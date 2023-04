Näin kolme Venäjän tiedustelupalvelua toimivat Suomessa

Venäjän kolme erillistä tiedusteluorganisaatiota toimivat aktiivisesti Suomessa, sanoo tiedustelutiedon asiantuntija Mikko Porvali.

Tiedustelu-upseerit ja vakoojat keräävät tietoja hyvin monilla eri tavoilla. Suojelupoliisin arvion mukaan jopa kolmannes Venäjän suurlähetystön diplomaateista Helsingissä on todellisuudessa tiedustelutehtävissä.

Virallisesti upseerit kuuluvat suurlähetystön henkilökuntaan, mutta todellisuudessa he toimivat Venäjän ulkomaantiedustelun SVR:n, sotilastiedustelu GRU:n tai liittovaltion turvallisuuspalvelun eli FSB:n alaisuudessa.

Ylen MOT- ja Spotlight -toimitusten tekemät selvitykset ovat osa pohjoismaisten yleisradioyhtiöiden yhteisprojektia.

Kerromme tässä jutussa, mitä kolme Suomessa toimivaa tiedusteluorganisaatiota tekevät.

SVR, yksi maailman suurimmista tiedustelupalveluista

Venäjän ulkomaantiedustelupalvelu Sluzhba Vneshnei Razvedki, eli SVR, on yksi maailman suurimmista tiedusteluorganisaatioista. SVR työllistää noin 13 000–15 000 ihmistä.

– SVR:n päämenetelmä länsimaissa ja muualla maailmassa on diplomaattipeitteen alla tapahtuva pitkäjänteinen ja päämäärätietoinen henkilötiedustelu, kertoi Ylelle Jyväskylän yliopistolla tiedustelun historiaa opettava Mikko Porvali.

Avaa kuvien katselu Suomen suurlähetystössä työskennellyt Dmitri Otorotškin on Venäjän ulkomaantiedustelun eli SVR:n palveluksessa. Yle löysi venäläisestä sosiaalisen median palvelusta Vkontaktesta kolmella eri nimellä tilit, joissa oli Otorotškinin kuva. Kuva: Kuvakaappaukset VKontaktesta, kuvankäsittely: Otso Ritonummi / Yle

Porvalin mukaan diplomaatin statuksella operoivat henkilöt saavat diplomaattisen koskemattomuuden, jolloin heillä ei ole vaaraa joutua minkäänlaisen rikosprosessin kohteeksi.

SVR:n henkilötiedustelijoille keksitään elämäntarinoita ja järjestetään sitä varten asiakirjoja, henkilöpapereita ja tekaistua henkilöhistoriaa.

Tällaisia henkilöitä kutsutaan tiedustelumaailmassa termillä ”illegaali”.

Kun tiedusteluorganisaatiossa päätös tarvittavan tiedon tarpeesta on tehty, hahmotetaan se piiri ihmisiä, joilla on tieto hallussaan tai joilla on siihen tietoon pääsy.

Porvalin mukaan illegaalilta voi kulua kohdehenkilöiden lähestymiseen aikaa puolesta vuodesta kahteen vuoteen.

– SVR ilman muuta on läsnä Suomessa. He keräävät poliittis-tieteellis-taloudellis-teknillistä tiedustelutietoa, Porvali kertoo MOT:in haastattelussa.

Porvalin mukaan tiedustelupalveluissa työskentelevien arki on usein tavallista toimistotyötä kahdeksasta neljään.

– Tosin henkilöt, joilla on päämääränä henkilölähteiden värvääminen, tapaavat runsaasti ihmisiä, mutta tapaamisia saattaa olla aika vähän.

FSB, Venäjän liittovaltion turvallisuuspalvelu

FSB, eli Federalnaja Služba Bezopasnosti on Venäjän liittovaltion turvallisuuspalvelu, joka toimii etupäässä Venäjän sisällä. Sillä on oikeus toimia Venäjän ulkopuolellakin, mutta sen tehtävä on vastata Venäjän liittovaltion turvallisuudesta.

Venäjän rajavartiointipalvelu on osa FSB:tä, Mikko Porvali kertoo.

Porvalin mukaan Venäjään kohdistuvaa vakoilutoimintaa harjoittavien henkilöiden vaarana on joutua tekemisiin FSB:n kanssa.

Porvalin mukaan FSB:n rooli ulkomaan vakoilussa on rajallinen.

Avaa kuvien katselu Venäjän suurlähetystön nimilaatta. Venäjän Helsingin-suurlähetystö ei kommentoinut Ylelle tietoja vakoilusta. Kuva: Sasha Silvala / Yle

Venäjän sotilastiedustelu GRU

GRU, eli Glavnoje Razvedyvatelnoje Upravlenije, on Venäjän sotilastiedustelu, jossa on Mikko Porvalin mukaan paljon tasoja.

Porvalin mukaan GRU:lla on esimerkiksi Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainassa mukana taisteluyksiköitä.

– Esimerkiksi Venäjän sotilaspuolen erikoisjoukoissa monet ovat GRU:n alaisia, Porvali kertoo MOT:in haastattelussa.

Hänen mukaansa GRU toimii Suomessa virallisestikin muun muassa Venäjän puolustusasiamiesten muodossa, mutta heillä on Suomessa muutakin toimintaa.

GRU toimii myös tietoverkoissa. Haittaohjelmia on pystytty jäljittämään GRU:n operaatioiksi, jotka leviävät tehokkaasti valtioiden rajoista piittaamatta.

Uusin MOT kertoo, kuinka Venäjän tiedustelu toimii Suomessa. Katso Yle Areenassa.

Sota on vaikeuttanut tiedustelua

Porvalin mukaan Venäjän tiedustelukyky länsimaissa on Ukrainan sodan myötä vähentynyt.

Suomi karkotti viime vuoden huhtikuussa kaksi Venäjän suurlähetystön henkilökuntaan kuuluvaa ihmistä, kun EU-maat karkottivat kahdessa päivässä yli 200 venäläistä diplomaattia tai lähetystön työntekijää.

– Lännen viranomaiset todennäköisesti ovat paremmin perillä Venäjän tiedustelutoiminnasta kuin aikaisemmin, Porvali sanoo.

Kuuntele Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelman jakso, joka on julkaistu toukokuussa 2022. Ohjelmassa käsitellään Pohjolan sisäisen turvallisuuden tilannetta Ukrainan sodan sekä Suomen ja Ruotsin Natoon hakeutumisen aikana.

