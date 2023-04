Hullujen päivien sähköautojupakka: autotta jäänyt asianajaja ryhtyy ajamaan kohtalotovereidensa vaatimuksia – yksi vaihtoehto on joukkokanne

Sadat suomalaiset saivat viime viikolla kuulla, etteivät he saa yli vuosi aiemmin tilaamiaan sähköautoja.

Kyse on Peugeot'n täyssähköautosta e-2008, joita tarjottiin leasingvuokralle vuonna 2022 Stockmannin Hullujen päivien yhteydessä 249 euron kuukausihinnalla. Auton ostohinta oli hieman alle 30 000 euroa.

Hinta oli tuhansia euroja listahintaa edullisempi, joten monet tarttuivat tarjoukseen. Autot varattiin loppuun ennen kuin kampanjanpäivät varsinaisesti ehtivät alkaa.

Vain osa auton tilanneista ehti sen saada.

Osa ehti saada auton, mutta sadat jäivät pitkän odotuksen jälkeen ilman, kun maahantuoja ilmoitti viime torstaina auton tilaajille, että mallin valmistus on lopetettu.

– Valitettavasti emme siis pysty toimittamaan teille tilaamanne autoa. Emme pystyneet vaikuttamaan lopputulokseen lukuisista valmistajan kanssa käydyistä keskusteluista huolimatta, maahantuojan asiakaskirjeessä tiedotettiin.

Nyt autoitta jääneet ihmiset keräävät joukkojaan. Yksi heistä, turkulainen asianajaja Emilia Gummerus kertoo, että hän alkaa edustamaan useita muita autotta jääneitä. Muitakin asianajajia on lähdössä mukaan.

Gummerus itse tilasi tarjous-Peugeot'n kampanjassa puolisonsa kanssa. Kun kirje toimituksen perumisesta viime viikolla saapui, Gummerus päätti nopeasti asian riitauttamisesta.

– Olen ilmoittanut auttavani muitakin. Meille tuli useampi tiedustelu tutuilta, että viitsisitkö ajaa meidänkin asiaa samalla, kun hoidat omaasi.

Pettyneet asiakkaat harkitsevat oikeudenkäyntiä

Pitkään autoa odottaneet tilaajat ovat jakaneet kokemuksiaan Facebook-ryhmässä. Siellä Gummeruksen puoliso ilmoitti, että pariskunta aikoo viedä asian eteenpäin, ja että Gummeruksen toimisto hoitaa asiaa myös muiden halukkaiden puolesta.

Tähän mennessä Gummerus kertoo sopineensa alustavasti jo useiden kymmenien henkilöiden kanssa siitä, että hän ryhtyy ajamaan heidän asiaansa. Jos asiakkaat saavat korvauksia, Gummerus saa siitä siivun palkkioksi. Jos korvauksia ei tule, asianajaja ei laskuta työstään.

– Ensisijaisena päämääränä on auttaa pulaan joutuneita kuluttajia ja saada voimaa niin sanotusti joukosta. Näin neuvotteluasema on parempi, Gummerus sanoo.

Gummeruksen mukaan maahantuoja johti kuluttajia tiedotteessan harhaan. Vaikka e-2008-autoja on toimitettu hyvin niukasti Suomeen, Gummerus sanoo, että niitä on tilastojen mukaan jatkuvasti toimitettu muihin eurooppalaisiin maihin.

– Asiassa on vahvat perusteet epäillä, että kuluttajille on tarkoituksellisesti annettu totuudenvastaista ja harhaanjohtavaa tietoa.

Asianajaja epäilee, että maahantuoja haluaa toimitusvelvoitteistaan eroon ”huonon diilin” vuoksi. Autoa tarjottiin roimalla tarjouksella ja edullisella rahoitussopimuksella. Hintojen ja korkojen nousu on tehnyt sopimuksesta myyjän kannalta kalliin.

– Arvioni mukaan sopimusten purkusyy ei suinkaan ole tiedotteessa ilmoitettu, vaan se, että sopimusten täyttäminen olisi merkinnyt maahantuojalle huomattavia tappioita.

