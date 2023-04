Hiiva saattaa tulevaisuudessa korvata lihan, uskoo Suomen ainoan hiivatehtaan johtaja

Suomen ainoalla hiivatehtaalla Lahdessa pitää kiirettä. Vappu ja muut juhlapyhät jopa kaksinkertaistavat tuorehiivan tuotantomäärän.

Kaikille tutun 50 gramman hiivapalan taival alkaa koeputkesta, jossa kymmenen milligrammaa painava mikrobi alkaa kasvaa. Hiivasolu on kooltaan kymmenesosa hiuksen paksuudesta.

Hiivatehtaan tuotantolinjalla se saa ruuakseen sokeria, fosforia, typpeä ja ilmaa. Mikrobi alkaa monistua, ja kasvutahti on huima.

– Viikossa siitä 0,01 grammasta saadaan reilut 60 tonnia, 60 kuutiota nestemäistä hiivakermaa, sanoo Suomen Hiivan tehtaanjohtaja Sten Erm.

Suomalainen hiiva on omaleimainen raaka-aine. Se tuo esimerkiksi sahtiin sille tyypillisen, banaaniin vivahtavan maun, Erm kertoo.

Tuorehiivan menekki on ollut vuosia laskusuunnassa.

Pullantuoksuisten mummojen hupeneminen näkyy hiivan kysynnässä

Suomen ainoalla hiivatehtaalla valmistuu vuodessa reilut 10 000 tonnia tuorehiivaa. Se on paljon. Jos koko tuotanto olisi kaupoissa myytävää palahiivaa, niistä muodostettu ketju yltäisi Lahdesta pitkälle Etelä-Afrikkaan.

Hiivapalat ovat kuitenkin vain viisi prosenttia tehtaan tuotannosta. Ne painavat noin puoli miljoonaa kiloa.

Suurin osa hiivasta menee nestemäisenä hiivakermana teollisuuden käyttöön. Suomen Hiiva oy on osa kanadalaista Lallemand-konsernia, ja lahtelaisesta hiivasta suurin osa menee konsernin sisäiseen käyttöön.

Leipomoteollisuuden hyvä vire on huolehtinut siitä, että Lahdessa riittää töitä.

Kaupoissa myytävän palahiivan kulutuskäyrä osoittaa sen sijaan lievästi alaviistoon. Sen kysyntä on ollut laskussa noin 15 vuotta, 3–5 prosentin vuositahdilla. Poikkeuksen teki korona-aika, jolloin ihmiset innostuivat leipomaan.

Hiiva on alkukantainen elämän muoto. Sitä on ollut lähes maailman alusta asti. Suomen Hiivan tehtaanjohtaja Sten Erm uskoo, että hiivasta voidaan kehittää rajattomasti tuotteita niin lääketieteeseen kuin ruokapöytäänkin.

Suomen Hiivan myyntipäällikkö Jukka Mäkelä arvioi, että ihmisten kiire ja väestön ikääntyminen ovat vähentäneet kotileivonnan suosiota pidemmällä aikavälillä. Edes viime vuoden kova inflaatio ei ole lisännyt leipomisintoa. Syytä epätoivoon ei kuitenkaan ole.

– Sosiaalinen media hyödyttää meitä, kun ihmiset jakavat kuvia leivontaharrastuksestaan, Mäkelä sanoo.

Opioideja, ravintolisiä ja proteiinikorvikkeita

Suomen Hiivan juuret juontavat Lahden Polttimon paloviinantuotannon aikoihin, vuoteen 1887.

Suomessa oli useita hiivatehtaita, mutta laitosten tekninen kehittyminen johti siihen, että lahtelaistehtaan viimeinen kilpailija lopetti 1990-luvun lopulla.

Hiivatehtaita on suljettu muuallakin maailmalla viime vuosiin saakka, mutta hiivan tulevaisuus on kaikkea muuta kuin synkkä. Esimerkiksi Lahden tehdasta on modernisoitu ja tuotantoon on haettu lisää tehoa.

Hiivan jalostaminen ja geenimuuntelu voivat olla tulevaisuudessa merkittävä teollisuudenala. Jo nyt hiivahiutaleita hyödynnetään luontaistuotteina ja eläinten rehuissa.

Hiivalla on merkittävä tulevaisuus bioteknologiassa. Tehtaanjohtaja Sten Erm kertoo Kanadassa asuvasta ystävästään, joka yrittää valmistaa geenimuunnellusta hiivasta opioideja. Opioidit ovat vahvoja kipulääkkeitä.

Arkisin soveltamiskohde voi silti löytyä ruokalautasiltamme.

– Kun lihaa ei riitä enää kaikkien ravinnoksi, voidaan hiivaa hyödyntää päivittäisen proteiinitarpeemme tyydyttämiseen, Erm sanoo.

