Pitkällinen kiusaaminen johti koko luokkaa koskevaan rikosilmoitukseen Imatralla – kaupunki ei muuta toimintatapaansa

Imatran opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovion mukaan on ymmärrettävää, että rikosilmoitus on tehty.

Imatran kaupunki ei muuta toimintatapaansa koulukiusaamistapauksien käsittelyssä, vaikka vuosien kiusaaminen peruskoulussa on johtanut rikosilmoitukseen.

Kaakkois-Suomen poliisi vahvistaa, että Imatralla kuudesluokkalaisen tytön äiti on tehnyt rikosilmoituksen koko tämä tyttären luokasta. Asiasta kertoi ensimmäisenä sanomalehti Uutisvuoksi (siirryt toiseen palveluun).

Lehdessä kerrotaan rikosilmoituksen sisällöstä. Sen mukaan tyttären luokalla olleet ovat muun muassa herjanneet, olleet väkivaltaisia, rikkoneet tyttären omaisuutta ja tehneet valeprofiileja sosiaaliseen mediaan.

Imatran opetus- ja nuorisopäällikkö Minna Rovion mukaan kiusaamisasian käsittelyssä on edetty oikein.

Imatran kaupungin kouluissa on sitouduttu lainvastaisen teon toimintamalliin, minkä mukaan pitkään jatkuneesta kiusaamisesta tulee tehdä rikosilmoitus.

– Ymmärrettävää on se, että asiasta on tehty rikosilmoitus. Ikävää on tietenkin se, että tällaista käytöstä on ollut luokassa pitkään, Rovio sanoo.

Imatralaisen äidin mukaan kiusaaminen on jatkunut koulussa kauan. Rikosilmoitukseen rikoksen tekoajaksi on määritelty elokuun 2020 ja huhtikuun 2023 välinen aika.

Rovion mukaan Imatralla on kiusaamisen lopettamiseksi käytössä kaikki perusopetuslain mukaiset rangaistukset: kasvatuskeskustelut 1, 2 ja 3, jälki-istunto, kirjallinen varoitus sekä määräaikainen erottaminen. Lisäksi lastensuojeluilmoitus tehdään tarvittaessa.

Tarvitsevatko koulut ulkopuolista apua kiusaamistilanteen ratkaisemiseksi?

– Ulkopuolista apua käytetään. Oppilashuoltoon kuuluvat psykologit, kuraattorit ja terveydenhoitajat. Sen lisäksi meillä on ollut Imatralla “psyykkareita” eli psykiatrisia sairaanhoitajia. Imatralla on tehty myös tunne- ja vuorovaikutustaitojen tuntiopetusta luokille, Rovio sanoo.