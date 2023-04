Sotilastiedustelun päällikkö: “Lähestymme merkittävintä taistelua Ukrainan lähihistoriassa” – kartta näyttää venäläisten vetäytymisen

Ukrainan joukot ovat ylittäneet Dneprjoen (ukrainaksi Dniprojoen) Hersonin alueella ja edenneet joen itäpuolelle. Samaan aikaan karttatiedot näyttävät, että Venäjän joukot ovat joutuneet perääntymään ainakin 14 kilometrin leveydeltä.

Joukkojen siirtyminen voi olla merkki Ukrainan vastahyökkäyksestä, arvioi sotilasprofessori Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoulusta.

– Joen ylittäminen viittaa siihen, että Ukraina tunnustelee ja valmistelee, mutta se voi myös harhauttaa. Ukraina on näin saanut Venäjän rintamalinjan siirtymään - vaikkakin lyhyeltä matkalta, sanoo Huhtinen.

Ukrainan vastahyökkäystä on odotettu kauan. Huhtisen mukaan Dneprjoen ylittäminen petaa läpimurron yrittämistä, mutta itse suurhyökkäys tapahtuisi luultavimmin etelämpänä.

– Ukraina tähtää Krimin suuntaan. Järkevintä olisi yrittää Venäjän puolustuslinjan murtamista akselilla Hersonista Zaporižžjaan sekä Vuhledarin ja Melitopolin alueella, toteaa Huhtinen.

Avaa kuvien katselu Ukrainalaiset sotilaat asettuvat asemiinsa Vuhledarin eturintaman läheisyydessä 7. maaliskuuta 2023. Kuva: Ignacio Marin Fernandez / AOP

Ukrainan päätavoitteena on murtautua Venäjän ja Krimin niemimaan välisen maaväylän läpi ja katkaista se, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War. (siirryt toiseen palveluun)

Ukrainan asevoimien tiedottaja Natalia Humeniuk ei ole vahvistanut eikä kiistänyt ISW:n raporttia. Hän on sanonut, että operaatiot Dneprjoen itärannalla (siirryt toiseen palveluun) vaativat ”operatiivista hiljaisuutta” ja kehotti kärsivällisyyteen.

Huhtisen mukaan myös Venäjä tietää paikat, joista Ukrainan kannattaa vastahyökkäystä yrittää.

– Ukraina suojaa hyvin sen, missä kohdassa reservijoukot ovat, mutta tunnustelu on käynnissä. Jokien ylittäminen ja huollon turvaaminen hyökkäyksen ylläpitämiseksi ovat isoja haasteita, sanoo Huhtinen.

Sotilastiedustelun päällikkö: Edessä merkittävin taistelu Ukrainan lähihistoriassa

Myös venäläiset sotabloggaajat ovat raportoineet ukrainalaisten joukkojen etenemisestä. ISW:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) venäläisten sotabloggareiden keräämät paikannetut aineistot vahvistavat, että Ukraina on edennyt Hersonin alueella ja kaivanut puolustusasemia Dneprjoen itärannalle.

Tähän asti koko Hersonin alue Dneprin itärannalla on ollut Venäjän hallinnassa, ja leveä joki on toiminut esteenä.

Sota-analyytikot uskovat, että Ukraina aloittaa vastahyökkäyksensä pian. Huhtisen mukaan muutaman viikon sisällä alkaa tapahtua, ellei Ukraina jostain syystä siirrä operaatiota tai se ei onnistu.

– Tulemme näkemään sen, kun alkaa tapahtua. Vastahyökkäyksestä voi puhua, kun rintamalinja alkaa siirtyä useassa kohdassa ja saavuttaa huomattavaa syvyyttä jollain alueella. Se tapahtuu lähiaikoina ellei tule täydellistä suunnitelman muutosta, arvioi Huhtinen.

Ukrainan sotilastiedustelun päällikkö Kyrylo Budanov paljasti maanantaina RBC-Ukrainen (siirryt toiseen palveluun) haastattelussa, että Ukraina valmistautuu suureen taisteluun.

– Haluamme tai emme, lähestymme merkittävintä taistelua Ukrainan lähihistoriassa. Milloin se alkaa, täytyy jäädä salaisuudeksi. Mutta kaikki ymmärtävät, että se lähestyy, Budanov sanoi.

Huhtisen mukaan vastahyökkäyksen jälkeen ratkaisevaa on, kuinka hyvin hyökkäys pysyy vauhdissa Venäjän vastatoimista, huollosta, maastosta ja keliolosuhteista riippuen.

Bahmutissa Venäjän joukot ovat saaneet lähes koko kaupungin haltuunsa. Animaatio: Harri Vähäkangas / Yle

Ukraina puolustaa Bahmutia kynsin ja hampain

Bahmutissa Venäjän joukot ovat edenneet tämän viikon aikana, mutta Ukraina puolustaa edelleen pientä osaa kaupungista. ISW:n arvioiden mukaan 87,9 % Bahmutin kaupunkialueesta on Wagner-ryhmän johtamien venäläisten joukkojen hallinnassa.

Sotaprofessori Huhtisen mukaan Bahmutista on tullut niin sanotusti Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin välinen taistelu, jonka päämäärä on aiheuttaa mahdollisimman paljon tappiota toiselle.

– Bahmutissa yritetään kuluttaa toisen joukkoja ja tuhota mahdollisimman paljon. Siitä on tullut myös arvovaltakysmys ja sotapropagandan keskus, toteaa Huhtinen.

Avaa kuvien katselu Adam Tactical Groupin ukrainalainen sotilas puolustamassa Bakhmutia 10.4.2023. Kuva: Oleg Petrasyuk / EPA

Ukraina maksaa Bahmutin puolustamisesta kovan hinnan. Sodan molempien osapuolten komentajat ovat kuvailleet kaupunkia ”lihamyllyksi”. Toisaalta Bahmutia puolustamalla Ukraina saa lisäaikaa vastahyökkäyksensä valmisteluun.

– Venäjän joukkoja on sidottu Bahmutiin niin kauan kuin Ukrainan puolustus siellä kestää, sanoo Huhtinen.

Bahmut on tärkeä Venäjälle, koska sen kautta Venäjä voisi yrittää edetä Kramatorskiin ja Slovianskiin, joita se on pitkään halunnut Donetskin alueella.

