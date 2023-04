Ekhlas Osman otti Suomessa lopputilin ja lähti hoitamaan äitiään Khartumiin – ”Äiti pitää syöttää ja hänelle pitää vaihtaa vaippa”

– En voi jättää äitiä. Sitten vaikka kuolemme täällä yhdessä.

Näin sanoo Ylelle suomensudanilainen lähihoitaja Ekhlas Osman. Hän on parhaillaan vierailemassa 74-vuotiaan äitinsä luona Khartumissa.

Ekhlas Osmanin äiti on lähes halvaantunut. Hän sai neljä kuukautta sitten aivoinfarktin. Sittemmin hän on ollut suuren osan aikaa vuodepotilaana.

Osman irtisanoutui työstään Helsingissä, jotta voi hoitaa äitiään. Hän on ainoa lapsi ja asunut Suomessa yli 30 vuotta.

– Äiti pitää syöttää ja hänelle pitää vaihtaa vaippa. En voi jättää häntä yksin, enkä naapureiden hoidettavaksi.

Osman on yrittänyt saada äidin mukaansa Suomen ulkoministeriön järjestämiin evakuointeihin, mutta viranomaiset eivät päästä äitiä mukaan, koska hänellä ei ole Suomen passia.

– He tarjosivat matkaa vain minulle.

Osman on tarjonnut ratkaisuksi, että hän saisi äitinsä mukaan vaikka vain ensimmäiselle lennolle ja jäisi itse järjestelemään välilaskupaikkaan viisumia äidille. Se ei ole ulkoministeriölle sopinut.

– Jos tilanne rauhoittuu, niin yritän saada auton ja ajaa Egyptin rajalle ja sieltä Kairoon.

Avaa kuvien katselu Useat tuhannet ihmiset ovat paenneet taisteluiden alta Sudanista. Kuva: AFP

Naapurin lapsi pelkää – ei syö, ei nuku

Tiistain vastaisena yönä alkanut tulitauko ei Ekhlas Osmanin mukaan ole juuri arjessa näkynyt. Lentokoneita pyörii taivaalla ja aika ajoin kuuluu pommien räjähdyksiä ja ammuntaa.

Sudanissa on ollut reilun viikon ajan hyvin rauhatonta, kun Sudanin armeija ja kilpaileva RFS-joukko ovat taistelleet vallasta. Yhteenotoissa on kuollut satoja ihmisiä ja tuhansia on haavoittunut.

Sudanista on evakuoitu tuhansia ihmsiä. Noin 15:stä suomalaisesta ainakin kymmenen on saatu ulos maasta turvaan.

Osmanin mukaan maanantaina kapinallisten lentokone pudotti lähikadulle pommin.

– Koko talo tärisi.

Osman kertoo erityisesti naapuruston lasten kärsivän iskuista.

– Naapurin lapsi ei syö, eikä nuku. Hän vain itkee ja tahtoo äidin syliin.

Avaa kuvien katselu Khartumissa on pahimmillaan yli 40 astetta lämmintä. Tukalista sisätiloista on pyrittävä ulos, vaikka siellä onkin vaarallista. Kuva: Ebrahim Hamid / AFP

Hinnat nousseet pilviin

Sähköt ovat Khartumissa jatkuvasti poikki. Vettä tulee vain tovin keskellä yötä. Juomavesi ostetaan kaupasta.

Lähitori on yleensä kiinni. Myyjiä ei juurikaan ole ja esimerkiksi maitoa ei saa, koska sen tuottajat eivät tule torille.

– Kauppojen pitäjät käyttävät tilannetta hyväksi. Hinnat ovat kolminkertaistuneet. Sokeri, riisi ja kaikki muukin on kallistunut valtavasti.

Vaikka ulkona on vaarallista, on sinne kuitenkin pakko uskaltaa, sillä Khartumissa on kuumimmillaan 42 astetta. Sisällä on tukala olla.

– Muuten me kuolemme kohta kuumuuteen.