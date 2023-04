Katso, mitä kerrottavaa poliisilla ja syyttäjällä on Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron uhreille – tiedotustilaisuus on käynnissä

Keskusrikospoliisin ja syyttäjän lisäksi tilaisuudessa on mukana Rikosuhripäivystyksen edustaja. Syksyllä 2020 paljastuneessa tietomurrossa varastettiin yli 30 000 ihmisen potilas- ja henkilötiedot.

Keskusrikospoliisin järjestämän tiedotustilaisuuden aiheena on Psykoterapiakeskus Vastaamoon liittyvän esitutkinta- ja oikeusprosessin eteneminen tietomurron uhrien osalta.

Poliisi on kehottanut Vastaamon asiakkaita tekemään rikosilmoituksen, jos heidän henkilökohtaisia tietojaan on vuotanut nettiin tai he ovat saaneet tietomurtoon liittyvän kiristysviestin.

Uhreja on yhä ”kateissa”

Vastaamon tietokannassa oli noin 33 000 ihmisen tiedot.

Rikosilmoituksen on tähän mennessä tehnyt noin 23 000 tietomurron uhria, mutta heistä vain vähän yli 8 000 on antanut lausuman poliisille.

Lausuman antanut uhri pysyy mukana rikosprosessissa ja saa mahdollisuuden esittää vaatimuksensa rikosasiassa.

Uhrien poikkeuksellisen suuren lukumäärän takia uhrien kuulemiset toteutetaan sähköisesti.

Lausumalomake pitää täyttää omatoimisesti poliisin sähköisissä palveluissa (siirryt toiseen palveluun). Poliisin sivustolla on ohjeet uhreille (siirryt toiseen palveluun).

Apua ja neuvoja on saatavissa myös Rikosuhripäivystyksestä (siirryt toiseen palveluun).

Rikoshistorian suurin uhrimäärä

Lokakuussa 2020 julkisuuteen tulleen tietomurron uhrien määrä on Suomen rikoshistorian suurin yksittäisessä rikosjutussa.

Tietomurtaja kirsti Vastaamoa ja osaa sen asiakkaista. Osa Vastaamon asiakkaiden varastetuista tiedoista julkaistiin pimeässä Tor-verkossa.

Potilastiedoista ilmeni nimiä, osoitteita, henkilötunnuksia ja potilaskertomuksia.

Kaikki tietomurron uhrit eivät tiedä, onko heidän tietojaan julkaistu tai saatavilla netissä.

Keskusrikospoliisi jatkaa tietomurron ja siihen liittyvien rikosten tutkintaa. Rikoksista epäilty Aleksanteri Kivimäki vangittiin helmikuussa. Syytteet on määrä nostaa viimeistään 18. lokakuuta.