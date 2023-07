Kommentti: Huolestuttava ilmiö piinaa suomalaisten suosikkilajia – supertähtien on lopetettava omituinen piiloleikkinsä

Kuva: Getty Images for World Athletics

Sydney McLaughlin-Levrone ja Femke Bol ovat 400 metrin aidoissa omassa luokassaan. He ovat kohdanneet toisensa kuitenkin vain arvokisafinaaleissa.

Markkinointi ja onnistuneen kilpailutuotteen rakentaminen tuottavat kansainväliselle yleisurheilulle selviä haasteita. Lajin perustuote on pistettävä uuteen uskoon, kirjoittaa Yle Urheilun Joel Sippola.

Usain Boltin menestysvalmentajana tunnettu Glen Mills latasi vuosi sitten Jamaica Observer -lehdelle tylyä mutta perusteltua kritiikkiä kansainvälisestä yleisurheilusta. Millsin pääviesti oli, että laji epäonnistui Bolt-ilmiön hyödyntämisessä megatähden lopetettua uransa.

Mills nosti vertailukohdaksi muun muassa koripallolegenda Michael Jordanin, joka nosti esimerkillään NBA:n ja koripallon suosiota maailmanlaajuisesti.

Vuonna 2017 loistokkaan uransa lopettanut Bolt oli kansainväliselle yleisurheilulle ylivertainen megatähti. Maailman nopeimman ihmisen tittelin lisäksi kyseessä oli persoona, josta kenen tahansa oli helppo syttyä. Bolt oli viihdepaketti, joka puhutteli laajempia massoja. Toista Boltia yleisurheiluun tuskin tulee enää koskaan.

Suomessa yleisurheilun asema suosittuna urheilulajina pitää pintansa vuodesta toiseen. Viime aikojen arvokisamenestys luo uudenlaisia mahdollisuuksia. Sosiaalisessa mediassa hyvin esiintyvien urheilijoiden ansiosta laji on myös tarpeeksi nuorekas.

Maailmalla tilanne on toinen. Bolt oli aktiiviaikoinaan yksi maailman tunnetuimmista urheilijoista. Samaa ei voi sanoa yhdestäkään tämän hetken kärkiyleisurheilijasta. Lajin näkyvyys kansainvälisessä mediakentässä jää esimerkiksi jalkapallon ja monen muun lajin puristuksen alle.

Avaa kuvien katselu Usain Bolt jätti yleisurheiluun globaalin urheilutähden kokoisen aukon. Kuva: DIEGO AZUBEL / EPA / All Over Press

Ongelma ei urheilijoissa

Asiaa ei pidä ymmärtää väärin. Yleisurheilussa kyllä on omien lajiensa supertähtiä pilvin pimein, kuten esimerkiksi Armand Duplantisia, Sydney-McLaughlin-Levronea, Karsten Warholmia ja Ryan Crouseria. Ongelma on se, ettei lajin kattojärjestö World Athletics osaa tarpeeksi tuotteistaa keulakuviaan.

En ole markkinoinnin ammattilainen, mutta etenkin sosiaalisen median kautta olisi mahdollisuus saada enemmän uusia ystäviä lajille. Jotain kertoo se, että World Athleticsilla on hieman yli kaksi miljoonaa Instagram-seuraajaa.

Vertailun vuoksi jääkiekon, joka on maailmalla paljon pienempi laji, ykkössarja NHL:llä on yli kuusi miljoonaa Instagram-seuraajaa. Viime vuosina isosti Amerikan markkinoilla breikannut F1 huitelee reilusti 20 miljoonassa.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton vastaava lukema on heikko lajille, joka on ennen kaikkea globaali. Toki isossa roolissa on yksittäisten urheilijoiden somepreesens, mutta Kansainvälinen yleisurheiluliitto toimii väylänä kaikkien urheilijoiden tavoittamiseen. Kasvun varaa onkin paljon.

Jo vuosia on hoettu kyllästymiseen saakka, että urheilijan pitää olla kovien urheilullisten seikkojen lisäksi jotenkin persoonallinen, jotta hän olisi tarpeeksi kiinnostava. Esimerkiksi NHL:n ykkösvetonaula Connor McDavid ei ole millään tavalla karismaattinen hahmo.

NHL on osannut kuitenkin tuotteistaa kulttuurin, jossa tylsätkin supertähdet kimaltelevat kirkkaina. Samaa näkyvämpää otetta kaipaisi myös World Athleticsilta.

Avaa kuvien katselu Connor McDavid on jääkiekon megatähti, mutta mikään värikäs persoona hän ei ole. Kuva: Icon Sportswire / Getty Images

Liikaa kisoja

Yleisurheilun olennainen haaste on myös toimivan kilpailutuotteen löytäminen. Olympialaiset ja MM-kisat toimivat ainakin kohtuullisesti, mutta perustuote Timanttiliigassa on ollut jo pitkään pakkopullan makua.

Ensinnäkin kisoja on aivan liikaa, 14 kappaletta. Jollekin vähemmän sarjaa seuraavalle systeemi näyttää sekavalta.

