vähäisellä käytöllä.

Kortteja jaettiin vuosille 2021–2022 yhteensä 103 kappaletta. Tarkkaa tietoa ei ole siitä, milloin käytäntö on alun perin alkanut.

Päättäjille mahdollisuus tutustua palveluihin

Liikunnan vapaakorttia on jaettu Tampereella vuosia. Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala sanoo, että kortin alkuperäinen käyttötarkoitus oli antaa luottamushenkilöille mahdollisuus tutustua palveluihin, joita koskevia päätöksiä he tekevät.

– Tarkoitus ei ole ollut se, että esimerkiksi uintia aktiivisesti harrastava käyttää korttia seitsemän kertaa viikossa.

Yli-Rajalalla ei tosin ole tietoa, onko tätä tapahtunut.

– Jos tällaista on tapahtunut, sen on täytynyt olla tosi pienessä mittakaavassa.

Myöhemmin kortin saaneiden joukko on laajentunut myös esimerkiksi viranhaltijoihin. Tämä ei ole enää ollut alkuperäisen tarkoituksen mukaista.

Kaupungin tilintarkastajan mukaan liikunta- ja nuorisojohtaja on ylittänyt toimivaltansa myöntäessään vapaakortteja.

Liikunnan vapaakortit Avaa Henkilökohtaisia liikunnan vapaakortteja on ollut noin 130. Lisäksi on ollut nimettömiä kortteja, joita Tampereen liikuntapalveluiden henkilökunta on voinut käyttää. Esimerkiksi vuonna 2022 vapaakortteja käytettiin kaupungin uimahalleissa vajaat tuhat kertaa ja kuntosaleilla runsaat 160 kertaa. Vuoden 2022 käyttöluvuilla vapaakorttien käytön kokonaisarvo on uimahalleissa noin 6 300 euroa ja kuntosaleissa runsaat 400 euroa, jos aikuinen henkilö olisi maksanut matkakortilla kertakäynnin. Liikunnan vapaakortilla on päässyt maksutta myös Tampereen kaupungin liikuntapaikoilla järjestettyihin urheilu- ja liikuntatapahtumiin, mikäli tilaisuus ei ole ollut loppuunmyyty. Kortilla ei kuitenkaan ole päässyt kansainvälisiin arvokilpailuihin tai erikoistapahtumiin. Kaupungilla ei ole tilastoa siitä, kuinka paljon vapaakorteilla on käyty kaupungin otteluissa tai kilpailuissa. Lähde: Tampereen kaupunki

Kulttuurijohtaja Juha Ahosen mukaan on sinänsä tärkeää, että päättäjät käyvät tutustumassa palveluihin, joista he päättävät. Tästä eteenpäin sen pitää kuitenkin tapahtua jotenkin muuten kuin vapaakortin avulla.

– Kulttuuripuolella on välillä enemmäkin haaste saada päättäjiä tutustumaan toimintoihimme, Ahonen sanoo.

Konsernijohtaja Yli-Rajala sanoo, että myös tulevaisuudessa Tampereen päättäjät voivat käydä tutustumassa liikunta- tai kulttuuripaikkaan maksutta.

– Mikään ei estä lähettämästä erikseen kutsua tulla käymään. Ei se tällaista korttia edellytä.