”Neuvottele ensin autoliikkeen kanssa”

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon (KKV) on tullut viikossa yli 130 yhteydenottoa pettyneiltä asiakkailta. Johtava asiantuntija Raija Marttala sanoo, että vielä on liian aikaista arvioida, ryhtyykö kuluttaja-asiamies edistämään asiaa ryhmäkanteena.

– Kirjeen saaneen asiakkaan pitää olla yhteydessä autoliikkeeseen, jonka kanssa on tehnyt sopimuksen ja katsoa, mikä on autoliikkeen vastaus, sanoo Raija Marttala.

Kuluttaja voi vaatia autoliikettä pysymään sopimuksessa ja toimittamaan auton sovitulla hinnalla ja ehdoilla.

Mikäli tämä ei ole mahdollista, kuluttajan on arvioitava minkälainen vahinko sopimuksen peruuntumisesta on aiheutunut ja yrittää neuvotella hyvitystä autoliikkeen kanssa. Jos sopimusta ei saada aikaiseksi, kuluttaja voi ottaa uudelleen yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Kuluttajaneuvoja voi puolestaan vielä yrittää neuvotella myyjäliikkeen kanssa.

Jos näyttää siltä, ettei asioita saada sovittua autoliikkeiden ja kuluttajien kesken, kuluttaja-asiamies voi ryhtyä selvittämään ryhmäkanteen mahdollisuutta.

Kampanjatarjouksen teki Peugeot'n maahantuoja Auto-Bon-yhtiö, mutta asiakkaat tekivät tilaussopimuksen useiden jälleenmyyjien eli autokauppojen kanssa. Mahdollisen ryhmäkanteen kannalta ongelmaksi voivat muodostua useat vastapuolet.

Päättyykö tuotanto sittenkään?

Peugeot'n maahantuoja, Auto-Bon ilmoitti asiakaskirjeessään, että tilaukset peruuntuvat, koska automallin valmistus on loppumassa. Suomeen on kevään aikana tulossa vielä pieni määrä e-2008-mallin autoja, mutta ne on maahantuojan mukaan kaikki varattu.

Auto-Bonissa ei vielä haluta ottaa kantaa mahdollisiin hyvityksiin.

– Käymme parhaillaan jälleenmyyjien kanssa läpi asiakaspalautetta systeemaattisesti, ja kun ne on käyty läpi, otamme tarkemmin kantaa asiaan, sanoo Auto-Bonin myyntijohtaja Kai Katavisto Ylelle.

Samaan aikaan, kun automallin toimitukset Suomeen ovat päättymässä, Peugeot on huhtikuussa kertonut Manilan kansainvälisessä autonäyttelyssä aloittavansa auton toimitukset Manilaan (siirryt toiseen palveluun) mahdollisesti jo tänä vuonna.

Myös Ruotsissa sähköauton voi edelleen tilata Peugeotin verkkosivujen kautta, mutta leasinghinta on moninkertainen verrattuna vuoden takaiseen tarjoushintaan Suomessa.

Traficomin mukaan Suomessa on tammi-helmikuussa rekisteröity 49 uutta Peugeot e-2008-sähköautoa. Maaliskuussa uusia autoja ei ole enää rekisteröity. Vuonna 2022 ensirekisteröintejä kirjattiin yhteensä 540.

Ruotsissa kyseistä automallia on rekisteröity kolminkertainen määrä Suomeen verrattuna. Ensirekistejä seuraavan Mobility Sweden-sivuston mukaan tämän vuoden aikana maassa on rekisteröity 128 uutta e-2008-mallin autoa ja viime vuonna 1506.

Komponenttipula vaikeutti vuonna 2022 sähköautojen myyntiä, jolloin autoja oli vähän saatavilla ja hinnat nousivat korkeiksi. Sittemmin pula on alkanut helpottua, mutta monien automallien toimitusajat ovat edelleen pitkiä.

Komponenttipula hidasti kaikkea sähköautotuotantoa. Komponenttipulaa käsitteli Ylen aamu.

Voit keskustella aiheesta 28.4. klo 23:een saakka.