Eri kisoissa on eri lajeja. Kun myös esimerkiksi jonkun kisan pikamatkalla on ollut tietyt tähtiurheilijat, seuraavassa kisassa tämän lajin osallistujalista voi olla täysin erilainen. Potentiaalisten uusien katsojien onkin vaikea saada sarjasta kunnon otetta.

Varsinainen kisalähetys on tiivis kahden tunnin setti, jossa kenttälajit ovat jäänet marginaaliin. Niille on kyllä tehty omat seurantansa suoratoistopalveluun, mutta varsinaisessa lähetyksessä parhaimmat suoritukset vilahtelevat usein uusintana.

Kenttälajit ovat kuitenkin merkittävä osa yleisurheilukisan kokonaisuutta. Kun vaikka pituuskisasta vilahtaa vain muutamia paloja, tv-katsojille on mahdotonta luoda tarinaa. Nykyinen Timanttiliiga on toteutukseltaan ja vahvalta juoksupainotukseltaan hyvin levoton kokonaisuus.

Supertähtien kaksintaisteluista pulaa

Iso osa kilpailutuotteen onnistumista on supertähtien läsnäolo. Perjantaina pidetyn Monacon Timanttiliigakisan tunnelmaa latistivat omien lajiensa supertähtien viime hetkien vetäymiset. Viivalta puuttuivat McLaughlin-Levrone, Rai Benjamin, Fred Kerley sekä Erriyon Knighton.

Jotain sarjan arvostuksesta kertoo se, että yleisurheilun tämän hetken top3-urheilijoihin lukeutuva McLaughlin-Levrore kilpaili kesän alussa Timanttiliigassa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019. Hän ja monet muut tähdet toteuttavat kisakauttaan ainoastaan loppukesästä pidettävien arvokisojen ehdoilla.

Tämä näkyy siinä, etteivät eri lajien huiput kohtaa toisiaan arvokisojen ulkopuolella juuri lainkaan.

Avaa kuvien katselu Miesten 400 metrin aitojen supertähdet Karsten Warholm ja Rai Benjamin eivät ole kohdanneet tänä kesänä kertaakaan. Kuva: Getty Images

Kenttälajeissa tasokkaita kisoja on pitkin kesää, mutta monilla pikamatkoilla tilanne on toinen. Naisten 400 metrin aitojen tähtikaksikko McLaughlin-Levrone ja Femke Bol kohtaavat vain kerran vuodessa.

Tänä kesänä muun muassa Athing Mu & Keely Hodgkinson (800 m), Warholm & Benjamin (400 m aj) ja Noah Lyles & Knighton (200 m) eivät ole kohdanneet toisiaan kertaakaan. Piristävä poikkeus on naisten 100 metrin aidat, jossa lajin kerma kohtaa toisensa tämän tästä.

Muun muassa Bolia sekä Suomen Viivi Lehikoista valmentava Laurent Meuwly totesi viime kesänä Yle Urheilulle, että yleisurheilu tarvitsee enemmän kovatasoisia kisoja, jossa ovat kaikki lajin 2–3 parasta urheilijaa.

– Kun fanit haluavat nähdä Sydney McLaughlinin ja Femke Bolin kilpailevan toisiaan vastaan, he näkevät sen kerran vuodessa arvokisojen finaalissa. Se ei ole tapa, jolla tulemme kehittämään yleisurheilua. Se on vähän kuin näkisi Roger Federerin ja Novak Djokovicin kohtaavan vain kerran vuodessa.

– Haluamme tätä enemmän. Tämän takia takia World Athleticsin, Timanttiliigan ja kansallisten lajiliittojen pitää miettiä, kuinka parhaat urheilijat saataisiin kilpailemaan toisiaan vastaan paljon useammin, Meuwly peräänkuulutti tuolloin.

Kansainvälinen yleisurheilu tarvitsee enemmän tätä.

Supertähtien kuurupiilolle stoppi

Yleisurheilussa on menty jopa liikaa maailmanennätyksien ja muiden kovien tulosten tuijottamiseen. Vähemmän lajia seuraavalle jonkun miesten kiekon tai naisten korkeuden tietty tulos on sanahelinää. Ihmiset ovat silti kilpailunhaluisia, joten jännittävän taistelun radalla voi tunnistaa kuka tahansa.

Timanttiliigasta pitää rakentaa tapahtuma, jossa näitä kohtaamisia olisi huomattavasti enemmän. Yksi tapa lisätä kisojen arvoa on pudottaa määrää rajusti vaikka kuuteen kappaleeseen.

Näin oli aikoinaan Timanttiliigan edeltäjän Kultaisen liigan aikaan. Kisoja olisi urheilijoille kuitenkin edelleen tarpeeksi, mutta ne eivät olisi enää ykköskategorian kisoja. Tapahtumat olisivat myös Timanttiliigan finaalitapahtuman tapaan kaksipäiväisiä ja muutaman tunnin kestäviä, jotta kaikki lajit saisivat ansaitsemansa huomion.

Vastuu on myös urheilijoilla. Jos muutoksia ei tehdä, on vaarana, että yleisurheilu joutuu tulevaisuudessa marginaalin asemaan maailmalla.

Supertähtien on siis lopetettava kuurupiilonsa ja uskallettava kohdata toisiaan myös arvokisojen ulkopuolella.