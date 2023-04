Eurooppa, Suomi ja Lahti tarvitsevat tällaisen tapahtuman - Valtteri Bottas tuo soratiepyöräilyn kotikaupunkiinsa

Soratiepyöräily on hyvää harjoittelua Valtteri Bottakselle.

Toimittajia riittää jonoksi asti, kun formulatähti Valtteri Bottas järjestää tiedotustilaisuuden Piano Paviljongissa, Vesijärven rannalla, Lahdessa.

– Eurooppa tarvitsee tällaisen tapahtuman, Suomi ja Lahti tarvitsevat tällaisen tapahtuman, hehkuttaa Bottas Gravel Finland -pyöräilytapahtumaa, joka järjestetään Lahdessa Salpausselkä UNESCO Global Geoparkissa 10. kesäkuuta.

Soratiepyöräily on tällä hetkellä kasvava muotilaji, joka on tempaissut mukaansa myös Bottaksen ja hänen tyttöystävänsä, ammattipyöräilijä Tiffany Cromwellin.

– Idea on siinä, että tässä pääsee sellaisiin paikkoihin, joihin ei maantiepyörällä pääse. Voi ajaa sellaisilla teillä, missä ei ole ruuhkaa ja se on tietysti turvallisempaa. Gravelpyörä on myös hyvin monipuolinen vehje, jolla voi ajaa poluilla ja maanteillä, kertoo Bottas.

Bottaksen päätyö on tietysti Formula 1, mutta sorateillä polkeminen on mukavaa vaihtelua.

– Se on minulle hyvää treeniä ja tekee hyvää etenkin pääkopalle, kun pääsee kauniisiin luontomaisemiin polkemaan. Mikäs sen mukavampaa!

Valtteri Bottas ja Tiffany Cromwell ovat hurahtaneet soratiepyöräilyyn.

Makeat maailmanluokan reitit

Bottas ja Cromwell ovat tutustuneet kilpareitteihin jo aiemmin.

– Kävimme ajamassa niitä jo viime kesänä ja eilen uudestaan, vaikka varjopaikoissa olikin vielä vähän lunta. Reitit on makeat, ihan maailmanluokan reitit, kehuu Bottas.

Pariskunta kilpailee eri reiteillä. Bottas ajaa 77 km reitin ja Cromwell 177 km.

– On ehkä parempi, ettemme kilpaile keskenämme, mutta ajamme kuitenkin samassa tiimissä. Tiffany ajaa tosiaan kilpailun päämatkan ja lähtee tavoittelemaan voittoa.

Kilpailuun on ilmoittautunut jo 800 kilpailijaa, joista 40 prosenttia tulee USA:sta ja pääosa muista Suomesta ja Britanniasta. Lajin huiput ovat mukana Lahden kilpailussa. Kisasta kaavaillaan jokavuotista tapahtumaa Lahteen.

Bottas on myös Pelicans-fani, onhan hän yksi joukkueen omistajista. Lahden jäähallissa nähdäänkin formulakannustaja tiistaina, kun Pelicans kohtaa Tapparan neljännen kerran.

– Käyn katsomassa Pelicansin pelejä aina, kun se on mahdollista ja etenkin nyt, kun ollaan finaaleissa. Odotan kovasti illan matsia, hallissa on varmaan huikea fiilis, hehkutti Bottas ennen ottelua.