Kolme Grammya ja Emmyn voittanut Calypson kuningas Harry Belafonte kuoli 96-vuotiaana

Muusikko, laulaja, näyttelijä ja ihmisoikeustaistelija Harry Belafonte kuoli tiistaina kotonaan New Yorkissa, kertoi New York Times.

Tummaihoinen Harry Belafonte oli merkittävä tienraivaaja noustessaan laajaan suosioon 1950-luvulla, kirjoittaa New York Times.

Belafonte muun muassa nosti Karibianmeren alueen musiikin, Calypson laajan yleisön tietoisuuteen. Siinä oli vaikutteita niin Ranskasta kuin Länsi-Afrikasta. Hänen tunnetuimpiin lauluihinsa kuuluu Day-O (The Banana Boat Song).

Belafonten vuonna 1956 julkaisemansa Calypso-levy on tiettävästi ensimmäinen yli miljoona kappaletta myynyt sooloartistin albumi.

Pari vuotta aiemmein Belafonte voitti Tony-palkinnon ensimmäisenä afro-amerikkalaisena. Se tuli Broadway-musikaalista.

Kuusi vuotta myöhemmin hän voitti Emmy-palkinnon tv:n musiikkiohjelmastaan niin ikään ensimmäisenä afro-amerikkalaisena. Hän voitti lisäksi myös kolme musiikkialan arvostettua Grammya.

Mutta paitsi artistina ja näyttelijänä, Belafonte tunnettiin myös työstään ihmisoikeusaktivistina. Hän taisteli muun muassa rotuerottelupolitiikkaa, Apartheidiä vastaan Etelä-Afrikassa.

– Aktivismin kuvitellaan vaativan jonkin uhrauksen, mutta minulle se on ollut etuoikeus ja mahdollisuus, hän sanoi vuonna 2004 pitämässään puheessa.

Belafonte osallistui myös maailmankuuluun hyväntekeväisyyslauluun We Are The World vuonna 1985. Sen avulla kerättiin miljoonia Etiopian nälänhätää kärsivien hyväksi.

Belafonte syntyi New Yorkin Harlemin kaupunginosassa, jonne hänen äitinsä ja isänsä olivat muuttaneet Martiniquelta, Jamaikalta.

– Vaikka Harlemissa oli jengejä ja jengisotia niin joku tolkku kaikessa kuitenkin aina oli. Emme pieksäneet äitejämme emmekä naapuruston äitejä. Emme ryöstäneet ketään, emmekä varastelleet. Huumeita ei juuri liikkunut. Niitä ei hyväksytty, Belafonte kertoi CBS:n haastattelussa vuonna 1993.

Hän kuoli kotonaan New Yorkin Manhattanilla 96-vuoden iässä Pamela-vaimo vierellään.

Lähteet: AFP, Reuters